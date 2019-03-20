2019-03-20T12:56:25+03:00
Общество

Подмосковный Хатико бежал за машиной хозяина, который выбросил надоевшего ему питомца

Несмотря на предательство, собака сутки ждала возвращения хозяина. К счастью, нашлись добрые люди, которые позаботились о брошенке [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Почти сутки собака сидела без движения и ждала хозяинаПочти сутки собака сидела без движения и ждала хозяина
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Равнодушно смотреть запись с камер видеонаблюдения в подмосковном городе Зеленограде просто невозможно. Все происходит рано утром на городской окраине, куда хозяин привез свою собаку. Мужчина открыл багажник и просто выбросил пса на улицу. Ничего не понимающая дворняжка бросилась в погоню за иномаркой. Но хозяин и не думал останавливаться, он лишь сильнее жал на газ.

- Она пробежала примерно километр, чуть не попала под колеса других машин. А потом просто вернулась на то самое место, где он ее бросил, - рассказала "КП" Анастасия Машкова.

Подмосковной Хатико.

Почти сутки собака сидела без движения и ждала хозяина. За эту верность, жители Подмосковья прозвали ее Хатико (в честь известного японского пса, который 9 лет верно ждал своего умершего хозяина Ред.)

- Она даже от еды отказывалась и вся дрожала, как осенний лист на ветру. Только к вечеру удалось завести бедняжку в сторожку предприятия, расположенного неподалеку. Когда охранники показали мне записи с камер видеонаблюдения, стало очевидно, что хозяин за ней не вернется, - рассказала Анастасия, которая сейчас заботится о брошенной собаке.

Девушка не поленилась и написала заявление в полицию. Она надеется, что жестокого хозяина собаки накажут. Ей даже удалось с ним пообщаться. Но разговор был неприятным.

Несмотря на предательство, собака сутки ждала возвращения хозяина

Несмотря на предательство, собака сутки ждала возвращения хозяина

- Я вычислила его телефон по госномеру машины. Хотела узнать хотя бы кличку собаки и ее возраст. Он, конечно, моему звонку очень удивился и был раздражен. Сказал только, что собаку зовут Джекки и что "эта старая тварь ему не нужна". Мне тоже досталось, оскорблял меня последними словами, - возмутилась Анастасия.

Чем так не угодила хозяину Джекки, зоозащитники недоумевают. По их словам , собака очень ласковая, доброжелательна к детям и взрослым и даже некоторые команды понимает. Кстати, уже очень скоро у нее появится новый хозяин

.- Я хотела бы эту девочку себе оставить, но у меня уже есть собака. Фотографии Джекки я разместила в социальных сетях и теперь от желающих ее приютить просто нет отбоя. Я со своей стороны обещаю выбрать самые добрые руки и лично буду следить, чтобы второго предательства в ее собачьей судьбе на случилось, - заверила "КП" Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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