Собак 13 пород обяжут носить на улице намордник

Как и предполагалось, до 21 марта граждане и организации скорректировали список потенциально опасных пород собак, которые должны выгуливаться хозяевами на строгом поводке и в наморднике. Разработчики списка в лице специалистов МВД, Минсельхоза и Кинологической федерации России оставили из 69 пород 13. Именно эту версию теперь будут утверждать в Госдуме.

В списке остались: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособов, гуль дог, питбульмастиф и «северокавказские собаки».

Согласно документу перечисленные особи могут находиться без намордника только на огороженной территории, которая принадлежит ее владельцу. А о наличии за забором опасной собаки из указанного списка должна свидетельствовать предупреждающая надпись.

Сокращение списка не означает, что за поведение на улице "вычеркнутых пород" никто не будет нести ответственности. Как и прежде отвечать будет хозяин.

Напомним, закон «Об ответственном обращении с животными», который обязал граждан России выгуливать своих собак в намордниках, появился еще в декабре прошлого года. Закон вступил в силу, но в суде оказался абсолютно бесполезным, так как не пояснял, каким именно "друзьям человека" прописаны строгие аксессуары.

Именно тогда правительство поручило МВД России разработать "Перечень потенциально опасных собак". В свою очередь полицейские кинологи обратились в Минсельхоз и Кинологическую федерацию России, которые предложили включить в список 69 пород собак с "генетически детерминированными качествами агрессии и силы", а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а также гибриды и метисы этих пород собак.

Обновленный список потенциально опасных пород собак:

1) американский бандог;

2) бэндог;

3) питбульмастиф;

4) амбульдог;

5) булли кутта;

6) бразильский бульдог;

7) гуль донг;

8) северокавказская собака;

9) волко-собачьи гибриды;

10) акбаш;

11) бульдог алапахский чистокровный (отто);

12) волкособ, гибрид волка;

13) метисы (помеси) вышеуказанных пород.