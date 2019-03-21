2019-03-21T15:22:12+03:00
Звезды

«Кто мама, говорить не хочу»: Парализованный актер из «Оттепели» и «Интернов» стал отцом

После несчастного случая Евгений Волоцкий не перестал работать и завел семью
Юлия МАЗУР
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Теперь Евгений Волоцкий успешно занимается озвучкойТеперь Евгений Волоцкий успешно занимается озвучкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Три года назад коллеги актера кидали клич, с просьбой сочувствующих помочь другу, оказавшемуся в беде. Актер Евгений Волоцкий на гастролях в Израиле неудачно прыгнул в море и сломал позвоночник. Мужчину пытались поставить на ноги всем миром, но это оказалось невозможным.

До роковой травмы Волоцкий успел засветиться в ролях сериалов «Оттепели» и в «Интернах». У него была девушка, большая карьера впереди…

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Мужчину пытались поставить на ноги всем миром
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С девушкой расстались, профессию актера пришлось переформатировать. Теперь Евгений Волоцкий успешно занимается озвучкой.

Спустя годы после трагедии актер не только не ушел из актерства, он продолжил путешествовать и создал семью. У 36-летнего артиста родился сын. Мальчика назвали Артемом.

«Комсомолка» дозвонилась до Евгения с вопросом о том, кто подарил ему наследника?

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Застолье в самом соку.
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- Кто мама, говорить не хочу, да и он [Артем] как раз сейчас спит, - сказал Волоцкий и положил трубку.

Напомним, актер родился в Омске. Учился в театральном в Екатеринбурге. После выпуска вернулся в Омск и продолжил работу в местном театре драмы. Оттуда переехал в Екатеринбург, где служил в ТЮЗе, затем отправился в Нижний Новгород, а в 2008 году попал в труппы московского ТЮЗа. У Волоцкого складывалась отличная кинокарьера: «Волчок», сериалы «Интерны», «Екатерина» и «Оттепель». Теперь он не менее востребован в озвучке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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