Будущее России строят конкретные люди

Как модернизировать экономику России? Экономисты бьются над этой задачей уже не первый год. Разумеется, рассуждения о повышении эффективности экономики ничего не стоят без четкого плана, который невозможен без проекта, учитывающего мельчайшие нюансы развития бизнеса и предпринимательства. Результаты обнадеживают – экономика становится более технологичной, выносливой, «мускулистой», а, значит, эффективной.

Как крупный бизнес реализовывает план «путинского рывка», о связи времен в инфраструктурном бизнесе и заботе о новых поколениях специалистов, - в рассказе о «Росжелдорпроекте», который входит в Группу компаний 1520 – крупнейший отечественный холдинг в области железнодорожного проектирования и строительства.

«ТОЛЬКО НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ»

Трудно переоценить значение железной дороги для России. Она как кровеносная система в конце 19 – начале 20 века наполнила ранее необжитые земли новой силой, смыслом и перспективой.

«Послушайте людей, которые там живут и которые управляют этими областями. Ведь есть время года, когда из Забайкальской области в Амурскую можно пролететь только на воздушном шаре, - обосновывал 31 мая 1908 года в Государственном совете премьер-министр России Петр Столыпин постройку Амурской железной дороги. - Тот крестьянин, который ищет места для переселения, предпочтет, конечно, поехать по железной дороге в Уссурийский край, чем доехать до Сретенска и затем сотни верст проходить по тундре пешком».

Эту речь один из самых успешных управленцев России произнес больше века назад, но развитие железных дорог для нашего государства остается по-прежнему крайне важным. Ведь если в более «компактных» государствах «железка» служит лишь дополнением к автотранспорту и авиации, то на 1/6 части планеты на дальние расстояния по рельсам перевозят около 80% грузов и каждого второго пассажира.

Во всех самых крупных проектах по развитию железнодорожной инфраструктуры активное участие принимает «Росжелдорпроект», который объединяет почти два десятка институтов, производственных филиалов и региональных подразделений по всей стране.

ФАНАТЫ УЕХАЛИ – ВОКЗАЛЫ ОСТАЛИСЬ

В 2018 году Россия жила Чемпионатом мира по футболу. Страна основательно подготовилась к самому популярному турниру планеты. Регионы строили стадионы, гостиницы, коммуникации и дороги. Поскольку железная дорога становилась главной транспортной артерией Чемпиона, то власти потратили немало сил и средств на развитие необходимой инфраструктуры.

Например, пять филиалов компании «Росжелдорпроект» участвовали в реконструкции и строительстве вокзалов от Калининграда до Екатеринбурга, включая Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Рузаевку и Саранск. Проекты разрабатывались с учетом современных требованиям безопасности, адаптировались для передвижения маломобильных людей, а также предусматривали реконструкцию кассовых залов, залов ожидания, кафе, медпунктов, а также комнат матери и ребенка. Сотрудники «Росжелдорпроекта» выполнили огромный объем работ – разработали проекты, провели авторский надзор за их исполнением, оформили исходно-разрешительную документацию (любой строитель скажет – это весьма непростая задача в российских реалиях!).

Вокзал в СамареФото: Михаил ДЕНИСОВ

Понятно, что Чемпионат мира завершился. Фанаты футбола вместе с дудками и барабанами разъехались по своим странам, а обновленные красавцы-вокзалы не только украшают облик российских городов, но и увеличивают приток туристов, что способствует развитию регионов страны.

ОТ МЦК ДО ТРАНССИБА

С тех пор времени расслабиться у проектировщиков не прибавилось.

В стране увеличивается загрузка портов на Азовском и Черном морях? В 2018 году «Росжелдорпроект» в качестве генеральной организации выполнила 90% всех проектных и изыскательских работ при обновлении железнодорожных путей к портам Ростовской области и Краснодарского края. Разработали документацию для строительства обхода Краснодарского узла (62 км новой железнодорожной линии) и электрификации Южного полигона сети (общая протяженность - 120 км).

Строители планируют сдать в 2019 году железнодорожную часть Крымского моста? «Росжелдорпроект» завершает проектные и изыскательские работы на подходе к Крыму. На перегоне протяженностью 111 км от станции им. М. Горького в Волгограде до Разъезда 9 км в Краснодарском крае, что обеспечит грузовые перевозки Таманского полуострова и республики Крым.

Оживились работы на БАМе и «Транссибе»? И здесь не обходится без крупнейшего проектировщика, который ликвидирует «узкие места» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока, а также развивает стратегически важную инфраструктуру для увеличения объемов транспортировки грузов российских компаний в сторону дальневосточных портов и Китая. В 2018 году компания провела работы на более 400 объектах, в 2019 году планируется еще столько же.

Но, пожалуй, нагляднее всего работу «Росжелдорпроекта» видно в Москве. Осенью 2016 года в столице запустили мегапроект - Московское центральное кольцо. Своего рода новая кольцевая линия столичного метро. По железной дороге, где почти 100 лет перевозили лишь грузы между столичными промзонами, побежали скоростные «Ласточки».

Молодежь активно участвует в семинарах по повышению квалификации

- В нашу задачу входила интеграция МЦК со станциями Ярославского, Рижского, Казанского, Павелецкого и Савеловского радиальных направлений, - пояснил «Комсомольской Правде» Алексей Тихонов, генеральный директор компании «Росжелдорпроект». - В настоящее время работаем над проектом по организации движения поездов на Малом кольце Московской железной дороги с сокращенным интервалом движения поездов до четырех минут.

Для этого необходимо технически перевооружить системы сигнализации, централизации и блокировки движения поездов, а также системы электроснабжения МЦК. Построить пункт отстоя и экипировки электропоездов на железнодорожной станциях Андроновка и Белокаменная, возвести дополнительный пролет корпуса техобслужиния и цеха экипировки моторвагонного депо станции Подмосковная.

ИНЖЕНЕРЫ ВЫСОЧАЙШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

- Основная специфика проектирования железнодорожных объектов – многообразие систем, как релейных, так и микропроцессорных. Это системы интервального регулирования, системы диагностики, системы диспетчерской сигнализации, позволяющие управлять стрелками и сигналами из одного центра на неограниченном расстоянии, системы горочной централизации, - сообщил Алексей Тихонов. - Большое количество сложных систем требует работы инженеров-проектировщиков высочайшей квалификации.

Также в 2018 году были развернуты проектные работы строительству нового железнодорожного моста на 6-м км Смоленского направления Московской железной дороги; строительству соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московского железнодорожного узла и новой железнодорожной линии к Северному терминальному комплексу аэропорта Шереметьево (терминалы В и С).

Соревнования сплачивают коллектив

Всего в 2018 году филиалами «Росжелдорпроекта» проводились проектно-изыскательские работы по 83 объектам развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, в том числе реконструкция более 20 станций и строительство порядка 110 км дополнительных главных путей на радиальных направлениях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По Индии на скорости 200 км/час

Опыт, современные технологии и методики «Росжелдорпроект» востребованы не только внутри страны, но и обладают экспортным потенциалом. В 2018 году компания продолжила работу в Индии. Разработано технико-экономическое обоснование увеличения скорости движения для пассажирских поездов на участке Нагпур - Секундерабад до 200 км/ч». Срок окончания работ по договору - конец 2019 года.

«ГОНКА ГЕРОЕВ». ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

Основа компании «Росжелдорпроект» - старейшие проектные институты отрасли. Отдельным из них уже исполнилось по 80 лет! При этом кадровая политика компании позволяет привлекать с рынка лучших специалистов.

Руководство компании плотно работает с профсоюзом, куда входят 3746 человек, что составляет 65,5% работников. Условия работы на предприятии достойные: средняя зарплата — под 95 тыс. рублей; индексируется ежегодно на размер инфляции. Социальный пакет на одного работающего превышает 37 тыс. рублей в год, на неработающего пенсионера — 5,77 тыс, рублей. В компании компенсируют проезд к месту работы, обеспечивают персонал полисами Добровольного медицинского страхования, оказывают единовременную материальную помощь уволенным в связи с призывом на военную и альтернативную службу, а в случае смерти членов семьи оплачивают до трех дней отпуска. При рождении ребенка компания выплачивает 5 тыс. рублей материальной помощи, матерям - прибавку к зарплате в размере 2300 рублей к Дню матери, такую же сумму ежемесячно — находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Компенсируют неработающим пенсионерам расходы на бытовое топливо, а также изготовление и ремонт зубных протезов...

Проектная компания поощряет как профессиональное развитие сотрудников, так и творческое

Социальные гарантии предприятия можно перечислять гораздо дольше. Кажется, что в основном речь идет о фактах незначительных. Но именно из мелочей и складывается цельная картина заботы предприятия о сотрудниках.

На предприятии финансово стимулируют сотрудников заниматься спортом. Сотрудники компании участвуют в турнирах по волейболу, лыжам, марафонскому бегу и другим видам спорта.

В феврале 2019 года сборная команда «Росжелдорпроекта» справилась с испытаниями зимней «Гонки Героев», которая проходила в Москве. Сотрудники компании приняли участие в забеге на десять километров по длинной полосе из 30 специальных препятствий. Альпинистская стена, куб с сеткой, колючая проволока – эти и еще многие другие преграды пришлось преодолеть участникам зимней гонки на территории ландшафтного парка Митино.

– Корпоративный турнир «Гонки героев» как раз и подразумевает под собой слаженную работу в команде. Особенно это было заметно при переноске бревен, скрепленных цепью, или при преодолении деревянных стен разной высоты, – пояснил участник «Нонки героев» Дмитрий Яковлев. – После пересечения финишной черты было приятное облегчение и чувство, что всё хорошо. Это было главным для нас!

Ветеранов в компании ценят

СТАВКА НА НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

«Росжелдорпроект» очень плотно сотрудничает с ведущими профильными вузами страны: Российским университетом транспорта (РУТ (МИИТ), Иркутским госуниверситетом путей сообщения (ИрГУПС), Сибирским госуниверситет путей сообщения (СГУПС), Санкт - Петербургским госуниверситетом путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС), Уральским госуниверситетом путей сообщения (УРГУПС). Предприятие оплачивает обучение студентов, повышает квалификацию работников на базе университетов, высококвалифицированным сотрудникам разрешает участвовать в образовательном процессе, аттестациях и экзаменах. В результате чего, в 2018 году трудоустроено в филиалы «Росжелдорпроекта» 57 выпускников вузов, из них 18 человек - обучающихся по целевым договорам с компанией и 39 человек - по дополнительному набору.

Для привлечения молодых кадров и возможности присмотреться к потенциальным будущим сотрудникам, в компании постоянно проводится производственная и преддипломная практика. В прошлом году в филиалах компании 69 студентов по договорам между учебным заведением и филиалом прошли практику.

Корпоративное обучение проводится по программам, разработанным предприятием совместно с учебным заведением или предусмотренным законодательством в области проектирования объектов строительства. Так в 2018 году обучено 307 работников в рамках корпоративного обучения. Вместе с тем работники компании индивидуально проходят обучение по программам повышения квалификации в вузах. Всего в 2018 году по программам повышения квалификации обучено 1993 работника предприятия, в том числе доля обучения производственного персонала составила 1414 работника или 71%.

ОТ ДЕДОВ — К ВНУКАМ

Инвестиции в человеческий капитал приводят к появлению трудовых династий.

«Принято считать, что «трудовые династии» - термин из замшелых советских времен. Вместе с ним людям обычно вспоминаются демонстрации на 1 мая, колбаса по 2,20 рубля и застой, пронизавший все сферы жизни страны. Но с тех пор многое изменилось. Что-то безвозвратно утрачено, но трудовые династии в нашей компании по-прежнему ценят», - рассказывает Алексей Крапивин, генеральный директор Группы компаний 1520.

«Конечно, сейчас очень популярно выражение «незаменимых людей нет», но все же есть люди, которые делают что-то чуть лучше, быстрее, качественнее. Считаю, что меня можно отнести именно к таким людям, - уверена Ирина Каськова. - У каждого человека есть свои сильные стороны, моя – порядок, четкость во всем, за что я берусь».

Ирина Каськова — третья в трудовой династии, отдавшей предприятию «Желдорпроект Поволжье» более 70 лет. Папа Ирины, Александр Александрович Потехин, проработал в институте 28 лет, прошел путь от инженера до начальника отдела инженерных изысканий. Дедушка Ирины, главой династии Александр Андреевич Потехин, проработал в институте 38 лет на различных инженерных должностях.

На предприятии с особым почтением рассказывают о династиях Николаевих (Губич), Чуликовых (включает Школиных и Смирновых), Шестаковых (Грачевы).

- Ответственность огромная, тем более что дедушка работал главным инженером института, его многие знают лично и до сих пор помнят. Поэтому стараюсь работать на совесть, чтобы быть достойным продолжателем нашей трудовой династии, - пояснила Светлана Школина (Чуликова), проработавшая в «Сибжелдорпроекте» в отделе инженерных изысканий института 19 лет.

Могли ли эти люди работать в другом месте? Вполне. Некоторые из представителей трудовых династий пришли в проектный синтитут не сразу. Но стабильность и возможность развивать карьеру там, где их родителей хорошо знают.

- Работа обязательно должна нравится, приносить моральное удовлетворение и необходимый достаток. Тогда все её, порой временные тяжбы или трудности, не будут отбивать интерес к ней, - ответила Алексей Грачев на вопрос о том, что бы он сказал о работе своим детям? - К советам родителей необходимо прислушиваться, но принимать обдуманное и взвешенное решение самому, опираясь на свои личные интересы и возможности.