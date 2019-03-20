«Шифр» по-русски: Дамы и шпионы

На Первом канале продолжается сериал «Шифр» о четырех девушках, которые раскрывают убийства с помощью невероятных способностей. Идея фильма была куплена у англичан - у них прошел похожий проект «Код убийства».

Героини

В британской версии в центре внимания четыре подруги, которые в годы войны трудились в Блетчли-парке - особняке, где располагалось главное шифровальное управление страны. После войны их дорожки разошлись. Но спустя девять лет они объединяются для раскрытия преступлений.

Сьюзен (Анна Максвелл Мартин) - аналитик, которая видит закономерности событий и фактов. У нас это мастер анализа, учительница математики Ирина (Марьяна Спивак).

Милли (Рейчел Стирлинг) - великолепный математик, но работает официанткой. В нашем проекте это явно Анна (Екатерина Вилкова): она тоже официантка, но способности у нее другие - подражает жестам людей, копирует почерк.

Люси (Софи Рандл) - девушка, обладающая невероятной памятью. Как наша Соня (Яна Дюбуи).

Наконец Джин (Джули Грэм) была начальницей коллектива. Сейчас трудится в библиотеке. У нас это точно Катерина (Елена Панова), которая знает десять языков.

Российский «Шифр» тоже рассказывает про бывших шифровальщиц.

Завязка

«Шифр» начинается с того, что Анну подозревают в убийстве - ее любовник-генерал найден мертвым. Бывшим коллегам приходится прийти ей на помощь. В итоге мы узнаем, что убитый генерал занимался разработкой новой системы противовоздушной обороны. И тут уже замешаны шпионские игры и политика.

В «Коде убийства» все иначе. Сьюзен начинает расследование убийств и изнасилований четырех девушек, о которых рассказывает пресса. В полиции ее высмеивают. Тогда Сьюзен находит бывших коллег, чтобы те помогли ей вычислить маньяка.

Атмосфера

В обоих сериалах действие происходит в 1950-е. Но разница в картинке огромная! В российской версии героини - красавицы с безупречной укладкой и макияжем. На их фоне британские умницы - скромные серые мышки.

...и их прообразы (слева направо) Милли, Сьюзен, Люси и Джин. Фото: Кадр из фильма

Женская доля

«Код убийства» подробно рассказывает о том, каково было женщинам в Англии: их уделом считались семья и быт. И шифровальщицам приходится лезть из кожи вон, чтобы доказать, что они могут нечто большее.

В российской версии этого конфликта нет вообще. Следователь Проскурин (Сергей Пускепалис) - воплощение советского милиционера, храброго и справедливого. Он не отказывается от помощи женщин и постоянно привлекает их к расследованию. И это логично: у нас после войны женщины работали наравне с мужчинами.

«Шифр». Среда - четверг, 21.30 (заключительные серии), Первый.