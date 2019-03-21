Хочешь стройную девушку? А сам пузо отрастил!

Есть у меня такая фобия среди прочих: когда-нибудь настанет день, и я перестану фотографироваться. По мне, так лучше совсем без карточек, чем с карточками, отделанными в фотошопе. Не увлекайтесь ретушью, девочки. На козлище нарвётесь. Как героиня нашей истории.

«Рассталась недавно с мужчиной, с которым вместе прожили три года. За это время я поправилась на 10 килограммов, что, в принципе, не критично. Я и до набора веса не была тростиночкой.

Вышла на СЗ (сайты знакомств - ред.), установила «Тиндер». Планов превращать свою постель в помойку у меня нет, поэтому к выбору кавалеров отнеслась строго.

Вообще я против вранья, если хочешь человеческих отношений. Но - бес попутал! Среди прочих выставила пару фоток, сделанных и обработанных профессионально в фотошопе, когда я была на отдыхе в Болгарии. Не скрою: добрый дядя фотограф уменьшил меня в объеме где-то в полтора раза, получилось очень эффектно, поэтому не удержалась.

И вот, наконец, после всех переписок, отсеиваний и обменов телефонами, наметилось у меня первое свидание. Парень в моем вкусе. Как мне показалось, гармонично мне подходит: крупный, упитанный, с пузиком, 32 года.

А теперь, внимание, его реакция на меня при встрече: разочарованный взгляд, почти недовольный. Ну, думаю, может, показалось. Но нет. Дошли до кафе, пока ждали официанта, он мутно смотрел по сторонам, односложно отвечал на вопросы. Я сидела на иголках, стараясь как-то наладить общение. От смущения зачем-то наговорила ему комплиментов. Теперь самой противно! Выпили по кофе, и он резко засобирался. Я не выдержала: «Слушай, а в чем дело? Если я не понравилась, мог бы и сразу сказать. И вообще у меня 16 фоток на сайте - можно было разглядеть мою внешность заранее». И тут он мне выдает: «Мне нравятся худенькие девушки, а у тебя 15 кило лишних, по фото незаметно». Увидев мое вытянутое лицо, смягчился: «Извини, я сам невнимательно смотрел». Расстались без ругани, слава богу. Я, конечно, срочно убрала те две злополучные фотки.

Но осадок остался: интересно, много таких упитанных мужиков, явно не фанатов спортзала, мечтают о худеньких фитоняшках? И зачем я вообще ему приятных слов наговорила? Грызу теперь себя: вот дура!

Спасибо, что прочитали. Алла, 31 год».

Алла, тоже вам историю расскажу. И тоже – про свидание полненькой дамы с пузатеньким мужчиной.

Сижу, значит, как-то раз в кафе, жую бизнес-ланч. Телефон сел, скучаю. И тут – опа! – зрелище. Заходит пара.

Я сразу смекнула: это оно. Ужасное Первое Свидание. Кавалер в трениках и кроссовках. И уже понял, что барышня ему – пришей кобыле хвост. Но плюнуть и уйти воспитание не позволяет, поэтому пригласил в кафе.

Дама панически пытается залатать ситуацию: в глаза ему заглядывает, нервно улыбается. На дворе зима, минус десять, но героиня в мини. Когда она садилась, платье чуть задралось и показалась кружевная резинка от чулок.

…Я чуть борщом не подавилась. Попристальнее к ним пригляделась: оба довольно крупные. Девушка – где-то размер пятидесятый при росте метр семьдесят. Мужчина метр восемьдесят и потолще размера на два. То есть, он такая небольшая гора. Но не мускулов: пузцо в стол упирается.

Я напрягла уши и расслышала обрывок беседы:

- …Не понимаю, зачем ты выставила свои нереалистичные фото? Я же написал в анкете: нравятся худенькие девушки. На что ты рассчитывала?

- …Ты просто мне понравился – очень…

Ну да, барышня логична и простодушна: увидела его в Сети, понадеялась, что он будет снисходителен и к ее комплекции, потому что сам такой.

Она не была в курсе, что он, осознавая свои признаки ожирения - специально вышел на сайт знакомств, чтобы расширить выбор: вдруг среди «сотен лиц» найдутся фотомодели-извращенки, которые его полюбят – толстого и небогатого?

Такую идею обычно внушают мужчинам на разных курсах пикаперов.

Но я не хочу фокусироваться на этих несчастных закомплексованных ребятах.

Скажу девушкам, которые выбиваются из пропорции «девяносто-шестьдесят и так далее». Перестаньте уже себя обесценивать! По всем опросам – и нашего ВЦИОМ, и других разных стран – большинству мужчин – как минимум 60 процентам - нравятся толстенькие женщины. Подольше перебирайте женихами просто.

Правда-правда.

Хотя с представляю, как горько плакала потом эта барышня в чулках, расставшись с чучелом в трениках.

«…Ты просто мне понравился – очень…» - эта фраза засела у меня в голове до сих пор. Богато интонированная. С модуляциями. ОМГ! Я никогда это не забуду…

Дорогие читатели, что думаете о проблеме Аллы? Делитесь с нами своими мыслями, чувствами, историями. Здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.