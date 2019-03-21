"Люк Скайуокер подарит сериалу "Падение Ордена" новых зрителей"

- Насколько мы поняли, во втором сезоне будет ещё больше насилия?

- Да. У нас и в первом сезоне было достаточно насилия. Но, думаю, да, можно сказать, что здесь всё будет ещё мрачнее.

- Вы тут втрой год, уже как дома?

- Да, я полностью вжился в образ, по самую макушку. У нас очень хорошая группа каскадёров, в основном это те же, кто были в прошлом году, и у нас уже сложились определенные дружеские отношения, взаимное доверие. Каскадеры доверяют трюки главным актёрам. Девяносто девять процентов трюков мы делаем сами, под их присмотром. Конечно, если это не что-то особо сложное.

Саймон играл полководца Красса, уничтожившего Спартака.Фото: кадр из фильма

Например, если надо упасть со стены или по тебе катится лошадь, мы этого не делаем, это слишком опасно, но другие трюки мы делаем сами. Дерёмся… И это не очень просто, ведь у нас мало времени на обучение, всё надо быстро запоминать. Идея в том, чтобы всё выглядело как можно жёстче и реальнее, мы не хотим притворяться или делать это на уровне танца, например, как в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», хотя я и люблю этот фильм. У нас такого нет. По сюжету мужчин тренируют с детства, их с малых лет обучали навыкам боя и верховой езды. Это их вторая натура. Они всё время ходят в доспехах, поэтому суть не в том, чтобы проткнуть или порезать, а чтобы сломать кости сильным ударом меча.

У нас отличный инструктор по мечам. Он показывает нам, как защищаться и как нападать, как владеть мечом. И это надо усвоить, когда играешь роль рыцаря-тамплиера, ведь они были наиболее уважаемой военной организацией в Европе в то время. Даже враги чувствовали к ним уважение.

- Как изменился ваш персонаж по сравнению с первым сезоном?

- Для меня Танкрид это персонаж, которого я только пытаюсь понять. Во втором сезоне это раскрывается. Вы узнаете больше о прошлом Танкрида и увидите его с новой стороны. Он идейный и преданный, и мне нравится его играть. Сложность в том, что вроде мы все тут носим эти костюмы одинаковые, полное рыцарское облачение, но у всех разные персонажи, с разной энергетикой и реакцией на события...

Во втором сезоне увидите некоторые исторические события, которые привели к пятнице 13-е, когда их всех арестовали за одну ночь. Суды шли несколько лет, но всё решилось в пятницу тринадцатого, и мы дошли до этого во втором сезоне. Это событие эпических масштабов…

- Танкрид в «Падении ордена» и Красс из «Спартака» (Саймон играл полководца в культовом сериале "Спартак") - что у них общего?

- Они оба служат в армии! (Смеется) Выросли в определённом окружении, где их обучали боевому искусству. И все, наверное...

Разница между ними в том, что Красс имел аристократическое происхождение, и у него было лучшее образование. Он готов нести знамя лидера. А большинство тамплиеров, хоть и были из дворянских семей, но были неграмотными. Они были весьма простыми людьми. Они отказывались от богатств, жили простой жизнью и полностью посвящали себя служению ордену. В этом большая разница.

Но у них были некоторые общие взгляды. Отвага, умение видеть людей и ценить их. Мне нравилось играть Красса. Эта роль, эта работа в моей карьере стала определяющей. И хотя у меня было много ролей между ними, но роль в "Падении ордена" - это лучшее, что мне досталось с тех пор…

А вот еще у Красса не было бороды, какой-то кустик, как у многих. Но мне нравилось… (Смеется)

- В "Падении Ордена " есть аллюзии на современные события?

- Да… Можно сделать некоторое сравнение с событиями современности, но современный мир совсем не такой, как в те годы… У нас другие политические реалии и духовные тоже. Весь мир разделял эту веру, и не было никаких сомнений. Когда люди шли в Иерусалим, у них не было цели увидеть священную землю, это была не экскурсия. Они шли спасать свои души. Они рисковали жизнью, и здесь-то и нужны были тамплиеры, поскольку на паломников часто нападали. Когда Иерусалим находился под властью мусульман, были подписаны соглашения о том, что туда могут приходить христианские паломники. Но на них опять нападали. Это было опасно, и первые тамплиеры защищали паломников.

Замок построен в ПрагеФото: Владимир КИРДЯШОВ

Но надо понимать, что люди шли туда за спасением души, чтобы не попасть в ад. Они могли избавиться от всех прошлых грехов, и они искренне в это верили, что это можно сделать, посетив Иерусалим.

Мне нравятся отдельные эпизоды из жизни тамплиеров, когда они были реальной силой в Иерусалиме около двухсот лет. И конечно, всё это время они вели войны. Как и римляне, они заключали договоры, они присутствовали в правительстве. Но нельзя одновременно быть солдатом и монахом. Но они были, и они жили этим. Вот о чём мы думаем, когда играем эти роли…

Саймон на съемках "Падения ордена" в Праге.Фото: Владимир КИРДЯШОВ

- Вы узнали всё это, готовясь к роли или просто увлекаетесь историей?

- Увлекаюсь, но про тамплиеров я почти ничего не знал. И про крестовые походы. Я знал о тамплиерах столько же, сколько знает обычный человек. На них часто ссылаются в популярных фильмах. И обычно их представляют как алчных, жестоких людей, которых интересуют только деньги. Но когда читаешь о них, и о тех временах… Сначала было девять бедняков, которые просили у царя Иерусалима место под храм. Он выделил им средства, давал еду и помощь. Считалось, что они выполняют священную миссию. И за пятьдесят лет они стали одной из богатейших и влиятельных организацией в Европе и на востоке… Невероятно… Как это произошло? Есть много версий о том, как они столько быстро обрели власть. Их боялись и уважали в равной степени. Мне нравится об этом читать. Я люблю историю, и я читал о Поздней республике, когда играл Красса. У Плутарха о нём очень хорошо написано. Я люблю этот момент в работе - даже если этого нет на экране, это останется в памяти.

- Как вы думаете, почему зрителям нравятся исторические драмы?

- Потому что они про людей. И мы видим в них отражение себя, хотя они и находятся в прошлом. И нам нравится понимать то, что мы видим, и поэтому мы наслаждаемся историческими фильмами. Нам нравится то, что они не слишком современные. Кроме того, мы видим мир, которого уже нет, и как будто путешествуем в прошлое на машине времени. Какими были люди в то время, как они себя вели? Они не сильно от нас отличались. Наша задача - не просто быть актёрами в красивых костюмах, которые устраивают представление с драками… Мы хотим, чтобы наши персонажи были реальными людьми, которые много лет были вместе и много воевали. Которые теряли друзей…

Том Каллен в роли сэра ЛэндриФото: кадр из фильма

- Как вы встретили новость, что к вам присоединится Марк Хэмилл?

- Это был сюрприз! Том Каллен, который играет сэра Лэндри, очень удивился. Подходит и говорит: «Ты не угадаешь, кто играет Талуса»! Я спросил, кто? Он ответил «Люк Скайуокер». Это было знакомство с гением. Он снимался вместе с нами. Он сидел со мной на первом прочтении, я с ним поздоровался и он говорит «Привет, ребята, я так рад здесь быть, я видел первый сезон и мне понравилось. Я хочу сниматься с вами. Если я что-то сделаю не так, вы мне скажите, я фанат вашего сериала». Вот так он себя повёл. Он очень приятный человек… И конечно, всплывали всякие связи со «Звёздными войнами», понемногу там и здесь… Например, Харрисон Форд. Он такой милый на публике и на съёмках, но когда мы общаемся вне работы, он такой мерзкий. Ужасно себя ведёт. Он рассказывал нам подобные истории.

Нам повезло, что его пригласили. С ним всё стало по-другому, он привёл к нам новых зрителей, которые, может, и так бы посмотрели, но теперь им ещё интереснее. Все от этого выиграли!

Марк Хэмилл должен привлечь зрителей к проекту.Фото: кадр из фильма

- Во втором сезоне вы дошли до момента, когда Орден тамплиеров полностью уничтожен?

- Да.

- Продюсеры сказали, что сериал могут продлить. Но как это возможно без тамплиеров?

- Тамплиеры, как организация, были уничтожены и осуждены, но это не значит, что они просто исчезли за одну ночь.

Монашки - почти единственные женщины в сериалеФото: Владимир КИРДЯШОВ

- Как вы отдыхаете во время съемок?

- Мы придумываем песни, танцуем, играем во что-нибудь. Мы играем в разновидность "мафии". Или просто пытаемся поспать на травке.

- А у вас были какие-нибудь несчастные случаи на съёмках?

- Да, конечно, были. В первом сезоне. Первые два дня мы снимали отступление из Акры. Съёмки проходили в заливе. Там было красиво и жара сорок градусов. Масштабное сражение, бой с сарацинами, мы несём святой Грааль в сундуке, мы прикованы к нему цепями, и я тоже. А на другой стороне ждет Говейн (персонаж "Падения Ордена"). Мы бежим по причалу к нашему кораблю. Всё было, как надо, мы взбежали по трапу. И там были двое из массовки, жители города. Они просто на секунду остановились. И я остановился. Я был прикован цепью сундуку, в доспехах. И я потерял равновесие, я упал в море…

Жара была страшная. А я упал в воду и подумал: как же хорошо! Но затем пришла мысль: но я же в броне, мне надо выбираться. Я держался за пирс и понимал, что сам не выберусь, вес очень большой. И Патрик, который играл Говейна, подбежал и стал спрашивать: всё нормально, ты цел? Я ему говорю: всё хорошо, успокойся.

Потом прибыли дайверы. Они мгновенно, как дельфины, ко мне подплыли и взяли меня под руки. И вытащили… Больше этого не повторилось, но это было довольно неожиданно. Упасть в воду. Сейчас я понимаю, что это могло закончиться очень плохо. Двадцать пять килограмм доспехи плюс мокрая ткань, это ещё двадцать килограмм… Сам бы я не выбрался…

Люк Скайуокер уже не тотФото: кадр из фильма

- Что-то женщин у вас мало...

- У нас есть женский персонаж, с которой я сейчас в паре снимаюсь. Это замечательно. В основном вокруг одни мужчины, тестостерон, и тут попадается сцена с монахиней. Какое облегчение! (Смеется)

Женщин в сериале малоФото: кадр из фильма

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