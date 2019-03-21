Почему в Москве нет памятника Вертинскому

Александр Вертинский однажды вышел на эстраду и сказал: «И здесь стоя, можно творить высокое искусство». И творил. Сочинил около сотни песен, снялся в двух десятках фильмов, за четырнадцать лет после возвращения из эмиграции дал больше трех тысяч концертов, объехал всю страну, производя ошеломляющее впечатление на современников. Его голос, манера произносить слова, жесты - все было экстравагантно и талантливо, даже в скрипучем грассировании был фирменный стиль.

В советскую эпоху Вертинского не особо популяризировали, хотя шансонье нравился самому Сталину. Во время кампании по борьбе с «упадочным искусством» в начале 60-х пластинки с его голосом изымали из продажи. По радио его песни не передавали, ему не разрешали записываться в Доме звукозаписи. Он так и не смог напеть свой репертуар в профессиональной студии. Тем не менее Вертинский - тот случай, когда талант и сквозь асфальт прорастет. Его концерты проходили с аншлагом.

Дочери Вертинского - Анастасия и Марианна - вспоминают, что их отец был добрейшей души человек. В их семье лучше всех готовила бабушка, теща Александра Николаевича. Однажды, когда бабушка заболела, Лидии Владимировне (жене Вертинского) пришлось жарить мясо. Когда она подала мясо к столу, Вертинский, человек очень великодушный и остроумный, сказал: «Лиличка, не расстраивайся: я очень люблю мясные сухарики».

Анастасия Вертинская издала книжку мемуаров отца. Занимается восстановлением его песенного наследия. При ее участии были реставрированы многочисленные записи Александра Николаевича. Марианна Вертинская ищет деньги на картину по сценарию отца - о судьбе молодого русского офицера, который после революции оказался в эмиграции. У Александра Николаевича трое внуков, семеро правнуков и уже есть праправнук Федя. Но в Москве, в которую Вертинский приехал в 24 года и куда вернулся из эмиграции, как ни странно, нет ему памятника.

- Когда мэром города был Юрий Лужков, я несколько лет пыталась пробить мемориальную доску на доме, где жил Александр Николаевич, - сообщила нам Анастасия Вертинская. - С трудом пробила хоть это. Что уж говорить о памятнике...

Хотя в Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе нам сказали, что такую заявку наверняка бы одобрили.

Примечательно, что как раз сегодня в Киеве, где родился Вертинский, открывается бронзовый монумент. Александр Николаевич стоит на Андреевском спуске в образе Пьеро.

Александр Вертинский с дочками Анастасией и Марианной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тайна стеклянных грампластинок

Евгения КОРОБКОВА

О том, как он обнаружил уникальные записи певца, «КП» рассказал Юрий Метелкин, солист группы «Синяя птица», звукоархивист и коллекционер.

- С именем Александра Вертинского у меня связана удивительная находка. Однажды в архивах Дома актера я обнаружил необычный артефакт: американские стеклянные грампластинки, их было три: две целые и одна поломанная надвое. Такие пластинки поставлялись из Америки в конце войны, а к ним прилагался специальный аппарат, чтобы записывать звук. Эти записи были единичные, но что на них - предстояло выяснить. Я приехал домой, поставил стеклянную пластинку на проигрыватель - и ничего не произошло. Во-первых, под особые бороздки не подходила игла звукоснимателя, во-вторых, пластинки проигрывались не от края в центр, а наоборот... Потребовалось много времени и сил, чтобы придумать, как снять звук и склеить поломанную пластинку.

С большими трудами, но наконец звук был снят. Оказалось, это шесть фонограмм Александра Вертинского, а кроме фонограмм - еще небольшой разговор, который произошел между Вертинским и теми, кто записывал: они не успели сразу выключить аппарат, и записалось то, что было позже.

Я встретился с Анастасией Вертинской, чтобы, по согласованию с Домом актера передать ей эти записи. В кафе, надев наушники, она слушала их и вдруг в какой-то момент закричала на все кафе: «Вот эту запись я ищу двенадцать лет и нигде не могла найти».

Не могу сказать точно, какая из шести записей была нужна ей, но Анастасия сказала, что искала ее и в Китае, и в Англии, и в Америке, и во Франции... А когда я положил пластинки в конверты, которые прилагались к ним, она удивилась еще больше, указала на автограф на конверте и сказала: «Это же рука папы».

Так вышло, что отец вернулся к ней спустя шестьдесят лет, да еще оставил автограф.