Шестое чувство, потерянное нами, ищут геофизики и неврологи

Люди могли бы ориентироваться без всяких компасов словно рыбы, насекомые, птицы или киты. Могли бы «находить дорогу», определяя направление магнитного поля Земли. Но не ориентируются и не находят, хотя и реагируют на его изменение.

Магнитное поле влияет на мозг — меняет его альфа-ритм. Феномен обнаружили ученые из США и Японии в экспериментах, которыми руководили геофизик Джозеф Киршвинк (Joseph Kirschvink) и невролог Шиньсюке Шимоджо (Shinsuke Shimojo) из Калифорнийского технологического института (Caltech). Вместе с коллегами из Токийского университета (University of Tokyo) они снимали ЭЭГ у добровольцев, которых помести в особые камеры, специально оборудованные для того, чтобы имитировать геомагнитное поле. О результатах кратко сообщили на сайте Caltech, а со всеми научными подробностями - в специализированном журнале eNeuro.

Экспериментальные камеры были изолированы от посторонних шумов. Но главное - от естественного поля планеты. Его заменили примерно таким же — той же интенсивности, но искусственным, созданным с помощью магнитных катушек. Экспериментаторы меняли направление искусственного магнитного поля — поворачивали его то в одну, то в другую сторону. Тем самым моделировали некий маршрут — то вдоль магнитных силовых линий, то поперек, то наискосок. Нечто подобное происходит в природе, к примеру, у китов или перелетных птиц, владеющих геомагнитной навигацией.

Испытания прошли 34 человека. Все продемонстрировали характерную реакцию. Альфа-волны в их мозгах затухали, стоило изменить направление магнитного поля. Амплитуда падала примерно на 60 процентов.

Имитация изменений геомагнитного поля вызывала отклик в мозгу - воздействовала на альфа-волны.

ЭЭГ фиксирует альфа-ритм в полосе частот от 8 до 14 Герц. Его волны возникают тогда, когда человек спокоен и расслаблен, но бодрствует. А затухают или пропадают вовсе, когда поступает некая информаци, требующая осмысления.

Стало быть, изменения направления магнитного поля становились той информации, на которую реагировал мозг. Но ощущали это только, а не испытуемые. То есть, реакция на магнитное поле есть, но смысла в ней нет. По крайней мере для современных людей. Скорее всего, он — смысл - потерян.

Джозеф Киршвинк полагает, что способностью воспринимать геомагнитное поле могли владеть наши далекие предки. Тем самым он вторит выводу, к которому несколько лет назад пришли ученые из медицинской школы университета Массачусетса (University of Massachusetts Medical School), которые предположили, что люди на заре эволюции «видели» магнитное поле и ориентировались по нему - без всякого компаса, естественно. Поскольку имели встроенный компас прямо внутри глаз.

Глаза птиц, млекопитающих и насекомых оснащены особым белком - криптохромом, который и позволяет его обладателям чувствовать магнитное поле. Свой криптохром есть и у людей. Но он почему-то не действует.

Экспериментируя, нейробиолог Стивен Репперт (Steven Reppert) сначала лишил мух собственного «магнитного» белка. И те перестали ориентироваться в лабиринте с помощью искусственного магнитного поля. Хотя прежде успешно справлялись с таким заданием.

Затем ученый снабдил тех же мух человеческим криптохромом. И способность проходить лабиринт к ним вернулась. Мухи словно бы «магнитно» прозрели.

Вывод: человеческий криптохром вполне работоспособен.

Что получается? У нас и мозг реагирует на магнитное поле, и действующий «магнитный» белок имеется, а толку нет. Словно бы механизм, и в самом деле когда-то имевшийся, разладился в процессе эволюции. Или вообще сломался. Или в нем какие-нибудь контакты разомкнулись.

Удасться ли починить сломанное? Или включить выключенное? Вполне возможно. Вот только зачем нам встроенный компас? Навигаторы же есть.

КСТАТИ

Десятое чувство

Согласно Аристотелю, у человека пять чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и чувство вкуса. Однако некоторые энтузиасты причисляют к ним чувство равновесия, способности ощущать силу тяжести, температуру, боль, голод, жажду.

В итоге, магнитное чувство может оказаться уже не шестым, а каким-нибудь десятым.