«Опенспейсы» опасны для здоровья. Как их модернизируют?

Мода на организацию офисов последние несколько десятилетий — открытые пространства или «опенспейс». Они появились из-за относительной дешевизны и представления о том, что современным работникам надо много взаимодействовать. Однако повышает ли это продуктивность? Может ли работа в открытом пространстве повлиять на креативность и количество больничных?

В последние годы вышло несколько серьезных исследований, «убивающих» такие еще недавно популярные способы рассадки коллектива. Выводы банальны и в общем-то легко прогнозируемы. Но почему-то, когда еще в начале 90-х специалисты говорили о возможных проблемах, их не слушали – мол, стоите на пути прогресса. И вот теперь уже научно доказано: «опенспейсы» - плохая идея. Главная причина - высокий уровень шума. Он снижает креативность сотрудников и их эффективность. Увеличивает количество ошибок. Повышает раздражительность и уровень стресса. Да еще больничные тем, кто работает в «опенспейсах», выписывают гораздо чаще.

Многие годы офисных работников было принято загонять в такие пространства.Фото: EAST NEWS

Концентрация

Исследованию компании Plantronics доказывает: 90 % офисных работников, считают, что их продуктивность увеличилась бы, если бы снизился уровень шума в офисе. Гул, который стоит в помещении, постоянно давит на человека. Мозг вынужден работать с перегрузкой, обрабатывая и ту информацию, которая нужна для выполнения собственной работы, и лишние переговоры, которые проводят ближайшие коллеги. Кто из нас не замечал, что, даже если люди рядом разговаривают на не очень важные для нас темы, мы все равно на них так или иначе реагируем. Даже если делаем вид, что погружены в себя.

В итоге снижается качество работы, быстрее наступает усталость.

Согласно исследованию Oxford Economics, проведенному в 2018 году, 75 % работников, работающие в больших залах, говорят, что стараются чаще выходить из офиса на улицу, чтобы сконцентрироваться.

Кроме того, у каждого из нас есть свой уровень психологической выдержки, то есть количество времени, которое мы готовы взаимодействовать с другими людьми, пока не возникнет необходимость остаться наедине самими с собой.

Взаимодействие с коллегами

Есть и другая проблема. У каждого есть коллега, который травит байки или просто болтун, а иногда и человек, намеренно отвлекающий от работы. Причины могут быть разные. Давайте будем честны: не со всеми коллегами у нас одинаково хорошие отношения.

Кстати, серьезные конфликты тоже может провоцировать шум в помещении, потому что он делает человека более раздражительным. Дальше — хуже. Исследования показывают, что в «опенспейсах» люди скорее прекращают общаться «вживую». Большинству проще написать е-мейл или сообщение в чате, чем тратить силы на разговор. Это полная противоположность изначальной задаче, ради которой и создавали такие помещения.

Креативность

Еще в 1913 году французским инженером Максимилианом Рингельманом был описан одноименный эффект: продуктивность каждого конкретного человека сокращается по мере возрастания количества людей в группе, в которой он работает. Современные исследования показывают, что это же происходит и с творчеством, креативностью. Творчество —сугубо индивидуальный процесс, качество которого снижается, если пытаться его вынести на групповое обсуждение. Можно иногда «побрейнштормить», но «докручиваются» хорошие идеи в тишине, а не на бесконечных офисных собраниях.

В 2010 году опрос более 1500 руководителей глобальных компаний показал, что креативность считается самой важной чертой лидерства для достижения успеха. Более поздние исследования доказывают: руководители компаний считают, что борьба за творческих работников является одной из самых серьезных задачей бизнесов.

Отношение начальства

И тут мы подходим к еще одному повороту темы. В большинстве своем у руководителей-то обычно есть собственные кабинеты, они не сидят с подчиненными в «опенспейс». Но при этом 54 % боссов считают, что сотрудники имеют необходимые инструменты для минимизации шума и защищены от суеты в офисе. То есть не видят в открытых пространствах проблемы (все то же исследование Oxford Economics).

Ну а уж связывать «опенспейсы» с психологическим дискомфортом подчиненных вообще мало кто из начальства готов. Хотя специалисты подчеркивают – люди не хотят общаться даже на рабочие темы (что уж говорить о личных?), зная, что тебя слышат другие.

Что же делать?

Специалисты подчеркивают: в ближайшие годы грядет массовое переустройство офисов. В первую очередь тех, которые задумывались как «опенспейс». И дело не в том, что количество перегородок между столами сотрудников будет расти (они уже и так изуродовали большинство открытых пространств, превратив их в лабиринты). Компании находят новые подходы. На днях я побывал в офисе компании Poly, которые придумали как необычным способом решить проблему.

Здание офиса Poly снаружи.Фото: Кирилл МИЛКУС

Компания Platronics, известна тем, что именно с помощью ее оборудования были переданы знаменитые слова «это маленький шаг для человека, но огромный — для всего человечества», произнесенные Нилом Армстронгом на Луне. Год назад она купила компанию Polycom, занимавшуюся производством аудио и видео систем для конференцсвязи. Теперь объединенная компания Poly занялась новым делом – разработкой «антиопенспейсов».

Растения есть везде внутри офиса. Экраны же показывают энергоэффективность здания в режиме настоящего времени. Сколько энергии израсходовано, сколько сэкономлено.Фото: Кирилл МИЛКУС

И начали они с себя. Офис компании в городке Хоффддорп неподалеку от Амстердама, в 2018 году получил награду Leesman+. Leesman — это всемирный рейтинг офисных пространств. Он строится на объективных факторах и опросе сотрудников. Офис Poly входит в 6% лучших офисов мира, а 91% работников говорят, что им комфортно работать в здании.

Удивительного в офисе много: на стенах растут растения. Внутри помещений продуманное естественное (!) освещение. Удобный дизайн стульев. Специально организованы столы, которые снабжены электрической системой регулировки высоты. Если человек хочет, он может поднять столешницу и работать стоя. Здание умное и само регулирует отопление. Но самое интересное —акустика. Когда в пяти метрах от тебя беседуют люди ты не можешь услышать, что они говорят. Компания изобрела систему активного шумоподавления в помещении.

Внутри офиса Poly.Фото: Кирилл МИЛКУС

Каким образом? На каждом этаже здания стоят огромные аквариумы с текущей водой, и по всему офису звучит ненавязчивый шум воды. Это расслабляет, позволяет снять напряжение. Электронная система измеряет уровень шума во всем помещении, передает информацию в единый облачный сервер, который регулирует систему шумоподавления. Обычно происходит так: в какой-то момент одному человеку в «опенспейсе» понадобилось позвонить, другие начали переговариваться, кому-то нужно спросить о чем-то коллегу. Уровень шума растет. Вы слышите шум и подсознательно пытаетесь его перекричать, потому что думаете, что собеседник вас плохо слышит. Начинается цепная реакция. Те, кому нужно сосредоточиться, оказываются в окружении кричащих людей. В этот момент система включает шумоподавление. Вам больше не кажется, что кто-то рядом орет и каждый начинает говорить тише.

Один из офисных водопадов.Фото: Кирилл МИЛКУС

Растет уверенность сотрудников: они могут спокойно общаться на любые темы, не боясь быть подслушанными. Если нет желания это делать у всех на виду, то можно уйти в переговорку, которые тоже звукоизолированы, хотя стены в них прозрачны.

Регулируемый стол, за которым можно работать и стоя.Фото: Кирилл МИЛКУС

Очевидно, что «опенспейсы» в ближайшее время будут переосмысливаться и меняться. Понятно, что городить стены в больших открытых помещениях никто не станет – это накладно и малоэффективно. В новые кабинеты не посадишь столько же сотрудников, сколько находится в «опенспейсах». Поэтому будут новые концепции.

Например, появляются различные методики, позволяющие регулировать уровень шума в помещении. Джо Бартон, президент и главный исполнительный директор Poly предупреждает: «Открытые офисы никуда не денутся, раз уж они построены. Но я считаю, что в этом году наступит перелом. Люди пришли к пониманию: «опенспейс» - не лучшее решение. Пора сделать так, чтобы сотрудникам в таких пространствах работалось комфортнее. А это значит, что будут появляться технологии, позволяющие бороться с негативными эффектами, которые вызывают такой способ организации рабочего пространства».