Главные достоинства разных знаков зодиака: Рыбы - мастера продаж, а Водолей - душа компании

Овен (с 21 марта по 20 апреля)

Овны отличаются особой природной силой. Она у них проявляется буквально во всем. Они, как правило, доминируют в отношениях (хотя иногда и делают вид, что подчиняются). Обладают недюжинным авторитетом на работе (заслуженно). А уж как дружат Овны! Они способны часами выслушивать любые истории, даже такие, которые любого другого повергнут в депрессию. Овны способны с легкостью решать сложные вопросы, от которых у всех остальных опускаются руки.

Телец (с 21 апреля по 21 мая)

Помните, в песне «Сплина» поется: «Гни свою линию»? Главное достоинство Тельца - настойчивость. Если у него есть цель, он будет идти к ней любыми путями с бычьей упертостью, но при этом не забудет про дипломатию и всякие обходные пути. Именно за упорство Тельца и ценят на работе. Он всегда доводит начатое до конца. Кроме того, настырность помогает Тельцу и в любви. Непокоренная цель? Не слышал про такую!

Близнецы (с 22 мая по 21 июня)

У Близнецов сразу два самых-самых свойства. Во-первых, они умеют, как никто другой, ярко, красиво и, что особенно важно, ясно выражать свои мысли - на письме и в ораторском искусстве. Нужен идеальный спикер? Обращайтесь к Близнецам, они убедят кого угодно и в чем угодно.

Во-вторых, простите, у них явный талант любовников. Близнецов редко бросают во многом из-за этого.

Рак (с 22 июня по 23 июля)

Раки обладают выраженными качествами дипломата. Если требуется наладить с кем-то отношения, особенно если они разбиты вдребезги, на помощь следует звать Рака. Как он это делает, совершенно непонятно, но в итоге довольны все. Что тут скажешь, редкое природное обаяние и выдающаяся харизма!

Кроме того, Рак всегда готов выразить и доказать свою любовь, сказать собеседнику теплые слова.

Лев (с 24 июля по 23 августа)

Главное достоинство такого знака зодиака как Лев - это умение предвидеть события и обходить подводные камни. У представителей этого знака ну просто-таки звериная интуиция! Они вряд ли когда-либо ввяжутся в сомнительные предприятия. Ни в жизнь не согласятся на провальную должность. Поэтому если вы видите, что Лев серьезно рискует, не сомневайтесь: он знает, что делает. Проследите за результатом и будете приятно удивлены.

Дева (с 24 августа по 23 сентября)

Человек-праздник и вечный двигатель в одном лице. Он не терпит вокруг себя серости и уныния. Вечеринка, конкурс снеговиков или еще чего-то, автопробег к местам гнездования полярных крачек или просто дружеская пирушка. Дева буквально распыляет вокруг себя положительные флюиды, хорошее настроение и оптимизм. Зачастую такой настрой способен и окружающим помочь выбраться из трясины уныния.

Весы (с 24 сентября по 23 октября)

Патологические любители порядка, равновесия, гармонии. Они, как правило, не опаздывают и не терпят подобного от других. Прежде чем приступить к важному делу, наши герои тысячу раз все перепроверят. Поэтому и осечки у них случаются весьма нечасто.

У них в доме, как правило, тепло, уютно и вкусно. Весы предпочитают аскетизму романтическую обстановку, однако строго соответствующую их пониманию гармонии мира.

Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)

Смелость - отличительная черта знака. Они, как правило, мало чего по-настоящему боятся в жизни. Конечно, бывает так, что Скорпиону страшно приниматься за что-то новое. Но он, совсем немножко поныв, обязательно возьмет себя в руки и все сделает на высшем уровне. Любит риск, адреналин, зачастую готов броситься на помощь, даже если это представляет опасность для него самого. Потенциальный герой, одним словом.

Стрелец (с 23 ноября по 21 декабря)

Любопытство тоже может быть достоинством! Стрельцу все вокруг любопытно и интересно. Он мгновенно загорается новыми идеями и начинает развиваться в новом направлении. А когда Стрелец увлечен, он сворачивает горы и попутно выдает немало полезных мыслей и открытий. Главное, поддерживать в нем этот огонь.

Козерог (с 22 декабря по 20 января)

Выносливые и очень упертые. Отсюда вытекают сразу еще два свойства - прямолинейность и работоспособность. Если Козерог что-то себе напридумывал в голове, он будет это воплощать в действительность. И не важно, что задумка противоречит законам физики. Козерогов любят в рабочем коллективе. Они сутками напролет способны делать сложную кропотливую работу.

Водолей (с 21 января по 19 февраля)

У него врожденный дар общения. Водолей умеет найти общий язык с людьми разных слоев, национальностей и вкусовых пристрастий. Уже через пять минут общения будет казаться, что беседуют два хорошо знакомых человека. Темы берет буквально из воздуха и рассуждает весьма компетентно. Именно поэтому Водолеи зачастую становятся душой компании.

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)

У Рыб имеется весьма редкое достоинство. Они могут увлечь за собой любого человека. Если Рыбы пытаются вам продать некую ерунду, скорее всего, вы ее купите. И при этом будете уверены, что вы самый счастливый на свете обладатель уникальной вещи! Часто именно на таких людях держатся гигантские стройки и великие дела.