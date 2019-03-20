Беспилотники поедут по Кутузовскому проспекту, Третьему кольцу и МКАД

С точной датой, когда на дорогах Москвы начнут тестировать беспилотные автомобили, пока так и не определись. Сперва обещали апрель. Теперь говорят о мае - июне этого года. А вот список улиц, на которых можно будет увидеть чудо-технику, уже известен.

- Основными локациями для тестирования беспилотных автомобилей в столице станут МКАД, ТТК, Кутузовский и Ленинский проспекты. Кроме того, это будут спальные дворы районов Бутово и Митино, а также улочки в центре, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе рабочей группы НТИ «Автонет».

Такой знак будет на заднем стекле беспилотников, которые выйдут на дороги Москвы. Фото: Автонет

С ГИБДД маршруты следования согласовывать не придется. Известно, что двигаться беспилотники будут со скоростью до 60 километров в час. При этом в салоне машин, на пассажирских сиденьях, будут находиться инженеры. Всего на дорогах столицы проверят работу 150 транспортных средств. Большинство из них - легковые автомобили, но будут и микроавтобусы.

Отличить такие авто москвичи смогут по знаку «А» на заднем стекле. Итоги тестирования подведут только в 2022 году.