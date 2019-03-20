Илья Авербух: Хорошо, что у Загитовой есть отрыв от Турсынбаевой, к Элизабет надо сейчас относится очень серьезно

Стартовый день на чемпионате мира по фигурному катанию сложился для России очень неплохо. Сначала Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу среди спортивных пар. Затем Алина Загитова тоже заняла промежуточное первое место в своем виде с приличным преимуществом. А Илья Авербух в комментарии «КП» так же отметил хорошую форму Евгении Медведевой.

- Илья, как вам выступление Алины Загитовой?

- Только превосходные тона! Каталась блестяще, фантастически, молодец! И это в конце тяжелейшего, нервного сезона. Конечно, еще рано говорить о медалях, еще не прошла произвольная программа, но короткая программа была абсолютно убедительна. Видно, что в очень хорошей форме подошла Алина к чемпионату мира. Я надеюсь, что отрыв в 12 баллов от японской фигуристки Кихиры может позволить более спокойно катать произвольную программу, без лишних нервов.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу среди спортивных пар.Фото: REUTERS

- Вас удивило, что Рика Кихира, кажется, проигрывает этом чемпионате по психологии?

- Ничуть. Она ни разу не катала и короткую, и произвольную чисто в этом сезоне. Я думаю, в произвольной программе ей будет психологически кататься проще, и, возможно, мы все-таки эти аксели увидим. Но отставание приличное. А все потому, что она шла на сумасшедший риск. Я думаю, что если бы она не рисковала, а сделала бы просто программу с дублем, то она проиграла бы Алине, но четко была бы сейчас на втором месте. Потому что качество скольжения, качество исполнения элементов, вращения у нее очень хорошие. Но она шла на риск, и я уважаю такой риск в данной ситуации.

Рика Кихира.Фото: REUTERS

- Евгения Медведева, 4-е промежуточное место.

- Женя большая умница. Потому что столько сложностей, столько трудностей... Наверное, если бы она сделала прокат чисто, она могла бы быть сейчас быть чуть выше. Но пока эти промежуточные места в данной ситуации рассматривать нет смысла, там практически у всех одинаковый отрыв, в женском одиночном катании от 70 до 76 – это все отыгрываемые цифры. Главное, что сейчас Женя в топе. Конечно, теперь все будет зависеть от произвольной программы. Практически все, кроме Алины Загитовой, начинают борьбу с равными шансами. Но катание Жени Медведевой мне понравилось, форма ее понравилась. Я думаю, что мы вправе ждать от Жени в произвольной программе очень убедительного выступления и, возможно, даже пьедестала.

Алина Загитова.Фото: REUTERS

- Не могу не спросить о Софье Самодуровой. Как вам кажется, 9-е место и 70,42 – это та позиция, с которой можно мечтать о медалях, или уже многое потеряно?

- Это надежды практически призрачные. Потому что все должны очень сильно ошибаться. Софья выполнила блестяще свою программу с точки зрения того, что она делает, но я думаю, что на данный момент во многих компонентах она еще сильно уступает ведущим фигуристкам мира. Именно поэтому 9-е место. Но там разница между местами - полбалла, это вообще не считается. Оценки, которые получила Софья, они очень адекватны тому, что она умеет на данный момент. Я уверен, что такой профессор, как Алексей Николаевич, прекрасно все видит, он очень зрело все оценивает. И понятно, какую колоссальную работу Софье надо провести в летний период с точки зрения скольжения, усложнения контента своей программы.

- Элизабет Турсынбаева - в тройке. И теперь кажется, что про нее в этом году говорили не так много, как она того заслуживает.

- Я тоже считаю, что она сейчас недооцененная. В произвольной программе у нее есть колоссальный шанс остаться в тройке. Я видел ее произвольную программу на Универсиаде. Четверной был исполнен не до конца чисто, но все остальное было настолько сложным, настолько ярким и настолько качественным по исполнению, что я думаю, что у Турсынбаевой есть очень приличные шансы набрать очень большую базу. И очень хорошо, что у Алины есть такой отрыв от Элизабет, почти 6 баллов. Но Турсынбаеву нужно воспринимать очень серьезно. У нее очень сильная и очень сложная произвольная программа, на этом чемпионате - самая сложная. Главное, я увидел, что она с ней справляется.

- Этот день у нас начался с победы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе. Как вам кажется, что стало ключевым фактором – их возвращение к более активной работе с Мозер?

- Я очень рад за ребят, что они так выступают. Там пары приблизительно все равны, но немножко не везло ребятам где-то. Я думаю, что приход Нины Мозер очень сильно повлиял на подготовку. Но Максимом Траньковым была проделана большая работа на протяжении всего этого сезона. Я думаю, что здесь сыграло всё вместе. Плюс мы видим неудачное выступление французов. Но это было ожидаемо, потому что они психологически теперь стали бояться выступать, им страшнее, потому что они стали чемпионами Европы. Но отрыв у наших ребят пока не очень большой от второго-третьего места. Будем надеяться, что все будет хорошо в произвольной программе. Думаю, что шансы сохранить лидерство у нас есть.

- У вас в начале апреля будет шоу «Илья Авербух, 15 лет успеха», где будут участвовать и те, кого мы сейчас видим на чемпионате мира. Можете раскрыть, кто это будет?

- На данный момент в этом шоу зрители помимо любимых всеми фигуристов, которые все 15 лет прошли со мной, увидят действующих – наши две танцевальные пары (Степанова – Букин и Синицына – Кацалапов). Также будет выступать Софья Самодурова, будут выступать наши две юные звездочки – Щербакова и Трусова. Александр Самарин выйдет на лед. А также есть договоренность с Тарасовой и Морозовым, правда пока непонятно, как они будут готовится к командному чемпионату мира, решат остаться в Японии или нет.

- Когда вы смотрите на чемпионат мира, у вас нет идеи пригласить кого-то из иностранных звезд тоже?

- На данный момент российское фигурное катание настолько сильно, что мы справляемся своими силами. Конечно, есть великие фигуристы, которых очень хотелось бы видеть, но на данный момент пока таких возможностей, в том числе и финансовых, связанных с тем, что такие сложные контакты, пока нет. Но будем работать над этим.

КАК ЭТО БЫЛО

Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию

В японской Сайтаме завершился первый день чемпионата мира по фигурному катанию. В короткой программе у женщин победительницей стала олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова. 16-летняя фигуристка чисто исполнила программу, и судьи поставили ей 82.08 балла. Свою оценку Алина получила заслужено – программа была выполнена четко. Видно, что Алина и ее тренерский штаб поработали над режиссурой. Выступление яркое и броское – как раз для первого места (подробности)