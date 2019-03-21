Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке

В четверг, 20 марта, было официально объявлено об отставке со своего поста губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Он возглавлял регион с июля 2010 года.

Как стало известно от людей, близких к губернатору, заявление было написано им в администрации Президента РФ еще 18 марта. До губернаторских выборов он не доработал менее полугода. Велика вероятность, что вслед за главой региона покинут свои посты некоторые члены регионального Правительства. Собственные источники сообщили, что уехать из Оренбургской области собираются вице-губернаторы Вера Баширова и Наталья Левинсон.

- С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей, - говорится в официальном заявлении губернатора, размещенном на официальном сайте администрации Оренбургской области.

Слухи о досрочной отставке губернатора ходили примерно с середины прошлого года.

Позиции главы Оренбуржья значительно пошатнулись после ряда громких арестов и скандалов в правительстве региона, обысков, проведенных силовиками в министерствах и у самих министров, а также их дальнейшие увольнения. На рейтинг губернатора значительно повлиял и арест теперь уже бывшего мэра Оренбурга – Евгения Арапова, который считался его прямым ставленником.

Кроме того, сложная ситуация сложилась в промышленном секторе Оренбуржья: одна за другой вводятся процедуры банкротства в отношении некогда крупных организаций и предприятий (зачастую градообразующих), считавшихся гордостью региона. Не обходится и без сокращения их сотрудников. Юрий Берг разваливающимся предприятиям обещал оказывать поддержку. Однако ощутимой помощи они так и не получили.

Поэтому губернаторские выборы-2019 в Оренбуржье ждут с надеждой: слишком много в регионе проблем, требующих незамедлительного решения.

Вероятнее всего в ближайшее время будет представлен врио губернатора.