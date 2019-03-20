2019-03-20T15:05:27+03:00
Общество

Марафонец пробежит 700 километров по России, чтобы помочь детям с синдромом Дауна

Андрей Груничев преодолеет дистанцию между Химками и Нижегородской областью за 10 дней
Ольга БОРСКАЯ
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За плечами Андрея - участие в марафонах, полумарафонах и ультрамарафонах Фото: предоставлено фондом "Синдром любви"За плечами Андрея - участие в марафонах, полумарафонах и ультрамарафонах Фото: предоставлено фондом "Синдром любви"
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700 километров бегом за 10 дней - ради помощи детям с синдромом Дауна. Преодолеть себя, чтобы совершить доброе дело решился Андрей Груничев. Триатлет и сверхмарафонец стал атлетом во благо Благотворительного фонда "Синдром любви". Фонд занимается созданием в России условий для полноценной жизни людей с синдромом Дауна в России.

Чтобы собрать средства на программы поддержки ”солнечных людей”, Андрей и решился на сложнейший забег. За его плечами - участие в 11 марафонах, полумарафонах и ультрамарафонах. Спорт он любит с детства, а сейчас сам занимается организацией трейловых забегов в красивейших местах страны Dream Trail.

Спортсмен надеется собрать 100 тысяч на программы психолого-педагогической помощи семьям с синдромом Дауна. Фото: предоставлено фондом "Синдром любви"

Спортсмен надеется собрать 100 тысяч на программы психолого-педагогической помощи семьям с синдромом Дауна. Фото: предоставлено фондом "Синдром любви"

- Я хочу, чтобы у ребят с синдромом Дауна было больше возможностей в этой жизни, чтобы они могли принимать участие в соревнованиях, активно общаться со своими сверстниками и познавать этот мир. Главное для таких детей – любящая семья. Поддержка, безусловная любовь и помощь близких позволяет ребенку с синдромом Дауна развиваться и жить полной жизнью, - говорит парень.

На сайте проекта “Спорт во благо” можно поддержать забег Андрея и перечислить средства в фонд. Спортсмен надеется собрать 100 тысяч на программы психолого-педагогической помощи семьям с синдромом Дауна.

Андрей выйдет на старт 29 марта в Химках, а завершит - на берегах Волги. Финиш назначен в поселке Лысая Гора Нижегородской области. Это место выбрано не случайно: в августе Андрей готовит в Лысых Горах старт некоторых дистанций забега DREAM TRAIL Lyskovo и сможет опробовать дистанцию первым.

dream.traildream.trail
Ну что друзья, сегодня 10 дней до старта на 700 км
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ВАЖНО

Как поддержать спортсмена

Поддержать забег Андрея и помочь семьям, воспитывающим ребенка с синдромом Дауна можно на сайте проекта “Спорт во благо”.

В фонде подчеркивают, что важна любая сумма - даже 100 рублей. Сбор продлится до окончания забега Андрея, ориентировочно до 7 апреля. Все собранные средства поступят на финансирование программ психолого-педагогической помощи семьям с детьми с синдромом Дауна в благотворительный фонд «Синдром любви». Занятия в рамках этой программы бесплатны для семей и существуют только за счет пожертвований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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