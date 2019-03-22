2019-03-21T19:27:57+03:00
Звезды

Китайские дамы преподали урок феминисткам

С огромным успехом в Москве прошла премьера концерта Тан Дуна для гитары и китайских женщин
Евгения КОРОБКОВА
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Китайский композитор и виртуоз гитары Тан Дун.Китайский композитор и виртуоз гитары Тан Дун.
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20 марта в столице открылся фестиваль "Виртуозы гитары". На открытии выступил легендарный испанец Пепе Ромеро, исполнивший "Аранхуэсский концерт", но настоящую сенсацию произвела мировая премьера концерта Тан Дуна «Ню Шу: тайный язык женщин» для гитары и микрофильмов. Публика неистовствовала и устроила пятнадцатиминутную овацию.

Нашим феминисткам есть, чему поучиться у китаянок. Дамы из страны восходящего солнца не ограничились примитивными феминитивами вроде "авторка" и "поэтка", а создали свой собственный женский язык, которым мужчины не владеют. Композитор Тан Дун нашел китайскую деревню, где этот язык жив и используется и записал 13 видео, для каждого из которых создал музыку.

На экране зала Чайковского транслировались фильмы в сопровождении живой гитары и живого оркестра.

Причем, гитарист Артем Дервоед показывал чудеса. Поскольку изначально концерт задумывался для арфы, у которой струн в десять раз больше чем у гитары, нашему музыканту пришлось прямо в процессе исполнения без камертона перестраивать гитару (легким движением руки), а для создания определенного тембра Артем использовал ложку, чтобы зажимать ей струны. (Эту фишку он придумал вчера ночью, пока размешивал чай).

Оркестру тоже пришлось проявить креатив. Музыканты стучали камешками, хлопали себя по коленкам и даже черпали воду ковшами. Самый сильный, тринадцатый эпизод концерта - посвящен воде. Китайские женщины поют, занимаясь стиркой на реке, а оркестр под управлением Валентина Урюпина - принес из дома дуршлаги и черпает воду пятнадцатью всевозможными способами.

Рассказывают, что Урюпин был долго недоволен тем, как музыканты черпают воду, в конце концов на генеральной репетиции разозлился и закричал: "Ну кто так черпает".

Подошел сам и вычерпал все правильно.

Вода и струны - удивительное сочетание. А музыка обладателя Оскара и Грэмми - выше всяких похвал.

В ближайшее время концерт-открытие "Виртуозов гитары" покажут на телеканале Культура. И это нельзя пропустить.

Впереди у фестиваля еще три концерта. К примеру, сегодня в семь часов вечера в Концертном зале Чайковского будут выступать Артем Дервоед и Пепе Ромеро. Прозвучит знаменитая "Кампанелла" Паганини - сложнейшее произведение, исполнителей которого в мире несколько, их можно сосчитать по пальцам одной руки.

Даже если вы не купили билеты, есть смысл прийти и послушать: в фойе Концертного зала Чайковского ведется бесплатная трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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