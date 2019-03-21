2019-03-21T15:03:48+03:00
Звезды

Гала-ужин премии BraVo: звёзды выстроились в очередь ради селфи с Траволтой

Голливудского актера перецеловал весь российский бомонд
Кира БУЛЫЧЕВА
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Траволта поблагодарил всех артистов, которые участвуют в премии BraVoТраволта поблагодарил всех артистов, которые участвуют в премии BraVoФото: Михаил ФРОЛОВ
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В эту среду в бальном зале Риц Карлтона прошёл торжественный вечер, посвящённый второй международной музыкальной премии BraVo. На мероприятие собрались наши главные светские игроки, такие, как Николай Басков и Филипп Киркоров, к которым присоединись западные артисты, которые стали героями классического вечера, случившегося за день до.

Оперные певцы, дирижеры, музыканты органично вписались в нашу светскую жизнь. Конечно же, Джон Траволта и Хелен Миррен, спецгости церемонии, были на разрыв. Наверное, звезде «Криминального чтива» не приходилось делать такого количества селфи даже на красной дорожки церемонии «Оскар». Траволта не отказал никому, был предельно дружелюбен и готов был перекинуться словечком с каждым желающим. Мы насчитали более ста фото в Инстаграме с голливудским актером - и звёзды и простые люди выстраивались в очередь ради селфи с кумиром.

Актриса Хелен Миррен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Хелен МирренФото: Михаил ФРОЛОВ

За действом с явным удовольствием наблюдали организатор вечера, глава Русской медиагруппы, Владимир Киселев и его супруга, Елена Север. В середине вечера в зале появился пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков. Он с присоединился к столу Траволты, Киркорова и Миррен, но общался в основном с Джоном. Потом западного гостя перехватил Филипп Бедросович. О чем беседовали две звезды - не ясно, но Фил что-то показывал иностранцу в своём телефоне, и, думаем, это были фотографии его детишек - Мартина и Аллы-Виктории. Расстались артисты добрыми друзьями.

Прима-балерина ГАБТ Светлана Захаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прима-балерина ГАБТ Светлана ЗахаровФото: Михаил ФРОЛОВ

Траволта поблагодарил всех артистов, которые участвуют в премии BraVo, и отметил, что для него особенной честью было потанцевать с Хелен Миррен.

Эта актриса тоже проводила время с огоньком. Румынская оперная певица Анжела Георгию разместила в своём Инстаграме фоточку, где британская актриса с русскими корнями активно угощается чем-то крепким. И явно не водой - пока не остыли воспоминания о красной дорожке кинопремии «Оскар» этого года, где 73-летняя Миррен залпом хлопнула рюмку текилы, которую ей заботливо подал поклонник.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак и Константин БогомоловФото: Михаил ФРОЛОВ

angelagheorghiu_officialangelagheorghiu_official
Great dinner last night in Moscow!
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Так же западная звезда с удовольствием пообщалась с Сергеем Полуниным. Хелен дважды снималась с нашим танцовщиком и высоко ценит его талант, поэтому была рада встретиться с ним на церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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