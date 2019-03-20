«Паша не расист. Расисты те, кто увидел в его словах про Ари такой подтекст»: Генеральный директор бывшего клуба Погребняка вступился за футболиста

Еще 16 марта журналисты «КП»-Екатеринбург выпустили большое интервью бывшего игрока сборной России, а ныне футболиста ФК «Урал». В беседе с корреспондентом Павел Погребняк ответил на много вопросов о его карьере в Англии, о нововведениях в мировом футболе, а конкретно о системе VAR, а также высказался о своем отношении к темнокожим коллегам по цеху.

- Я отрицательно отношусь к тому, что в сборной России играют иностранцы, - заявил Павел Погребняк «КП»-Урал. – Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев.

Футболист, наверняка, пожалел о том, что выбрал именно такую формулировку, чтобы изъясниться. Потому что спустя сутки эту фразу расхватали журналисты других изданий, а РФС и вовсе обвинил 35-летнего спортсмена в расизме. Также в Российском футбольном союзе заявили, что эпизод тщательно рассмотрят и будут приняты меры. Скорее всего наказание в виде штрафа и дисквалификации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697683" frameborder="0"></iframe> Погребняк высказал своё отношение к иностранцам в сборной России.

Генеральный директор ФК «Балтика», бывшего клуба Павла Погребняка, считает расистами тех, кто увидел негативный подтекст в словах футболиста. Тажутдин Качукаев в интервью «КП», объяснил, почему футболиста не следует наказывать за подобные высказывания.

Гендиректор ФК Балтика Тажутдин Качукаев. Фото из личного архива

- Тажутдин Нажмутдинович, те, кто обвиняет Погребняка в расизме, правы?

- Думаю, что Паша не расист. Скорее расисты те, кто увидели в его словах про Ари такой подтекст. Если я не ошибаюсь, он сказал: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». Не согласен, что это именно смешно, скорее даже грустно и странно. Но он прав, просто он выразился не так. Он имел ввиду, что надо искать альтернативу, среди наших ребят. Приятно видеть, когда перед матчем весь состав поет гимн твоей страны. Вы согласны?

- Согласен. Смотрится это воодушевляюще и патриотично. А почему странно и почему грустно? Разве тот же Ари и Фернандес - не топовые игроки для нашей сборной?

- Я нисколько не приуменьшаю их футбольный талант, они действительно профессионалы в своем деле. И уж тем более ничего не имею против темнокожих футболистов в принципе, да и сам цвет кожи никак не влияет на то, хороший человек или нет. Я говорю о том, что многие хорошие российские футболисты после массовой натурализации наблюдают за сборной как за уплывающим от Робинзона кораблем. Многих может это сломать. Ну и вы сами посудите, Фернандес уже семь лет в России, а он и двух слов не может связать. Ари уже 9 лет в России, но говорит он тоже очень плохо. Представьте, что Ари и Фернандеса попросят спеть гимн страны, цвета которой они защищают? Вряд ли их исполнение поднимет патриотизм у фанатов сборной.

- По мнению тренерского штаба сборной, в России нет пока такого количества высококлассных футболистов, поэтому и призывают легионеров на помощь? Как вы думаете, как будет выглядеть сборная к Чемпионату Мира в Катаре?

- Ну а сами как думаете? Если такой вектор получит еще больший зеленый свет, то боюсь, что сборная России может превратиться в свой же аналог мини-футбольной сборной. А вообще, очень хочется, чтобы российских футбольных академий, таких как «Чертаново» или академия «Краснодара» стало больше.

- Позволю себе сделать вывод из беседы. То есть вы не согласны с возможными санкциями против Погребняка?

- Конечно нет. Его не за что наказывать. Он выразил свое мнение. И на самом деле, сделал это достаточно корректно, просто многие восприняли его слова в штыки.

За подготовку интервью спасибо руководителю отдела развития ФК "Балтика" Юрию Аракеляну.

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