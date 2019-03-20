Караджичу дали пожизненный срок

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов не только не смягчила приговор Радовану Караджичу, но ужесточила его до максимума. Гаагский Международный трибунал по бывшей Югославии, напомним. в 2016 году приговорил экс-лидера боснийских сербов к 40 годам лишения свободы. Тогда же защита подала на апелляцию. Обвинение потребовало для подсудимого уже пожизненное заключение, и вот сейчас именно такое решение и было принято.

- Апелляционная палата считает, что приговор (от 2016 года. - Ред.) недооценивает крайне важную роль Караджича и его непосредственное участие в совершении самых тяжких преступлений в период всего конфликта в Боснии и Герцеговине. Апелляционная палата отменяет решение судебной палаты и приговаривает к пожизненному заключению, - приводит ТАСС вердикт судьи Ван Йонсена.

Радован Караджич возглавлял Республику Сербскую в 1992-1996 годах и обвинялся в организации массового убийства боснийских мусульман в Сребренице. 13 лет он скрывался от правосудия, а в 2008 году был арестован сербскими спецслужбами Сербии близ Белграда. Судебный процесс над ним начался в 2009 году, и в 2016-м его признали виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, включая геноцид в Сребренице.

Стоит отметить, что подсудимому сейчас 73 года. Так что в любом случае "мягкий" срок все равно был бы для него пожизненным.

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