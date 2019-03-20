Над водой раскинется сад, а скульптурам вернули корзины с фруктами

Нынешним летом ВДНХ исполняется 80 лет. Уже сейчас реставраторы говорят, что это будет год возрождения главной выставки страны.

А что будет в исторических павильонах и какие новые объекты откроют уже этим летом?

ПО ВОДЕ АКИ ПО СУХУ

В Ландшафтном парке, который прошлым летом появился между Зеленым театром и «Городской фермой», откроется акватический сад. Там запросто можно будет погулять по понтонам среди цветущих водных растений. «Водная дорога» с искусственным ручьем соединит три детские площадки с аттракционами.

Здесь же появится «Сад пяти чувств». Это будет пешеходный маршрут, на котором растения можно потрогать и даже попробовать.

- В старинной Шереметьевской дубраве появится экотропа - прогулочные мостки, расположенные на высоте кроны деревьев, - сообщил мэр Сергей Собянин.

В районе Зеленого театра и «Москвариума» откроется Аллея залов - сыграете в настольные игры, почитаете и отдохнете всей семьей перед спектаклем. Поиграть можно будет и возле павильона № 34 «Космос», где построят детскую площадку с деревянными игрушками.

А там, где раньше были еще советские аттракционы (по левой стороне от павильона «Центральный»), строят Парк аттракционов под открытым небом с канатной дорогой вдоль всей выставки.

Первая очередь Парка аттракционов, как говорят в мэрии, откроется уже в 2019 году.

А на павильоне «Металлургия» (бывшая «Казахская ССР») воссоздали купол со шпилем высотой 9 метров. Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

БЫВШИЙ СССР ВОЗРОЖДАЕТСЯ!

После реставрации откроют сразу пять павильонов.

Самый красивый - «Земледелие» (бывшая «Украинская ССР»). Скульптуры на крыше отреставрировали, воссоздали декоративные элементы фасадов и восстановили огромный витраж над центральным входом «Переяславская Рада 1654 года». Теперь здесь будет павильон «Слово» - центр исследования письменности.

В павильоне № 11 «Металлургия» (бывшая «Казахская ССР») воссоздали купол со шпилем в 9 метров. Его украшают колосья и цветочные элементы, а венчает пятиконечная звезда. В отреставрированном павильоне откроют выставочный центр Республики Казахстан.

Также восстановили витраж на павильоне «Земледелие» («Украинская ССР»). Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

При реставрации павильона № 6 «Химия» (бывшая «Литовская ССР») нашли аж две керамические скульптурные композиции «Животноводство» и «Сельское хозяйство» - их привели в порядок и вернули на фасад. В этом павильоне будет выставочный центр Республики Абхазия.

Посмотреть на подлинный мраморный фасад с керамическим декором можно будет в павильоне № 14 «Вычислительная техника и информатика» (бывшая «Азербайджанская ССР»). Перед зданием установят воссозданные статуи «Чабан» и «Девушка с книгой». Там откроют выставочный центр Азербайджана.

Закончился ремонт фасадов и колонн в павильоне № 10 «Стандарты» (бывшая «Молдавская ССР»). Летом там откроется выставочный центр Республики Молдова.

Восстановили скульптуру «Животноводство», обнаруженную при реставрации павильона «Химия» («Литовская ССР»). Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

КСТАТИ

Фонтаны покажут до майских праздников

Заканчивают реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Их посетители смогут увидеть еще до майских праздников.

На реставрацию фонтаны отправили впервые за 65 лет. У скульптур девушек с «Дружбы народов» отвалились украшения и фрукты. Были разбиты вазы, гуси и рыбки с «Каменного цветка». Именно поэтому элементы демонтировали, в мастерской очистили и нанесли новый слой смальты (золочение). Чтобы 16 скульптур девушек вновь засияли под ярким летним солнцем, мастерам потребовалось порядка 6 килограммов сусального золота.