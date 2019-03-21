Геннадий Онищенко: Сначала созрей, а потом – выпивай!

Специалисты министерства здравоохранения России, наконец, завершили проработку проекта закона, согласно которому крепкие спиртные напитки (с содержанием этилового спирта более 16,5 процента) должны продавать исключительно лицам, достигшим 21-го года. Сейчас, если ты дорос до совершеннолетия – то есть отметил 18-й день рождения, можешь запасаться хоть коньяком, хоть ромом. А вот после принятия нового закона такой юный потребитель сможет, например, купить, легкое вино, а водку или виски – ни в коем случае! Только после того, как ему исполнится 21 год.

Предполагается, что закон начнет работать уже в следующем году.

- Геннадий Григорьевич, совершенно несправедливый законопроект Минздрав сочинил, - с такими словами наш обозреватель в эфире Радио «Комсомольская правда» обратился к Геннадию Онищенко. - То есть - жениться можно и в 18, а по специальному разрешению и в 16-17 лет, а выпивать - гораздо позже. Надеюсь, что вы защитите в Госдуме граждан....

- Да, я, действительно, защищаю позицию Минздрава горячо и научно обоснованно.

К сожалению, из всех стран, которые пошли по пути возрастных ограничений продажи алкоголя, только две имеют сегодня рубеж в 21 год. Это Соединенные Штаты Америки и Казахстан. Все остальные установили разные варианты – 16, 18 и так далее.

Но возрастная планка в 21 год - это самая научно обоснованная позиция, потому что именно к этому возрасту у человека завершается биологическое созревание и сопротивляемость организма развитию алкогольной зависимости становится максимальной.

- То есть - будет меньше алкоголиков?

- Даже если человек начнет пить, - да, вероятность стать алкоголиком для него уменьшается.

- А конкретно - на сколько?

- Понимаете, человек – это не машина, до миллиметров, сантиметров этого мы посчитать не можем, но это так. Такова особенность биологического развития. Поэтому американцы, когда принимали такое решение, тоже не слушали таких «умников», которые были против и предлагали ограничения с возраста ниже 20 лет…

И вот теперь - даже при наличии у алкогольной мафии «веских аргументов», мы сломаем ее сопротивление и заставим сделать так, чтобы алкоголь продавался с 21 года. Это один из существенных вкладов, который можно внести в борьбу за снижение алкогольной зависимости нашего населения во имя активного, продолжительного и счастливого долголетия, сохранения генофонда нации...

- Спасибо вам за оптимизм!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698516" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко - о новом законопроекте Минздрава продавать крепкий алкоголь с 21 года.Александр ГАМОВ

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