«Синдром любви» есть в каждом сердце»: Россиян просят присоединиться к акции в поддержку людей с синдромом Дауна

21 марта - Всемирный день человека с синдромом Дауна. Благотворительный фонд «Синдром любви», который занимается созданием в России условий для полноценной жизни людей “солнечных людей”, проведет всероссийскую акцию «Любите любых. Помогайте без условий». Поддержать ее просят всех неравнодушных россиян.

Фонд запустил социальный ролик «Что такое синдром любви?». В нем на этот вопрос отвечают ребята с синдромом Дауна - по своему, искренне и от сердца.

Что такое синдром любви?.21 марта Всемирный день человека с синдромом Дауна.

«Нет людей, которые не нуждаются в любви. Если ты верен человеку, то ты верен ему навсегда», - говорит Гриша Данишевский.

«Когда ты любишь человека, ты испытываешь такие же чувства, что и он сам. Я думаю, что это и есть «синдром любви», потому что он есть в каждом сердце. В каждом из нас», - уверен Влад Ситдиков.

21 марта ролик можно будет увидеть по телеканалам, на страницах фонда в социальных сетях и канале в YouTube, а также при подключении к Wi-Fi в московском метро.

Пользователей призывают поддержать социальную кампанию и делиться видео в своих соцсетях с хэштегами акции #ЛЮБИТЕЛЮБЫХ и #СИНДРОМЛЮБВИ.

А еще в этот день можно принять участие в благотворительной онлайн-акции «Страна «Любите любых», внеся пожертвование на программы для людей с синдромом Дауна. Всех желающих приглашают на виртуальную прогулку по городу “Синдром любви” - здесь как в настоящем городе есть магазины, кафе и даже мэрия. Гости могут выпить кофе, посетить занятия боксом «Стать как Рэмбо», купить «Межпланетное путешествие», сироп детского смеха или платье уверенности в себе. Вся “плата” за покупки по пойдет на программы благотворительного фонда.

СКАЗАНО

Ирина Меньшенина, генеральный директор БФ «Синдром любви»:

- Люди с синдромом Дауна часто говорят, что у них – синдром любви. И это правда, потому что у них действительно есть способность любить и принимать других. На самом деле, синдром любви есть в каждом человеке. У одних он очевиден, у других – очень глубоко спрятан, – но все равно есть! Наш фонд «Синдром любви» создан для поддержки людей с синдромом Дауна. Но он не сможет помогать им без участия обычных людей – без их пожертвований, консультаций, волонтерской активности. Более того – если вы работодатель, то даже можете взять человека с синдромом Дауна на работу! Вариантов проявления заботы и внимания – очень много. Давайте относиться к 21 марта не только как к дню, который важен для людей с синдромом Дауна и их близких. Пусть это будет днем реальной поддержки особенных людей!