Какие «грязные» автомобили не смогут въехать на МКАД и ТТК

- Старик, ты свои грязные «Жигули» отсюда убери!

- Сынок, да какие же они грязные? Я их сам натер, вон как блестят!

- А ты их сколько ни три - все равно не будет Евро-три!

В Мосгордуме вовсю кипит работа над новым законопроектом, который ограничит въезд на территорию мегаполиса так называемых грязных машин. Речь идет об экологической чистоте авто, которая во всем мире измеряется экоклассами с приставкой «Евро».

Автор идеи - Совет по правам человека при Президенте России.

- Было множество обращений от жителей, которые жаловались на неблагоприятную экологическую обстановку в Москве. Так вот, по результатам исследований, в Москве более 90 процентов вредных выбросов приходится именно на транспорт, - пояснил «Комсомольской правде» член СПЧ Сергей Цыпленко.

Бороться с загазованностью воздуха решено кардинальным, но, по мнению экспертов, единственно возможным способом. Уже с 2021 года планируется ограничить въезд в пределы МКАД автомобилей экологическим классом ниже Евро-2. А пределы Третьего транспортного кольца будут недоступны для автомобилей класса ниже Евро-3.

Последнее слово - за депутатами Мосгордумы. Одобрят или нет, покажет время. Но, как говорится, предупрежден - значит вооружен.

Под санкции на въезд в столицу, по данным ГИБДД, может попасть каждый третий автомобиль, зарегистрированный в Москве и области.

Стандарту Евро-3 не соответствуют все отечественные модели авто старше 2010 года и большинство иномарок, выпущенных в 2005 году и ранее. С точностью определись еврокласс вашего автомобиля поможет ПТС. Но и тут есть подводные камни.

- На протяжении многих лет ПТС выдавались с незаполненной графой экологического класса. На руку автомобилистам такая безответственность ГИБДД не сыграет, - рассказал «Комсомольской правде» автоюрист Олег Власов. - С 2021 года отсутствие заполненной графы в ПТС законодательно будет приравнено к Евро-0. Так что мой вам совет: заранее позаботьтесь об исправлении ошибок. В случае принятия закона, ограничивающего въезд в Москву, в Госавтоинспекцию точно выстроятся очереди. Ну и заплатить, конечно, придется. Замена ПТС сейчас стоит 800 рублей.

Карта

Вопрос - ребром

Готовьтесь, вас будут штрафовать

Первой ласточкой для принятия закона стали новые дорожные знаки, ограничивающие въезд низкоэкологичного транспорта. В Правилах дорожного движения они появились летом прошлого года и пока на дорогах Москвы не использовались. Но, похоже, их час настанет, и уже очень скоро. Именно их планируют установить на въездах на МКАД и ТТК. Проехать мимо будет сложно. Внимание привлекут надпись «Зона» и цифра, обозначающая еврокласс автомобиля. Увидели цифру 4, а у вас Евро-3, тогда или разворачивайтесь, или готовьтесь платить штраф.

- Это нарушение подпадает под действие части 1 статьи 12.16 КоАП России «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Штраф - 500 рублей. Однако есть вероятность, что именно для этого дорожного знака в скором времени появятся более высокие штрафы, - пояснил юрист Олег Власов.

Наказывать тех, кто загрязняет воздух, в столице будут не только сотрудники ГИБДД, но и камеры автоматической фиксации нарушений. Ожидается, что они смогут автоматически распознавать еврокласс машины. Над этой функцией сейчас активно работают программисты.