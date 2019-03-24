Гита без Зиты: Жизнь второй сиамской близняшке спасают турецкие врачи

26 марта исполнится 16 лет, с тех пор как врачи московской больницы разделили знаменитых сиамских близнецов Зиту и Гиту Резахановых. Это была долгая и сложная операция, уникальная в своем роде.

Напомним, родились девочки 19 октября 1991 года в киргизском селе Западное. Они были спаяны в тазу, имели один на двоих мочевой пузырь, сросшийся кишечник, одну матку, два яичника и на двоих три ноги.

- Думала тогда: Господи, почему я не ослепла, почему я их увидела? - вспоминала мама девочек Зумрият Резаханова.

До Зиты и Гиты женщина родила двоих здоровых детей.

Хотели дать одно свидетельство о рождении на двоих

Сначала врачи предрекали: сиамские близнецы не выживут.

- Они первый год были не со мной, а в интернате, врачи опасались, что я сделаю что-то себе и им, - говорит сегодня Резаханова. - Я не жила тогда, а была в каком-то сне. Но поклялась, что вернусь и спасу их...

Я вела дневник. И сейчас готовится к изданию книга, основанная на моих записях.

Вот выдержка:

«Мир сжался в кулак. Как ты, сволочь, можешь улыбаться, когда они там одни? Как можешь есть, когда им голодно? Уйду к сеновалу, вцеплюсь ногтями в землю и вою...»

- Девочки росли. Гита все начинала делать первой. На моих глазах она поползла - тащила за собой Зиту. Гита первой заговорила и так далее, - говорит их мама.

В местном загсе хотели выдать одно свидетельство о рождении на обеих близняшек. Потом все же согласились, что девочек две.

В одном теле сестры прожили 11 лет. Фото: Архив семьи Резахановых

Сначала свое состояние Зита и Гита воспринимали как что-то вполне естественное. Рисовали людей с тремя ножками и двумя головами. Играли в дочки-матери - связывали двух кукол и отрывали им «лишнюю» ногу...

Девочки научились быстро передвигаться. Одна сестра управляла правой ногой, вторая - левой, а третью ногу контролировали обе. Эта нога росла из середины их туловища, шла наверх, заканчивалась на десять сантиметров выше голов. Ее прикрывали длинным носком, чтобы не очень пугать других детей. Нога была наклонена к Гите, и девочка, укладываясь спать, закидывала ее за шею...

- Когда дочки подросли, они часто дрались, споря, что им делать. Одна хотела смотреть телевизор, вторая - поиграть, - вспоминает Зумрият. - Когда пришло осознание, что они особенные, стали умолять, чтобы их разделили. Я обещала. Обзванивала клиники, ездила, просила...

Женщина добилась своего. О ее дочках, сиамских близнецах, узнали миллионы телезрителей - Елена Малышева показала Зиту и Гиту в своей программе. Доктора согласились помочь, но предупредили, что не исключен летальный исход.

Зита ушла в 24 года

О новости сообщили все мировые СМИ: 26 марта 2003 года в московской Детской городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова российские хирурги во главе с академиком Анатолием Исаковым впервые в мире провели 10-часовую операцию по разделению сиамских близнецов. Девочки смогли начать жизнь порознь. После операции у каждой осталось по одной ноге. Вторую заменил протез.

«Я вышлa из нaркoзa пeрвaя, oткинулa oдeялo: Зитки нeт, - вспoминaла Гитa. - Нa сoсeднeй крoвaти ктo-тo лeжaл, нo я нe узнaлa Зиту, рeшилa, чтo oнa умeрлa. И зaкричaлa...»

Уже через несколько часов пoслe рaздeлeния сестры oпять xулигaнили. Мeдсестры, шутя, грoзились: «Сoшьем вaс oбрaтнo!»

Девочки получили каждая свое тело, научились передвигаться на протезах.

Мочевой пузырь и матку Резахановым удалили, а толстый кишечник удалось разделить. Дефектную ногу отрезали. Кожу с нее использовали, чтобы закрыть срез туловища. На переднюю брюшную стенку вывели трубки, чтобы собирать переваренную пищу. Для жизни девочкам все равно требовалась постоянная медицинская поддержка.

- Гита оказалась крепче. Она мало болела в детстве и увереннее себя чувствовала потом. А у Зиты слабенький был организм, - говорит Зумрият.

Она много болела, несколько раз переживала остановку сердца, была в коме...

Зита прожила 11 лет в одном теле с сестрой. И еще 13 - в своем. В 2015 году организм не справился с множеством болячек, и Зита умерла. Улыбнулась маме на прощание и попросила: «Пусть Гита живет за меня долго». Ей было 24 года.

Не могли понять, почему заболела

Что сегодня происходит в жизни 27-летней Гиты?

- Сейчас мы находимся в клинике в Стамбуле, - рассказала «Комсомолке» Зумрият Резаханова. - Гита очень серьезно болеет. Ей помогают турецкие врачи. В августе 2017 года ее организм дал сбой. Состояние стало ухудшаться. Сначала мы с ней лежали в московской клинике, потом в Бишкеке, но врачи не смогли понять, что происходит.

И только в Турции стало ясно: у Гиты внутри образовались три жидкостных канала. Грубо говоря, появились три мешочка, внутри которых скапливается жидкость, - в брюшной полости и в полости тонкого кишечника. Жидкость накапливается, вытекает наружу, так что если инфекция попадет, то может случиться страшное. В ней как будто бомба. Надо оперировать. Когда и как, решат на консилиуме врачи.

Сейчас Гита (слева) и ее мать Зумрият находятся в Стамбуле. Фото: facebook.com

- Кто оплатил турецкую клинику?

- Люди помогли. И московский благотворительный фонд «Закят».

- А в Москве нет специалистов?

- Возможно, будем оперироваться в Москве. Московские врачи лучше знают организм, правда, Зитин, но у Гиты все аналогично. Хотя здесь, в Турции, оборудование другое. Смотрят по самым каким-то последним технологиям, как они говорят.

- А как вы с турецкими врачами общаетесь?

- У нас переводчик. Конечно, я не умаляю профессионализма российских медиков. До сих пор не могу забыть лица врачей Боткинской больницы, когда мы с Зитой от них уезжали. Все понимали, что мы едем умирать... Хирург, здоровый такой дяденька, провожал нас, а у него полные глаза слез. Мы всегда молимся за наших врачей.

- Как Гита настроена?

- Конечно, на победу. Мы бойцы. Гита бодрится, вон, рядом со мной, смеется, держится молодцом.

- Чем Гита сейчас занимается?

- В телефоне играет! А вообще она учится, постоянно зубрит. Несмотря ни на что, Гита оканчивает колледж в Оше, учится на филологическом факультете. Она отличница, преподаватели хвалят. Закончила медресе. Выучила наизусть Коран. Знает арабский, учит английский, даже давала уроки по скайпу бесплатно. Планирует поступать в Исламский университет. Активно пользуется интернетом. А в перерывах играет. У нас вся семья играет в «ферму», включая трехлетнего внука.

- А ваш муж Рашид?

- С мужем у нас очень хорошие отношения. Мы 35 лет вместе. Врачи говорили с Рашидом, объясняли: мол, я не виновата в том, что родились сиамские близнецы, но он сразу сказал: «Я не собираюсь бросать семью». И не бросил. Сейчас вся семья ждет нашего возвращения.

ДОСЛОВНО

«Воспоминания жгут, и никуда не деться»

Из записей Зумрият Резахановой: «Сегодня два года, как нет со мной моего ребенка. Она ушла через 10 дней после своего дня рождения. Вчера весь день я ходила с мыслью, что ЗАВТРА УМЕР МОЙ РЕБЕНОК. Воспоминания жгут. И никуда не деться. Я долго сидела вчера на улице. Сумерки, сижу на улице и смотрю на свой дом. Дом, который я не люблю больше. Заходишь в дом, и с порога начинается - кадры, как кино, проходят перед глазами. Как Зита лежала на диване... как плакала от боли, как молила меня о помощи... В каждой комнате ее боль. Даже лестница на второй этаж. Зита не допускала помощи, она говорила: «Тогда не будет меня». Она ползком, ступень за ступенью, поднималась в комнату, которую выбрала для себя. Раз, два, три, четыре ступени... надо отдохнуть, потому что не хватает воздуха, и дальше вперед.

Воспоминания! Они взрываются тысячами осколков в сердце, боль растекается по крови, по всему организму. Внешне я такая же, но я истерзана внутри. Я не могу забыть всю боль. Мою и таких же мам, как я. Не могу забыть все смерти, которые увидела в больницах».

ПРИЗНАНИЕ

Хотели усыновить ребенка-инвалида

- Мы часто вспоминаем Зиту, - признается Зумрият. - Она до последнего держалась. Мы никогда с ней не плакали. Даже за три дня до смерти Зита сказала: «Мам, давай селфи с тобой сделаем». Гита говорит, что сестра к ней во сне приходит, у них духовная связь. Говорит о ней в настоящем времени, как будто Зита рядом. Осталась Зитина страничка в соцсетях...

Знаете, я недавно узнала историю знаменитого советского клоуна-мима Леонида Енгибарова. Его внук только в 14 лет узнал о том, что родился соединенным с братом в области живота. И один ребенок погиб. Их мама ушла в себя и больше не вернулась... И я понимаю ее состояние.

Зита и Гита мечтали о детях. Но так как они своих детей не могут иметь, мы еще при жизни Зиты решили, что построим дом, куда возьмем маленьких сирот и будем их воспитывать как родных. Пока же мы смогли открыть в селе Западное центр дневного пребывания для детей-инвалидов «Право на лучшую жизнь». У нас в центре 18 детей. Мы их опекаем, учим читать, писать, жить в обществе. Зита хотела помогать детям-инвалидам. Это память о ней.

- А Гита помогает?

- Гита учится в другом городе. Но когда приезжает на каникулы и лечение, конечно же, помогает. Играет с детьми, поет им, стрижет всех бесплатно. Она еще и на парикмахера выучилась. А на новогоднем утреннике играла Бабу-ягу!

Я очень полюбила ребенка из нашего центра. Стала мужа уговаривать взять его к нам. Но у него семья, три братика. И их бабушка попросила их не забирать. Будем поддерживать эту семью - продуктами, одеждой.

Злые люди продолжают пускать ядовитые стрелы: мол, хотят взять ребенка на воспитание ради пособий. Дескать, родила одного инвалида, из одного инвалида сделала двух да еще и пиарится на этом. Между тем хирург, который оперировал Зиту и Гиту, после разделил еще пять таких пар. Но родители обычно прячут таких детей...

У Зумрият Резахановой и правда есть необходимая энергия. Однажды она узнала телефон Максима Галкина и, набравшись смелости, позвонила артисту. Сказала: «Я мама Зиты и Гиты, нам нужна помощь». Галкин откликнулся молниеносно: «Да, я вас знаю, Зумрият, хорошо, я вам помогу».

- Мы открыты миру, людям, мы не сломались и не озлобились. Радуемся каждому человеку в нашей жизни, - подчеркивает Зумрият.

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