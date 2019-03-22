2019-03-22T02:34:27+03:00
Дом. Семья

Макарошки от Софи Лорен

Что роднит знаменитую актрису с никому до недавнего времени не известной чиновницей из российской глубинки? Они обе считают, что самая правильная пища - макарошки
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Макарошки от Софи ЛоренМакарошки от Софи ЛоренФото: Леонид ЗАХАРОВ
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Как выглядит Софи Лорен, вы, конечно, знаете. И почему - тоже знаете. Она неоднократно заявляла, что ее отличная фигура и здоровый цвет лица - следствие горячей любви к пасте. Мы-то привыкли думать, что от макаронных изделий толстеют, но тут такой пример перед глазами...

Причем никаких особых секретов там нет, Лорен уже написала несколько книг с рецептами. Вот один из них.

Спагетти (сами решите, сколько вам нужно на двоих) отвариваем до достояния альденте (это когда они снаружи мягкие, а внутри еще чуть твердые).

Сами тем временем на сковороде разогреваем две столовые ложки сливочного масла и обжариваем в нем пару измельченных долек чеснока.

Вливаем 50 г жирных (не менее 20%) сливок, при этом тяжело вздыхая - «ну теперь точно не похудею», и помешиваем до легкого загустения. Соль, черный перец.

Спагетти откидываем на дуршлаг и перекладываем в сковороду с соусом. Добавляем еще 50 - 70 г сливок, цедру одного лимона и 2 - 3 столовые ложки лимонного сока. Тщательно перемешиваем.

Снимаем сковороду с огня, посыпаем тертым пармезаном и молотым черным перцем и добавляем свежий зеленый базилик. Лимонные спагетти по рецепту Софи Лорен готовы. Их можно есть в любое время суток, и они самым благоприятным образом влияют на фигуру - так, во всяком случае, говорит сама Софи.

Ну что, готовы попробовать? А то ведь, признайтесь, надоели уже до чертиков все эти протертые кашки да галеты из киноа. Если не лень - напишите потом, что получилось. Можно с фото.

А не получится... Ничего страшного, зато вкусно. И хоть на какое-то время можно ощутить себя Софи Лорен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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