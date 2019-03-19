«Постарела»: Фанатам не понравилась Семенович-брюнетка

Главный секс-символ страны Анна Семенович решила над собой поэкспериментировать. Певица кардинально изменила цвет волос. Из эффектной блондинки превратилась в томную брюнетку. И показала снимок в своем новом образе.

ann_semenovich А если так? #анясеменович #сменаимиджа #кино #позитивщики

Ясное дело, 39-летняя певица не перекрасила волосы. Сейчас миллион способов изменить цвет с помощью париков и шиньонов нового поколения. И при внимательном рассмотрении можно заменить светлую прядь.

Но что началось с фанатами! Кто-то мягко, а кто-то не слишком мягко стал намекать, что Анне совсем не идет темный цвет: «Вам честно не идет», «Нет, только блондинка», «Прежний образ лучший». Кто-то даже отметил, что Семенович-брюнетка «постарела».

Обычно же Анна выглядит так. И это, кажется, безупречный выбор оттенка волос.

ann_semenovich Я живу интересной и очень яркой Жизнью с большой буквы!

Напомним, Анна Семенович прославилась благодаря группе «Блестящие», где она была одной из солисткой с 2003 по 2007 годы. После ухода из коллектива певица стала еще популярнее. Она не только поет, она ведет телепрограммы, участвует в различных телешоу, снимается в кино. Анна никогда не была замужем. Своих спутников тщательно скрывает от публики.