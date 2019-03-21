2019-03-21T01:21:26+03:00
Общество

Какие «грязные» автомобили не смогут въехать на МКАД и ТТК

Мосгордума работает над важным законопроектом: уже с 2021 года в столицу не должны впускать сразу несколько категорий машин
Анастасия ВАРДАНЯН
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Мосгордума работает над важным законопроектом: уже с 2021 года в столицу не должны впускать сразу несколько категорий машинМосгордума работает над важным законопроектом: уже с 2021 года в столицу не должны впускать сразу несколько категорий машинФото: Михаил ФРОЛОВ
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- Старик, ты свои грязные «Жигули» отсюда убери!

- Сынок, да какие же они грязные? Я их сам натер, вон как блестят!

- А ты их сколько ни три - все равно не будет Евро-три!

В Мосгордуме вовсю кипит работа над новым законопроектом, который ограничит въезд на территорию мегаполиса так называемых грязных машин. Речь идет об экологической чистоте авто, которая во всем мире измеряется экоклассами с приставкой «Евро».

Автор идеи - Совет по правам человека при Президенте России.

- Было множество обращений от жителей, которые жаловались на неблагоприятную экологическую обстановку в Москве. Так вот, по результатам исследований, в Москве более 90 процентов вредных выбросов приходится именно на транспорт, - пояснил «Комсомольской правде» член СПЧ Сергей Цыпленко.

Бороться с загазованностью воздуха решено кардинальным, но, по мнению экспертов, единственно возможным способом. Уже с 2021 года планируется ограничить въезд в пределы МКАД автомобилей экологическим классом ниже Евро-2. А пределы Третьего транспортного кольца будут недоступны для автомобилей класса ниже Евро-3.

Последнее слово - за депутатами Мосгордумы. Одобрят или нет, покажет время. Но, как говорится, предупрежден - значит вооружен.

Под санкции на въезд в столицу, по данным ГИБДД, может попасть каждый третий автомобиль, зарегистрированный в Москве и области.

Стандарту Евро-3 не соответствуют все отечественные модели авто старше 2010 года и большинство иномарок, выпущенных в 2005 году и ранее. С точностью определись еврокласс вашего автомобиля поможет ПТС. Но и тут есть подводные камни.

- На протяжении многих лет ПТС выдавались с незаполненной графой экологического класса. На руку автомобилистам такая безответственность ГИБДД не сыграет, - рассказал «Комсомольской правде» автоюрист Олег Власов. - С 2021 года отсутствие заполненной графы в ПТС законодательно будет приравнено к Евро-0. Так что мой вам совет: заранее позаботьтесь об исправлении ошибок. В случае принятия закона, ограничивающего въезд в Москву, в Госавтоинспекцию точно выстроятся очереди. Ну и заплатить, конечно, придется. Замена ПТС сейчас стоит 800 рублей.

Карта

Карта

Вопрос - ребром

Готовьтесь, вас будут штрафовать

Первой ласточкой для принятия закона стали новые дорожные знаки, ограничивающие въезд низкоэкологичного транспорта. В Правилах дорожного движения они появились летом прошлого года и пока на дорогах Москвы не использовались. Но, похоже, их час настанет, и уже очень скоро. Именно их планируют установить на въездах на МКАД и ТТК. Проехать мимо будет сложно. Внимание привлекут надпись «Зона» и цифра, обозначающая еврокласс автомобиля. Увидели цифру 4, а у вас Евро-3, тогда или разворачивайтесь, или готовьтесь платить штраф.

- Это нарушение подпадает под действие части 1 статьи 12.16 КоАП России «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Штраф - 500 рублей. Однако есть вероятность, что именно для этого дорожного знака в скором времени появятся более высокие штрафы, - пояснил юрист Олег Власов.

Наказывать тех, кто загрязняет воздух, в столице будут не только сотрудники ГИБДД, но и камеры автоматической фиксации нарушений. Ожидается, что они смогут автоматически распознавать еврокласс машины. Над этой функцией сейчас активно работают программисты.

Автопарк России по экологическим классам

Автопарк России по экологическим классам

ИСТОЧНИК KP.RU

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