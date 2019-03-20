Анатолий Михайлович известен главным образом театральному зрителю, которого он радовал со сцены на протяжении почти 70 лет. В юности он мечтал стать оперным певцом и до сих пор помнил наизусть многие классические партии. Тем не менее стал драматическим актером. Он сыграл в семидесяти постановках театра им.Моссовета, куда пришел сразу после окончания театральной студии под руководством Юрия Завадского и работал до последнего дня. Лишь на 7 лет сбежал сначала в «Современник», а оттуда в театр Ленинского комсомола. Но вернулся к Юрию Завадскому.

Кинокартина "Любовью надо дорожить" (1959). Фото kino-teatr.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698325" frameborder="0"></iframe> Умер Анатолий Адоскин.Умер актёр из легендарного фильма «Девчата» Анатолий Адоскин

Как в шутку говорил Анатолий Михайлович, он долго-долго был самым молодым артистом театра, пока не стал самым старым.

Во времена оны без участия Адоскина не проходил ни один театральный капустник, которые он затевал вместе с Александром Ширвиндтом в Доме актера. Иногда на этих нескучных вечерах пригождался его вокальный талант. Один из самых известных его номеров — «Сурок» на музыку Бетховена.

Актер в фильме "Черная чайка". Фото kino-teatr.ru

В театре Анатолий Михайлович почти никогда не занимал положения «первача», главного героя. Но и без хорошего, крепкого артиста на вторые роли невозможен качественный спектакль.

Популярность к нему пришла благодаря фильмам: «Девчата» и «Семь стариков и одна девушка».

В "Девчатах" Адоскин сыграл роль начальника Вадима Петровича Дементьева.

Он дружил с Фаиной Раневской. Когда Фаина Георгиевна болела, он приходил гулять с ее собакой Мальчиком. У Анатолия Михайловича дома хранится чемодан, где полно сувениров и мелочей, подаренных ему Раневской.

Анатолий Адоскин в фильме "Два капитана", 1955 год. Фото kino-teatr.ru

Он много выступал на телевидении и радио с авторскими познавательными программами, посвященными русским поэтам: Кюхельбекеру, Одоевскому, Дельвигу, Жуковскому, Баратынскому.

Анатолий Адоскин прожил долгую и красивую жизнь. Светлая ему память.