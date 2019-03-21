«Он гонит!». Александр Серов прокомментировал прощальные гастроли Шнура

Очередной прощальный тур грядет у очередного безумно популярного артиста. Любят звезды заявить, что уходят, собрать сумасшедшие аншлаги, затаиться и вернуться. Так будет у 45-летнего Сергея Шнурова? Не факт.

shnurovs Двадцать лет одно и то же

По словам, а точнее сказать, стихам лидера «Ленинграда» можно сделать вывод, что артист устал «Двадцать лет одно и то же». Шнур выразился нецензурно в отношении своих сочинений и предположил, что не тот у него для такого творчества возраст: «Может я уже подрос? Почесал свои седины. Смерил жизнь самою ею. Прожил я до середины...».

А дальше о прощальном туре и то, что «сказочке конец». Не забыв оставить фанатам надежду на возвращение.

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Реакция на заявления Шнурова последовала мгновенно. К примеру, Юрий Лоза не стал скрывать своего злорадства.

- Раньше у культуры была задача поднимать народ к высокой поэзии и музыке. Сейчас все пошло в обратном направлении. Шнуров - это пирожок ни с чем, там ничего нет, кроме мата. Когда ваши дети будут с вами разговаривать матом, не говорите, что Лоза вас не предупреждал, - прокомментировал «КП» музыкант.

Земляк Шнурова и бывший участник его коллектива Стас Барецкий даже объяснил зачем рокер решил уйти.

- Мы это обсуждали, это действительно последний тур Шнурова. Сейчас он с женой ищет суррогатную мать, чтобы та родила им ребенка. Ольга не хочет сама рожать, так как это отразится на фигуре. Именно она подтолкнула его завершить такую бурную музыкальную карьеру, - сказал Барецкий.

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А вот народный артист России и Украины Александр Серов не поверил в то, что Шнуров на самом деле решил уйти со сцены.

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- Думаю, что он гонит! Зачем ему заканчивать, если у него идет масть? Придумал свою фишку показывать чуть ли не голую задницу на сцене. Поймал своего петуха или Жар-птицу за хвост. Думаю, вряд ли он откажется от концертной деятельности, - заявил «КП» Александр Серов.