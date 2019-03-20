Каким будет дублер Щелковского шоссе

Когда начнется долгожданная реконструкция Щелковского шоссе? Дублер можно построить, только используя земли парка «Лосиный Остров», но для этого нужно специальное постановление Минприроды.

На днях во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва и премьер-министра Дмитрия Медведева зашла речь о реконструкции Щелковского шоссе на территории Подмосковья. Об этом проекте говорят давно. Но до реальных дел пока не дошло. Хотя многострадальный Щелчок - так в народе называют Щелковское шоссе - в часы пик стоит намертво.

«СТОИМ В ПРОБКАХ И ЖДЕМ НОВУЮ ТРАССУ»

- Это восток области, как вы знаете, он очень загружен, - доложил премьеру Воробьёв. - Там долгое время федеральная трасса не реконструировалась. В рамках регулирования мы вывесили информацию о том, что нужно изменить границы национального парка «Лосиный Остров», и 75% жителей проголосовали за строительство трассы, за модернизацию этого шоссе.

Щелчком сейчас пользуются жители не только одноименного города Щелково, но и Балашихи, Фрязина, Ивантеевки, Черноголовки, Звездного городка, Фряново, Ногинска. Четырехполосная трасса, когда закладывалась, была рассчитана на 25 тысяч автомобилей в сутки. По официальным данным Росавтодора, сегодня там проходит около 70 тысяч машин ежесуточно. Это в среднем. А в некоторые самые загруженные дни, вроде летних пятниц, когда из Москвы в область едут дачники, - и до 90 тысяч авто!

- До моего Фрязина от МКАД километров сорок максимум, - жалуется мне приятель. - Но по вечерам я это расстояние могу ехать и полтора часа, и два. Мой личный рекорд - 2 часа 15 минут. Утром и вечером машины просто ползут. Ширины дороги не хватает. А если еще и авария случилась, туши свет. Мне кажется, всем давно понятно, что нужна альтернативная трасса.

- О реконструкции Щелковского шоссе впервые начали говорить еще лет пятнадцать назад. И все это время мы ждем, но до конкретных проектов все никак не доходит. Стоим в пробках и ждем, - говорит мне Сергей Карачун из Щелкова.

ПЛЮС 8 ПОЛОС

Специалисты уже прикинули, где должен пройти дублер, чтобы разгрузить трассу.

- Новое направление (дублер трассы. - Авт.) позволит в дополнение к уже имеющимся четырем полосам добавить еще восемь полос, - говорит зампред правительства Московской области Игорь Тресков. Общая длина - порядка 19 километров. Строительство нового направления полностью разгрузит и сделает комфортным проезд по дороге.

На встрече с премьер-министром РФ губернатор попросил помочь - «ускорить выпуск постановления, которое позволило бы начать проектирование».

Проблема - в землях национального парка «Лосиный Остров», они охраняются законом. Дублер Щелковского шоссе, если проект все-таки будет запущен, должен пройти по парку. Для этого нужно отрезать около 120 гектаров леса. Но никто не имеет права просто так взять и пустить лес под строительство дублера и развязок. Нужно специальное постановление федерального Министерства природы. Об этом глава Подмосковья и просит.

Каким будет дублер Щелковского шоссе

К «ЛОСИНОМУ ОСТРОВУ» ПРИСОЕДИНЯТ 2000 ГЕКТАРОВ ЛЕСА

- Участок, на который необходимо уменьшить площадь нацпарка, выбран при наличии четкого технико-экономического обоснования, - говорит заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин. - Других разумных вариантов прохождения федеральной трассы нет.

Московская область предлагает компромисс - взамен площадей, отрезанных под строительство дублера, к «Лосиному Острову» присоединят новые территории. Отрежут 120 га, присоединят около 2000 га.

- Это будет осуществляться за счет земель Минобороны России на территории Монинского лесничества (820 га) и земель Московской области в городском округе Балашиха (1150 га), - объясняет Куракин.

Конкретного проекта пока нет - к его разработке смогут приступить, только если Минприроды своим постановлением действительно изменит границы национального парка. По некоторым данным, реконструкция предполагает строительство еще одной развязки на МКАД, далее дублер пройдет севернее нынешнего Щелковского шоссе, а в районе деревни Медвежьи Озера обогнет Щелчок с южной стороны и далее вольется во Фряновское шоссе. Предварительно эксперты оценивают стоимость проекта в 40 миллиардов рублей.

Если Минприроды, которому премьер-министр поручил изучить вопрос, в ближайшее время все-таки издаст постановление, разработка проекта будет завершена только в 2020 году. А полномасштабное строительство завершат не раньше чем в 2022 - 2023-м.