Вот и стал таракан победителем. Что теперь делать?

Сбылось пророчество Корнея Чуковского

- Эволюция тараканов стремительна, - рассказывает Ольга Еремина, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории дезинсекции НИИ Дезинфектологии. - Они очень быстро мутируют, привыкая таким образом к любой новой отраве. Вырабатывают резистентность. Пара недель — и противоядие готово.

Ольга Юрьевна автор соответствующего исследования «О резистентности рыжих тараканов в России». Знает, что говорит. Мутации, по словам ученой, главным образом затрагивают нервную систему тараканов, которая делает их все более непробиваемыми для молекул отравляющих веществ. Яды, которые еще вчера казались весьма эффективными, перестают в тараканов проникать. Становятся бесполезными. Могут даже служить им пищей.

Выжившие тараканы передают полезные изменения последующим поколениям. В результате популяция наращивает ту самую резистентность. Вплоть до того, что обретает устойчивость сразу к нескольким инсектицидам. Появляются даже супер-тараканы, для которых вообще нет ничего смертельного из имеющейся «химии». Таких — только тапком.

Как тут не вспомнить «Тараканище» Чуковского? Похоже, что сказка оказалась пророческой. «Вот и стал таракан победителем», - предрекал Корней Иванович еще в 1921 году. Как в воду глядел.

- Сдаемся? - спрашиваю я Ольгу Юрьевну. - «Дадим стрекача, увидев усача», как те зверушки из сказки? Или, дождемся некого, образно говоря, «воробья», который так клюнет «таракана», что и усов от него не останется? Я намекаю на какую-нибудь хитроумную разработку, которая позволит все-таки одолеть этих наглых насекомых.

- Сдаваться не будем, - отвечает ученая. - Кое на что еще можно понадеяться. Есть средство. Но оно отнюдь не новое, а прямо скажем, допотопное.

От Москвы до самых до окраин

Россию облюбовали четыре вида тараканов: рыжие — самые распространенные - так называемые прусаки, американские тараканы, черные и мебельные, которые внешне мало отличаются от рыжих. Все — потомки тех, которые выжили в борьбе с инсектицидами. Привыкшие к тому, что их все время чем-нибудь травят.

Прусак. Немцы называют его русаком, считая, что завезли таких тараканов из России. Мы уверены, что они прибыли из Пруссии.

И сама Еремина и ее коллеги по лаборатории проверяли «усатых» по всей России - что называется от Калининграда до Владивостока. Резистентные все. При чем стойкость нынешнего поколения тараканов стала просто феноменальной. Их не убить дозами, которые в несколько тысяч раз превышают прежние смертельные.

А избавляться от тараканов как-то надо. И не только потому, что соседство с ними вызывает искреннее отвращение у подавляющего большинства людей. Тараканы переносят заразу. Переносят чисто механически — на себе. И помимо нескольких десятков разнообразных бацилл распространяют еще и три вида глистов.

Американский таракан.

Последнее средство

В лаборатории дезинсекции заверяют: борное кислота — вот что дает надежду на успех «боевых действий».

Борная кислота — вещество неорганическое, без собственного запаха и вкуса. Редкий таракан распознает угрозу. Главное — «накормить» его этой кислотой. Если получится, то «накормленные» умрут от обезвоживания.

Лидируют два рецепта. Первый — борная кислота с яйцом. Так называемые шарики. Их «катают» из вареного желтка, смешенного с порошком кислоты — на один размятый желток берут 20 граммов порошка и добавляют чуть-чуть ванилина для запаха. Шарики раскладывают, оставляя примерно на неделю, чтобы все имеющиеся в округе тараканы их попробовали, думая при этом, что едет толко желток. Для вкуса в шарики можно добавить немного вареной картошки.

Второй рецепт — раствор борной кислоты в воде. 50 граммов порошка разводят в половине стакана чистой воды, добавляют — опять же для вкуса — столовую ложку меда. «Коктейль» наливают в блюдечки, расставляют их на ночь в местах водопоя тараканов — в кухонной мойке, в раковине санузла, в ванне, можно даже на унитазе, предварительно закрытом крышкой. По утрам блюдечки можно переставить в места не столь необходимые самим людям.

Задача «спецоперации», которую надо продолжать примерно 10 дней, перекрыть все имеющиеся источники воды, вплоть до того, что убрать влажные полотенца, и оставить воду только в блюдечках.

Успеху будет способствовать чистота на кухне, а разбросанные там и сям крошки, лужицы разлитого чая или компота сведут все усилия на нет.

Черный таракан.

По словам Ереминой, вполне пристойную эффективность пока сохраняют новые — импортные - приманки, содержащие гидраметилнон. Обладая замедленным действием, они нарушают синтез молекул АТФ — источников энергии, необходимых для работы нервной системы и протекания жизненно важных биохимических реакций. Российские тараканы еще не нашли защиту от гидраметилнона. Но найдут обязательно — их коллеги, проживающие в США, уже выработали резистентность и к нему.

- Старожилы рассказывают, что тараканов можно выморозить, - вспоминаю я.

- Можно, - соглашается Ольга Юрьевна. - Тараканы погибают при отрицательных температурах. Только вот есть ли смысл замораживать квартиру в многоэтажном жилом доме? Один мой знакомый попробовал, слив воду из батарей центрального отопления. Какие-то тараканы погибли, остальные сбежали к соседям. Но вернулись через день после того, как подача тепла возобновилась.

Способ хорош для деревенских жителей. Или для обитателей коттеджей. Если есть, куда съехать на время.

- Так что? Борная кислота? - уточняю я.

- Да, это единственное, что мы уверенно рекомендуем из «химии». Срабатывают и специальные ловушки - эдакие небольшие домики с клейкими полом и стенами.

Мебельный таракан.

- Кстати, о ловушках... Существует поверье — эдакое статистическое. Мол, если увидел одного таракана в доме, то где-то прячутся еще 700.

- Похоже на правду, - соглашается Еремина. - Наша сотрудница, увидев у себя таракана, накупила «домиков». Наловила в итоге как раз около 700 насекомых. Будучи ученой, она их считала.

- А правда, что тараканы куда-то уходили на время?

- Не могу это подтвердить, - отвечает Ольга Юрьевна. - По моим наблюдениям, никуда они не уходили.

ИХ НРАВЫ

Несладкая жизнь

Люди готовят ядовитые приманки, смешивая инсектициды с сахаром. Де, тараканам будет вкуснее. Но как выяснилось, многие современные тараканы выработали отвращение к сладкому и теперь вообще на него не ведутся. В результате сладкие приманки перестали приманивать.

Феномен обнаружили ученые под руководством профессора-энтомолога Коби Шала из Университета Северной Каролины. И посредством экспериментов разобрались в его природе.

Голодным прусакам предлагали на выбор два угощения: джем, богатый приторной глюкозой, и несладкую арахисовую пасту.

Реакция на джем была потрясающей: некоторые тараканы даже отпрыгивали от него. А пасту ели с удовольствием.

Электроды, вживленные в мозг насекомых, показали: арахисовое угощение возбуждало нейроны, реагирующие на сладкое. И вызывало приятные ощущения. А действительно сладкий джем активизировал еще и участки, реагирующие на горькое. При этом возбуждал их гораздо сильнее. В итоге, глюкоза вызывала у тараканов лишь чувство горечи. Словно бы полынь.

По мнению ученых, тараканы отвратили себя от сладкого в результате весьма скоротечной мутации, которая, в свою очередь, стала защитной реакцией на приманки. Насекомые каким-то загадочным образом сообразили, что они им вредны. И увязали вред со вкусом.

Экспериментаторы пробовали кормить тараканов джемом насильно из пипетки. Так те, по словам Коби Шала, "отказывались глотать и мотали головой как дети, не желающие есть манную кашу".

Дышите, не дышите

Тараканы могут не дышать по 40 минут. Если их посадить в закрытую банку, то насекомые там не погибнут. Не задохнутся. Чего нельзя сказать о каких-нибудь жуках или мухах. Тараканы и сами по себе периодически не дышат. По доброй воле, что называется. И это еще один феномен, привлекающий внимание ученых.

Биологи, ведомые Натальей Шипф из австралийского Университета Квинсленда, вроде бы выяснили природу столь странной привычки. Задерживая дыхание, тараканы берегут влагу в организме. Чтобы ее меньше выходило с воздухом. Спасаются от обезвоживания.

Еремина подтверждает: недостаток кислорода тараканам не особенно вредит. Она с коллегами проверяла, насколько живучи «усатые», обитающие на особых складах — там, где ради пожарной безопасности насыщают воздух азотом или углекислым газом. Огонь в такой атмосфере и в самом деле не горел, а тараканы не дохли.

Секрет мгновенного исчезновения

Каким образом тараканы перескакивают с одной поверхности на другую - перпендикулярную? Или даже с верхней плоскости дощечки на нижнюю? И тем самым словно бы пропадают из поля зрения, становясь невидимыми для преследователей — например, человека с тапком в руке.

Скрываясь, таракан исполняет сальто.

Ответ на эти вопросы искали ученые (Jean-Michel Mongeau, Brian McRae, Ardian Jusufi, Paul Birkmeyer, Aaron M. Hoover, Ronald Fearing, Robert J. Full) сразу пяти кафедр Калифорнийского университета (University of California, Berkeley) - биофизики, биоинженерии, комплексной биологии, компьютерной науки и механики. Проведя многочисленные тараканьи бега и засняв их с помощью скоростной камеры, ученые разобрались в происходящем. О чем сообщили в журнале PLoS One

Оказалось, что тараканы владеют навыками цирковых воздушных гимнастов. И мгновенно перемещаются с верхней стороны дощечки или ветки посредством сальто. Исполняя сальто, тараканы цепляются за край дощечки задними ногами. Тело при этом, становясь эдаким маятником, переворачивается по инерции к противоположной стороне дощечки, которую таракан хватает передними ногами.

Ускорение, которое испытывают насекомые исполняющие сальто, составляет примерно 4 G. Таким перегрузкам подвергаются пилоты истребителей.

Подобный трюк, по словам изумленных ученых, позволяет насекомым не снижать скорость бега при столь сложном маневре.

Трут друг дружке спинки

Тараканов можно убить, насыпав диатомовый порошок— истертые диатомовые водоросли. Налипшие острые частички порошка повреждают кожные покровы насекомых — от ран те и погибают. Но при одном условии: если нет доступа к воде. А если он есть, то тараканы от порошка отмываются.

Отмываясь, помогают друг дружке — трут спинки. Еремина уверяет, что лично наблюдала столь трогательную взаимовыручку.

Чуковский, в итоге, предрек тараканам бесславный конец. Может быть, сбудется и это его пророчество?

В ТЕМУ

Победа будет за нами!

Только вдруг из-за кусточка,

Из-за синего лесочка,

Из далёких из полей

Прилетает Воробей.

Прыг да прыг!

Да чик-чирик,

Чики-рики-чик-чирик!

Взял и клюнул Таракана —

Вот и нету великана.

Поделом великану досталося,

И усов от него не осталося.

(К.И. Чуковский, «Тараканище», 1921-1923 г.г.)