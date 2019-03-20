Формула, которую все-таки лучше вспомнить

Сегодня 76% населения Земли не успевает за переменами (технологическими, законодательными, политическими, экономическими и пр.), из-за чего так много депрессий у людей. Есть и другие интересные исследования ученых. Из 80 тысяч мыслей, которые проносятся в голове у человека за сутки, 75% - негативные (это данные по России).

В нашей стране уровень «черного шума» в СМИ, постоянного нытья экспертов и публичных склок настолько велик, что вообще удивительно, как в России хоть что-то развивается. Массовая унылость, жизнь без энтузиазма и неосознанность влияет на уровень удовлетворенности жизнью, мотивацию людей к тому, чтобы что-то создавать, развивать бизнес и вообще — мечтать.

Обратим внимание — многие люди стали широко использовать фразу: «Я никому не верю». Наши родители, старшие друзья, наши сверстники, - многие произносят её.

Почему они так говорят? Их что, на самом деле беспокоят публичные персоны из телевизора? Все мы знаем, что телевизор показывает так много страстей, во многом реагируя на запрос самой аудитории. Заказчиком склочных ток-шоу и шок-новостей выступает само зрительское большинство. Я живу без телевизора уже 6 лет. Я счастливый человек. Чего и вам желаю.

«Я никому не верю». Неужели и правда, некому верить? Да ведь у каждого из нас есть кто-то, кого мы называем золотой человек, бескорыстная душа, умница. У каждого есть такой знакомый, знакомая, друг или родственник. Значит, вот этим золотым людям вера есть. А остальным?

Знаете что будет, если попробовать посчитать «золотых людей» в стране? Например, я плюс мой друг, плюс его друг и друг того человека, - тем, кому можно верить... Получится, что наполненных добром, благородством, отзывчивостью, умом окажется каждый второй-третий. Так или нет?

Почему же некоторые люди, как мантру, повторяют о своем никому- и нивочтоневерии?

Думаю, что у никомуневерящих отсутствует привычка заниматься своим внутренним миром. Многие забросили свой внутренний мир. А «свято место пусто не бывает». Так что мир внутренний занял мир внешний — телевизионный в том числе. Пресса и онлайн стараются не отставать. Всем известно — на хороших новостях рейтингов не сделаешь. Люди слишком поглощены черным шумом. И все меньше — тем, кто они, куда идут и вообще, зачем живут на свете. Да, вот так глобально...

Думаю, большинство не верит в себя, в свой интеллект. Не в тот интеллект, который про количество поглощенной информации. А в тот, который про осознанность, про понимание того, что жить полноценно и счастливо каждый день — в этом и есть жизнь. Интеллект — чтобы увидеть целое через частности, сделать выводы и действовать! Ведь так?

То и дело мы слышим: «нас обманывают» или «нам не дали». Привычка жаловаться, просить и винить в своих ненастьях других ведет только в одном направлении: к никому- и ничемуневерию. А результат — бессмысленность. Вдумайтесь в слово — «без смысла». Значит, без цели, без развития, и в конце концов без счастья.

Можно ли себя изменить в 30 — 50 — 70 лет? Да. Все дело в привычке к себе, к тому, чтобы самому сегодня быть счастливее, чем вчера. Если кто не в курсе, любая новая привычка формируется в среднем за 30 дней.

Нытье (и свое, и чужое) заразно. И чем больше окружающие плодят нытья, тем сильнее оно прилипает к другим.

Как хорошо, что счастье заразительнее, чем неверие! И еще лучше, что человеку задумавшемуся о себе, не составляет труда найти причины быть счастливым сегодня. И так каждый день.

Мульпрофильная международная группа ученых вывела формулу счастливой жизни. Вот она. Слова формируют мысли — мысли формируют действия — действия формируют привычки — привычки создают судьбу. Поднимите руку, кто хочет быть счастливее?

Есть хорошая новость для хороших людей: каждый улыбчивый человек передает своим близким около 15 процентов своего позитива и 5 процентов — незнакомым людям.

Мы ведь понимаем: чем больше счастливых людей вокруг, тем счастливее общество, счастливее город, страна, счастливее мир.

Наука о том, как жить и быть счастливыми, существует. Только ее в школах и университетах не преподают. А стоило бы.

* Любая информация сегодня доступна. И каждый, кто ищет обновления в жизни, может найти любой мотивационный ролик. Сотни экспертов, миллионы видео — и так мало после их просмотра остается в душе. Интеллектуальные жемчужины, вечные вопросы, мелькают в потоке других новостей, не успев оставить даже послевкусия. Другое дело — написанное слово. В суете городов должно найтись место для вопросов о главном. Для чего я живу? Куда иду? Есть ли у меня мечты? Как жить счастливее? О чем говорят мудрецы сегодня, и есть ли они вообще?

Мотивационные колонки — наш новый, экспериментальный формат. Мы надеемся, они помогут нам открыть старые и новые смыслы.