Сербский снайпер - о нападении НАТО на Югославию: «20 лет назад, Россия сделала все что смогла»

Воевавший на Донбассе сербский снайпер Деян Берич (позывной - «Деки»), прошел через тот конфликт в родной Югославии. И рассказал «Комсомолке» - почему отъем Косово у Сербии, так похож на сегодняшнее отрезание Украины от России.

«МЫ ТАМ ПОЧТИ ВСЕ ПОГИБЛИ...»

- Я добровольцем пошел на Косово (сербы говорят «на Косово», как и русские - «на Украине», - авт.), в марте 1999 года. Мы знали заранее – что будет. Сербское правительство не верило, но наши военные все знали. За полгода до бомбардировок Сербии француз-контрразведчик передал нам планы НАТО. Там было все расписано – какие позиции будут бомбить. Француза натовцы потом судили, как предателя.

Бомбардировки начались 24 марта, бомбили наши казармы, но мы успели вывести технику в лес. Я сразу собрался и пошел воевать. Сыну было три месяца, только родился. Собралась группа добровольцев и мы поехали на Косово. Там мы почти все погибли, осталось очень мало нас… Мы были на территории, где НАТО в первый раз попробовало применить пехоту в Европе.

- Кто против вас воевал?

- САС (спецназ Великобритании, - авт.), французский Иностранный легион, американские наемники и моджахеды косовские. Последняя волна, которая штурмовала нас – были моджахеды и регулярная албанская армия.

- Первый раз такое слышу!

- У нас поменяли историю. Об этом запрещено говорить. Но это было! Нами командовал генерал Божедар Делич, он приезжал потом ко мне в Донецк. Тогда он сохранил почти всю военную технику. Через 20 дней боев нас вернули назад, в Сербию, мы встали на границе с Хорватией. Там уже боев не было.

- Какие задачи были у НАТО на земле? Просто занять Косово?

- Если бы пробили нашу линию обороны, они бы вышли на границу с Сербией, заняв все Косово. Проблема еще была в том, что наше руководство запрещало артиллерии работать по албанской стороне. Там стояли около 7 тысяч британцев, американцев, албанцев.

ВОЙНА НА 3 ФРОНТА

- Ты застал сам «марш на Приштину», бросок русского десанта на столицу Косово и занятие ключевого аэродрома?

- До сих пор нельзя выдавать подробности этой операции. Но она дала сербам надежду на Россию. Русские поставили себя! Если бы не этот марш, нас бы бомбили сильнее, во много раз.

- Ты можешь сравнить разрушения на Донбассе и в Сербии - от бомбардировок НАТО?

- Вот представь окрестности Донецкого аэропорта. Там есть разрушения, но видны улицы. В Сербии, там где бомбили города, ничего не осталось. Если в дом попадала бомба – все, его как и не было никогда. Донбасс воюет на один фронт - с Украиной. А в Сербии мы должны были и остановить наступление НАТО, и бороться с албанскими террористами у себя за спиной.

Пожар, вызванный бомбардировками самолетами НАТО. Фото Yannis Kontos/Sygma via Getty Images

- Два фронта…

- Три. Третий фронт был на небе, оттуда прилетало круглосуточно.

- То есть, заявления Запада о «точечных» воздушных ударах по инфраструктуре и военным – вранье?

- Инфраструктура, конечно, пострадала – мосты, линии электропередач, им важно было обесточить страну. Я первый раз такое видел – графитная сетка, как паутина, ее запускали с самолетов – она цеплялась за провода. Все, электричества нет, замыкание. Но бомбили и школы, и церкви!

А история, когда самолет НАТО расстрелял пассажирский поезд идущий через мост! Случайно? Но, когда людей начали спасать, самолет развернулся и выпустил еще одну ракету! (речь о расстреле поезда 12.04.1999 на мосту через реку Южная Морава, 14 мирных жителей, женщин и детей погибли, - авт.)

«НАШ ПРЕЗИДЕНТ ВЕРИЛ АМЕРИКАНЦАМ»

- Как думаешь, если бы сейчас мир стоял на пороге такой же агрессии НАТО, как 20 лет назад, Россия дала бы бомбить Сербию?

- Сегодня – нет. Но мы понимаем, что в 1999 году Россия только начала приходить в себя.

- У нас еще Ичкерия была… Но, Россия ... мы сделали все что могли? Или нет?

- Многие русские, которых я знаю, извиняются, что Россия тогда не помогла. Это неправда, Россия сделала все, что могла в тот момент. Я знаю, например, что Россия готова была дать нам С-300, но наш президент Милошевич отказался. К сожалению, Милошевич одновременно был и хорошим и плохим президентом, так бывает…

- Как это?

- Хороший, потому что любил Сербию, сражался за нее. Плохим, потому что верил американцам на слово. В войну 1991-95 годов, когда распадалась Югославия, он договорился с американцами. Но, мы потеряли Сербскую Краину. Запад тогда хвалил Милошевича – настоящий лидер, лучший президент… Когда они решили отрезать от Сербии еще и Косово, Милошевич для них стал преступником, сразу же.

- Что можешь сказать про НАТО, как про противника в сухопутных боях?

- Получается, я два раза с ними воевал. Даже три. Первый раз в Республике Сербской. Еще раз в Косово. А в третий раз на Донбассе встретился с американцем-снайпером.

- Он тренироваться приехал?

- Дотренировался. В Косово, например с Иностранным легионом Франции сталкивались. У них там по нашей артиллерии работали минометчики и звукометристы, контрбатарейная борьба. Пришлось прямо лазать между их позициями, чтобы как-то прекратить их работу.

- Знаешь, в России некоторые уже поговаривают, что с НАТО или с условным Западом придется повоевать. Внутренне даже готовы к этому. Твоя оценка натовцев, как вояк?

- Никакие. Если ты не понимаешь, за что воюешь, ты никогда не будешь хорошим солдатом. В Косово лучшими воинами были моджахеды. Потому что заряженные идейно. Когда натовская пехота ничего не могла сделать, бросали их. А американцы без жесткой артподдержки даже не воюют.

УКРАИНА ДЛЯ РУССКИХ - ТО ЖЕ, ЧТО КОСОВО ДЛЯ СЕРБОВ

- Югославию можно было сохранить?

- Нет. Это была страна не для сербов, но сербы при этом держали Югославию. При распределения денег Сербия всегда была там на последнем месте. Все уходило в Косово, Словению, которая ничего не производила, в Боснию и Хорватию.

- Похоже чем-то на СССР, где Россия жила хуже всех...

- Когда начался распад, Югославская армия не хотела воевать с народом. Договорились, что армия будет уходить с окраин без оружия. Но для распада нужна была кровь. И тогда в Сараево начали резать безоружных солдат, вытаскивать их из машин. В интернете до сих пор лежат видеоролики...

- Есть такая тяжелая аналогия. Косово – сердце Сербии и колыбель ее православия. Киев – то же самое для России.

- Все взаимосвязано – войны в Косово или с хорватами начинались с уничтожения православных церквей. Народ, потерявший веру не может сопротивляться и воевать. Киев не смог победить в войне с Донбассом и тогда взялся за безоружные церкви.

- К сожалению, помешать этому Россия не может…

- Русская армия может взять Украину за 20 дней. Но сколько будет разрушено и сколько погибнет? Я скажу так, на Донбассе еще не было настоящей войны…

Деян Берич и ополченец "Гиви" (Михаил Толстых).Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Как это?

- Это когда по твоим позициям ведется артподготовка трое суток, и там ничего не остается. Ни окопов, ни блиндажей. И потом заходит пехота. Я помню это по Боснии, в начале 90-х – именно так мусульмане там воевали, примерно так действовали и хорваты. Одни фундаменты от домов оставались. Потом - наступление.

- Прошло 20 лет. Сербия как-то изменилась? Она стала прозападной?

- Надо разделить две вещи: правительство и народ. Народ, он пророссийский. Правительство – скорее прозападное. Только что был на телемосте с Белградом, там было сказано, что Сербия нейтральна. Как она может быть нейтральна, если разрешила НАТО пользоваться сербскими дорогами и казармами? Когда закончилась агрессия НАТО, у Югославии было 118 тысяч бойцов, 1016 танков, 150 самолетов. Сейчас у Сербии 25 тысяч солдат, 252 танка, 50 самолетов. Сербию разоружили. У боевых офицеров зарплаты были, как у продавцов в магазине. Я знаю, что реформу сербской армии и полиции делал англичанин Амадей Уоткинс. Именно по его совету, были расформированы части спецназа и антитеррора – самые боеспособные. Их больше нет. Сербия сейчас – как колония.

«НИЧЕГО НЕ ВЕРНУТЬ. НО МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ»

- Но разве сейчас Москва и Белград не сблизились?

- Мне пишут сербы, что в последние два года, чувствуют поддержку России – такого раньше не было. Но власти в Сербии слишком часто не понимали свой народ. Сдавали наших офицеров в Гаагу. В нарушение Конституции. Не всем это нравится. В Белграде сейчас митинги идут, это недовольные политикой властей.

- Например, чем?

- Премьер Сербии Анна Брнабич никогда не работала на госслужбе, только в неправительственных организациях финансируемых Соросом, несколько дней назад она стала папой – ее жена родила ребенка. Народ не хочет таких ценностей. Но их медленно продавливают. Через молодежь. У вас те же процессы идут, но не так быстро.

- Был я в Косово в 2007 году – видел, как тяжело и плохо жили сербы в анклавах. Был в 2011 году – стало чуть лучше, но в целом ничего не поменялось. Твое мнение – может ли Сербия вернуть Косово, а Россия – Украину?

- Де-факто – Косово уже не Сербия. Если бы соблюдалась резолюция ООН 1244 ( О территориальной целостности Югославии, – ред.), в Косово должны были вернуться сербская полиция, суды… Но на сербские власти в Брюсселе все время давили. И продавливали. Сначала Сербия разрешила Косово иметь свою полицию. А в итоге, Косово получило и свою армию. Все.

- А с Украиной?

- Мне кажется, и Россия потеряла Украину. На Украине уже выросло три-четыре генерации молодежи, которой привили антироссийскую идеологию. И дали возможность стать дикой. Люди старше 40 лет на Украине эту антирусскую дичь ненавидят, но они не могут сражаться со своей же молодежью!

- Что делать? Есть рецепт?

- Единственный вариант излечения Украины - полное экономическое издыхание, потом карантин на несколько лет и возрождение на новых принципах. Но Россия сейчас сама серьезно помогает Украине экономически. Если бы эта помощь прекратилась, все бы решилось раньше.

- И чтобы Украина, 30-40 миллионная страна, сразу же повисла гуманитарной обузой на шее России? Страшно представить.

- Нет-нет! Это забота Европы и США, они довели Украину, они и должны расхлебывать. Запад должен почувствовать тяжесть Украины, повисшей у него на шее.

И в этот момент, вся его любовь к Киеву закончится. А пока Запад все устраивает, потому что Россия продолжает содержать Украину. Такой парадокс.

- Как ты думаешь, судьба Югославии повлияла на Россию?

- Она повлияла на весь мир. Особенно 1999 год, когда НАТО нарушило Конституции стран, из которых состоит, нарушило устав ООН, и напал на суверенное государство в Европе, чтобы помочь террористам. Это изменило все мироустройство.