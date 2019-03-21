Во время съемок «Игры престолов» Эмилия Кларк чуть не умерла от кровоизлияния в мозг

Британская актриса Эмилия Кларк призналась, что во время съемок сериала «Игра престолов» она едва не умерла от инсульта. В 2011 году, после окончания первого сезона телесаги у исполнительницы роли Дейенерис Таргариен обнаружили две аневризмы, одна из которых стала причиной кровоизлияния в мозг. Тогда Эмилии было всего 24 года. Актриса никогда не рассказывала об этом раньше, и теперь решила написать о своей борьбе с болезнью статью для газеты The New Yorker.

- Как раз тогда, когда сбылись мои детские мечты, я чуть не умерла, - рассказала актриса. – Я никогда не говорила об этом раньше, но теперь решила, что пришло время.

Для съемок в «Игре престолов» актриса часами занималась в спортзале. Однажды во время тренировки у нее начала сильно болеть голова. Но Эмилия терпела боль и тренировалась дальше, пока не почувствовала, что ей совсем плохо. Тренер помогла ей дойти до раздевалки, и актрисе вызвали скорую. По пути в больницу она потеряла сознание, а когда очнулась, ей рассказали: результаты МРТ показали, что у нее произошло субарахноидальное кровоизлияние, и ей срочно требуется операция. Этот тип кровоизлияния является опасной для жизни формой инсульта, и треть пациентов умирает сразу или вскоре после приступа. Кровоизлияние случается из-за разрыва аневризмы – истонченных стенок сосудов головного мозга.

Сейчас Эмилия чувствует себя хорошо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса пыталась отказаться от операции и говорила, что у нее слишком плотный график. Но врачи настояли на срочном хирургическом вмешательстве. Операция длилась три часа, а когда Эмилия пришла в себя, с ужасом поняла, что плохо видит. Врачи четыре дня держали ее в отделении интенсивной терапии и предупреждали: если в последующие две недели у нее не будет осложнений, она поправится и сможет вернуться к работе. Но главный шок Кларк перенесла уже по прошествии этих двух недель, когда во время терапии медсестра спросила ее имя, а она никак не могла вспомнить, как ее зовут. Эмилия начала бормотать какую-то тарабарщину, и с ужасом думала в тот момент, что больше не сможет быть актрисой из-за нарушения памяти и речи. К счастью, медикам удалось восстановить все функции ее мозга, но из больницы артистка вышла только спустя месяц.

Эмилия вернулась к работе – как раз начинались съемки нового сезона «Игры престолов» - и рассказала боссам канала HBO о том, что с ней случилось. Продюсеры посоветовали ей сохранить болезнь в тайне.

Для съемок в «Игре престолов» актриса часами занималась в спортзале. Фото: кадр сериала.

Но на этом мучения звезды не закончились. Медики предупредили, что на другой половине мозга у нее есть еще одна аневризма, которая может разорваться в любой момент. Но есть также большая вероятность, что этого все же не случится. Эмилия решила рискнуть и не делать операцию. Перед началом съемок у нее был запланирован небольшой промо-тур с кучей интервью, во время которого она часто чувствовала себя больной и утомленной, но серьезных приступов, к счастью, не было

Снявшись во втором и третьем сезоне «Игры престолов», актриса прошла очередное сканирование мозга, и врачи обнаружили, что аневризма увеличилась вдвое. Они посоветовали немедленно сделать еще одну операцию, и пообещали, что она будет гораздо легче и менее травматичная, чем первая. Однако все прошло неудачно. Очнувшись в своей палате, Эмилия почувствовала адскую головную боль – ей казалось, что она умрет прямо сейчас. Хирургам пришлось вернуть ее в операционную и делать повторную операцию – на этот раз с трепанацией черепа. Из операционной ее вывезли с титановой пластиной на голове, прикрывающей отверстия в черепе, так что восстановительный период после этого вмешательства сильно затянулся. Все это время актриса боялась, что у нее нарушатся умственные или двигательные функции. Эмилия провела в больнице еще один мучительный месяц.

Вскоре после выписки из клиники она отправилась на фестиваль Comic-Con, где снова почувствовала сильную головную боль. На нее накатила паника. Эмилия думала, что ее время пришло - ей удалось обмануть смерть лишь на время. В этот момент к ней подошел ее агент и сказал, что репортер MTV ждет ее на интервью.

- Я подумала тогда: у меня есть отличный шанс умереть в прямом эфире, - шутит звезда.

Эмилия утверждает, что сейчас она чувствует себя хорошо. Рассказав о своей болезни, 32-летняя актриса решила создать благотворительную организацию под названием SameYou, которая будет помогать людям, восстанавливающимся после травм головного мозга и инсульта. Исполнительница роли Дейенерис Таргариен считает, что ей невероятно повезло: она выжила, завершила съемки в финальном сезоне «Игры престолов» и смогла увидеть, чем закончилась эта история.

Снявшись во втором и третьем сезоне «Игры престолов», актриса прошла очередное сканирование мозга, и врачи обнаружили, что аневризма увеличилась вдвое. Фото: кадр сериала.

К слову, кровоизлияние в мозг в свое время перенесла еще одна голливудская красавица – Шэрон Стоун. Несчастье случилось с ней 29 сентября 2001 года. По словам артистки, болезнь перевернула всю ее жизнь - врачи чудом вернули ее с того света. Медики тогда предупредили звезду, что ее шансы выжить после геморрагического инсульта составляют всего пять процентов.

- Когда у меня в голове лопнул кровеносный сосуд, я увидела гигантскую вспышку света, которая начала меня засасывать, - рассказала Стоун. - Я словно вылетела из тела и начала видеть покойных друзей и других людей, которые при жизни были очень добры ко мне. Я оказалась где-то посередине между двумя мирами. Внезапно что то случилось, бум – и я вернулась в свое тело.

Шэрон долго восстанавливалась после болезни - инсульт повлиял на ее речь и походку. За то время, когда она исчезла с экранов, актриса осталась без работы. После кровоизлияния ей не предлагали никаких ролей.

- Это был очень сложный период, я сидела без работы, - говорит Шэрон. - Мне не поступало предложений, продюсеры думали, что я растеряла все навыки. Вся моя жизнь полетела коту под хвост - никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной. Киноиндустрия - не место, где царит всепрощение. Я счастлива, что мне удалось восстановить здоровье и вернуться в профессию.

Шэрон Стоун перенесла инсульт в 2001 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам актрисы, она чувствовала себя плохо в течение трех дней, прежде чем пошла в отделение неотложной помощи. Там-то и выяснилось, что у нее инсульт. Актриса потеряла сознание вскоре после поступления в клинику.

- Когда я пришла в себя, я спросила у доктора: " Я умру? " И он сказал: "У вас в мозгу кровотечение, - рассказывала Стоун. - Я сказала: "Я должна позвонить моей маме", и он ответил: "Вы правы. Вскоре вы можете потерять способность говорить". Моя мама прилетела из Пенсильвании так быстро, что вышла из самолета прямо в шортах, в которых она копалась в саду. Мне потребовалось два года, чтобы мое тело восстановилось после инсульта.

Шэрон признается, что ей приходится постоянно бороться со своим телом, чтобы выглядеть моложе своих лет и чувствовать себя здоровой. Помимо последствий от перенесенного кровоизлияния актриса также страдает астмой и диабетом.