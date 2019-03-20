2019-03-20T10:51:38+03:00
Политика

Чубайс доложил Путину о возврате потраченных на "РОСНАНО" денег

Компания возместила 130 миллиардов, которые в нее вложило государство
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Глава компании рассказал, что за это время были построены 97 заводов, на которых сегодня трудятся 39 тысяч человек. Фото: Михаил Климентьев/ТАССГлава компании рассказал, что за это время были построены 97 заводов, на которых сегодня трудятся 39 тысяч человек. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс пришел к Владимиру Путину, чтобы отчитаться за 10 лет работы.

- Десять лет назад вы выделили нам своим решением 130 миллиардов рублей. Это была стартовая сумма, с которой компания начала свою работу, - напомнил Чубайс. - Построенные нами заводы к сегодняшнему дню заплатили в федеральный бюджет за весь период работы 132 миллиарда рублей. Это фактически означает, что государство свои затраты возместило.

Глава компании рассказал, что за это время были построены 97 заводов, на которых сегодня трудятся 39 тысяч человек.

- И что для нас особенно важно – это предприятия, которые инвестируют сами в науку, - добавил Чубайс. - Тут есть цифра – 42 миллиарда рублей инвестиций в науки. Это не «РОСНАНО» проинвестировало, было бы глупо, если бы мы из бюджета взяли и проинвестировали. Это построенные нами заводы, которые без своих инвестиций в науке не могут развиваться.

Кроме этого Чубайс доложил, что компания в этом году планирует заплатить в бюджет девидендов около 550 миллионов рублей.

- Чистая прибыль – 5,6 миллиарда рублей, это самая высокая прибыль за все время существования компании, - заявил он. - Соответственно, раз есть прибыль, мы готовы к выплате дивидендов государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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