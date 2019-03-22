Обзор матча Бельгия - Россия 21 марта 2019: счет, голы, статистика игроков

Футболисты сборной России открыли новый календарный год очень мощным матчем с серьезным соперником. В Брюсселе команда Станислава Черчесова играла против команды Бельгии первую встречу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

За несколько часов до старта поединка в бельгийской столице внезапно прилетела новость о первой игре в нашей отборочной группе. Команда Казахстана на своем поле разгромила со счетом 3:0 команду Шотландии, которая находится выше нее на сотню мест в рейтинге ФИФА. Так что на начало поединка Бельгия - Россия лидером отборочной нашей группы стали казахи!

В стартовом составе сборной России с первых минут появился молодой дебютант - полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов впервые в жизни вышел в стартовом составе национальной команды. В центре поля он составил пару с Александром Головиным. В целом же, состав у нашей команды был боевым - Черышев, Дзюба, Головин были в стартовом составе. Так что можно было играть даже с таким грозным соперником, как Бельгия. Которая в рейтинге ФИФА находится на чистом первом месте.

Однако уже на 13-й минуте после первой быстрой осмысленной атаки сборная Бельгии открыла счет в матче - мощный удар низом нанес полузащитник "Монако" Юри Тилеманс. Но россияне ответили быстро, дерзко и резко. Вратарь бельгийцев Тибо Куртуа в своей штрафной завозился с мячом, споткнулся о спину Дзюбы и потерял мяч. И спустя всего три минуты Денис Черышев делает счет равным, отправляя мяч в пустые ворота, которые защищает голкипер "Реала".

Но неплохой в целом первый тайм запортил нашим эпизод в конце первого тайма. Сборная Бельгии получила право на пенальти. Эдена Азара зацепил в своей штрафной Юрий Жирков и форвард "Челси" и капитан сборной Бельгии вывел свою команду вперед голом "в раздевалку".

Второй тайм прошел в бодрой и равной борьбе. Но голов так и не случилось довольно долго. Однако на 88-й минуте матча Эден Азар забил свой второй гол в матче. А на последних минутах встречи и вовсе мы лишились одного из лидеров команды. У нас покинул поле Александр Головин из-за красной карточки.

Сборная России уступила в первой игре 2019 года грозным бельгийцам. Но это - самый сложный соперник у наших в отборочном турнире Евро-2020.

Итог матча Бельгия - Россия - победа хозяев со счетом 3:1.

Вторая встреча у сборной России пройдет 24 марта в Казахстане. Наши сыграют с неожиданным лидером отборочной группы.