Неделе моды в Москве 25 лет: Зайцев и Юдашкин показали свои коллекции

25 лет назад молодой дизайнер Валентин Юдашкин предложил проводить Недели моды в Москве. Никто не понимал тогда, как это делать, кому это надо. Но Юдашкин точно видел будущее.

- Эти 25 лет пролетели, как 5 минут. Спасибо, что тогда нас поддержал Юрий Лужков и Иосиф Кобзон. Помню, как Валентин Юдашкин настоял, чтобы Недели моды состоялись. Он не боялся конкуренции, хотел, чтобы молодые дизайнеры развивались, - сказал генеральный директор Ассоциации высокой моды и прет-а-порте Евгений Ящук.

Показ новой коллекции Валентина Юдашкина.Фото: Алиса ТИТКО

И вот в честь юбилея решили организовать закрытый гала-показ фрагментов коллекций дизайнеров, которые являются обладателями награды "Золотой манекен": Слава Зайцев, Валентин Юдашкин, Ирина Крутикова, Татьяна Парфенова, Виктория Андреянова, Игорь Чапурин. Впервые за много лет дизайнеры собрались на одном подиуме. Показ был организован 19 марта в "Гостинном дворе" в рамках "Недели моды в Москве. Сделано в России" сезона осень/зима 2019-2020 года, которая пройдет с 19 по 24 марта 2019 года.

- Это обладатели "Золотых манекенов". Тогда они были в начале пути, а сейчас известные и уважаемые дизайнеры, - отметил Евгений Ящук.

Открывать большой показ доверили Вячеславу Зайцеву, который показал одежду в русском стиле, такие наряды точно бы понравилась боярыням - много росписи, меха, яркие валенки. Показ Ирины Крутиковой открыла 55-летняя балерина Большого театра Илзе Лиепа, которая и сама вышла в меховом пальто жар-птицы. Стиль Игоря Чуприна оценили присутствующие модницы, было много черного цвета и четких линий в крое одежды.

Немного шокировала Татьяна Парфенова, когда под песню Филиппа Киркорова "Зайка моя" в женских платьях вышли парни. Нестандартно было все: прически, татуировки, платья, сумки и круговая проходка.

Во время показа коллекции Татьяны Парфеновой.Фото: Алиса ТИТКО

Дизайнер Виктория Андреянова показала одежду очень ярких цветов - оранжевый, желтый, фуксия. Было и много украшений - металлические короны, пластиковые звезды.

Посмотреть коллекции гала-показа пришли коллеги-дизайнеры, блогеры, телеведущие Юлия Меньшова и Екатерина Стриженова с мужем и дочерью, а также супруга дизайнера Марина Юдашкина.