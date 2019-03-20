Права пациента, о которых вы не знали: как поменять поликлинику при лечении по ОМС

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?

- У нас в районной поликлинике ужасный врач-гинеколог, процедуры делает больно, разговаривает грубо, - жалуется подруга. - А у соседки дочь в соседнем районе живет и не нарадуется на своего доктора: добрая, отзывчивая, руки золотые. И лор там, говорят, лучше.

- Так открепись от своей нынешней поликлиники и прикрепись к той.

- А что, так можно?!

Когда пациенты недовольны врачами-услугами родной районки, к которой прикреплены по полису ОМС, то нередко идут к платному доктору. Так же бывает, если человек живет в одном регионе (скажем, в Подмосковье), а работает с утра до ночи в другом (к примеру, в Москве). Намного проще в обед или перед (после) работы сбегать в клинику рядом с офисом. И мало кто знает, что можно сэкономить деньги, время и нервы, если прикрепиться для постоянного обслуживания к осознанно выбранной поликлинике. Да-да, по закону мы вовсе не привязаны к районке по месту регистрации («прописки»). А имеем полное право оформить прикрепление к медклинике в любой точке России. Причем, это может быть как государственная (муниципальная), так и частная клиника, работающая в системе ОМС (точнее, говоря юридическим языком, осуществляющая прикрепление граждан для планового обслуживания по обязательному медицинскому страхованию).

Вместе с экспертами Всероссийского союза страховщиков мы составили памятку о выборе и замене поликлиники, а также ответили на вопросы, возникающие на практике.

Три шага для получения качественной медпомощи

1. Выбираем новую поликлинику.

Для этого можно:

- ориентироваться на советы друзей - знакомых;

- зайти на сайт территориального фонда обязательного медстрахования в нужном регионе. Там будет список медорганизаций, работающих по ОМС в данном регионе и осуществляющих прикрепление граждан для получения плановой медико-санитарной помощи. В том числе коммерческих клиник, к которым можно прикрепиться по полису ОМС.

2. Готовим документы:

- заявление о прикреплении на имя главврача выбранной поликлиники (образец дает поликлиника);

- паспорт,

- полис ОМС,

- СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования - если оно есть).

3. Передаем документы в поликлинику.

Решение о прикреплении или отказе должно быть вынесено в течение 30 дней.

Регистратура в поликлинике Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Важно: сменить поликлинику по желанию можно раз в год. Если вы переезжаете на новое место жительства, то можно выбрать новую клинику в связи с переездом - в этом случае нет ограничений по частоте смены поликлиник.

ПЯТЬ САМЫХ ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

1. Когда пациенту могут отказать в прикреплении?

- Главврач выбранной вами поликлиники может принять решение об отказе, если в этом медучреждении все участковые терапевты/врачи общей практики перегружены, - поясняет руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников. - Отговорки на словах неправомерны - вам должны выдать письменное решение об отказе с указанием его причины.

С письменным отказом главного врача в прикреплении к поликлинике вы вправе обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую вам полис ОМС, или органы управления здравоохранением с вопросом о правомерности решения главного врача.

2. Можно ли выбрать для постоянного обслуживания клинику по месту фактического проживания, где у человека нет ни постоянной, ни временной регистрации?

- Да. При оформлении прикрепления к выбранной поликлинике человек вправе заявить о фактическом месте проживания, не подтверждая это какими-либо документами.

3. Если пациент хочет выбрать поликлинику в другом регионе, где не работает страховая медицинская компания, выдавшая ему полис ОМС - нужно ли менять сам полис?

- Если человек находится в другом регионе временно - например, приезжает летом на дачу на несколько месяцев, то полис ОМС ему менять не требуется. Можно остаться в своей страховой медицинской организации и прикрепиться по этому полису к поликлинике по месту временного проживания. Для получения экстренной медпомощи прикрепление к поликлинике и вовсе не требуется – в таких случаях человеку не могут отказать в предоставлении бесплатной медпомощи за счет средств ОМС, - подчеркивает Алексей Березников.

Если же человек меняет место постоянного проживания и переезжает в другой регион, то имеет смысл получить полис ОМС страховой компании, которая работает в данном регионе. Она лучше сможет защищать права пациента на новой территории. К тому же закон об обязательном медицинском страховании вменяет в обязанности застрахованному гражданину сообщать в страховую медицинскую организацию об изменении данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течении месяца с момента, когда произошли такие изменения, напоминают специалисты ВСС.

Для замены полиса понадобятся только паспорт, действующий полис и СНИЛС (если он есть).

4. Если человек прикрепился к поликлинике, скажем, возле работы, а живет далеко, заболеет и понадобится вызвать врача на дом - это возможно?

- Поскольку принцип прикрепления по «прописке» давно отменен, то прикрепиться можно к любой поликлинике по желанию гражданина. Однако важно помнить, что лучше все-таки выбирать для прикрепления медицинскую организацию по месту фактического проживания. Если же вы фактически не живете в зоне обслуживания выбранной поликлиники, то участковый терапевт из этой клиники не придет к вам на дом.

При возникновении острого заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи на дому, вы можете вызвать врача из службы неотложной медицинской помощи ближайшей к вашему дому поликлиники. Но при этом будьте готовы к настоятельным просьбам прикрепиться к данной поликлинике или «поехать долечиваться и закрывать больничный лист в поликлинику, к которой вы прикреплены».

5. Если прикрепиться к поликлинике в том регионе, где лучше обеспечение льготными лекарствами - можно ли будет их получать?

- Если пациента госпитализируют в больницу по направлению из выбранной поликлиники, то будут предоставляться все необходимые лекарства, которые есть в данном регионе. А вот обеспечение льготными лекарствами при амбулаторном лечении по-прежнему зависит от места регистрации («прописки»). То есть, лечащий врач в поликлинике может выписать пациенту все льготные лекарства, которые предоставляются в данном регионе. Но обращат ься за их получением придется по месту регистрации. И там уж - что дадут, то дадут. До сих пор это серьезная проблема, поясняют эксперты Всероссийского союза страховщиков. В Минздраве сообщают, что сейчас поставлена задача выравнивать тарифы в здравоохранении так, чтобы ситуация с обеспечением льготников лекарствами в разных регионах выравнивалась.

БУДЬ В КУРСЕ

Если не сложились отношения с конкретным врачом

Бывает, что не удается найти общий язык лишь с отдельными докторами в поликлинике, а в целом все устраивает. Тогда можно воспользоваться правом выбора врача. По закону пациент вправе выбирать: терапевта, участкового терапевта, педиатра, участкового педиатра, врача общей практики (семейного врача). Для выбора нового доктора достаточно написать заявление на имя главврача.

Воспользоваться правом выбора - без объяснения причин - можно раз в год. Но! Если вас категорически не устраивает работа нынешнего лечащего врача и есть конкретные претензии, то не обязательно терпеть целый год. Вы можете написать заявление главврачу, обосновать, почему недовольны и попросить прикрепить к другому доктору. При этом прикрепление к новому врачу будет возможно при условии его согласия.