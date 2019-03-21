«Нам стыдно»: Российские фигуристы одиночки провалили короткую программу на ЧМ в Японии

Российские фигуристы-одиночники на чемпионате мира в Японии провалили короткую программу. Но если от «бойфренда Туктамышевой» Андрея Лазукина, который попал в сборную в последний момент (заболел Ковтун), ничего и не ждали, то Коляда и Самарин явно должны были быть выше.

После провального проката Самарина было хорошо слышно, как его тренер Светлана Соколовская сказала «нам стыдно». Но еще больше разочаровал лидер нашей команды. В короткой программе Михаил Коляда не смог выполнить каскад и занял лишь десятое место. После его проката комментатор Алексей Ягудин сказал в эфире Первого канала.

– После выступления Саши Самарина мы услышали фразу: "Простите, нам стыдно". Хотелось бы услышать это и сейчас. Можно говорить "Жаль".

Сам фигурист о своем провале говорить отказался. А вот известный хореограф Илья Авербух только развел руками:

- Почему не может реализовать свой талант Миша Коляда? Большая загадка. Самарина, видимо, захлестнуло слишком большое желание. Обидно, ведь и соперники допускали ошибки…Но самое плохое в этой ситуации это то, что мы потеряем возможность везти на чемпионат мира в следующем году трех ребят.

Напомним, для максимальной квоты в три человека надо, чтобы сумма мест двух участников не превышала 13. На прошлогоднем ЧМ Коляда занял 3-е место, а Дмитрий Алиев - 7-е.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония

Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) - 107,40.

2. Джейсон Браун (США) - 96,81.

3. Юдзуру Ханю (Япония) - 94,87...

10. Михаил Коляда (Россия) - 84,23.

11. Андрей Лазукин (Россия) - 84,05...

20. Александр Самарин (Россия) - 78,38.

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