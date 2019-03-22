2019-03-22T15:19:32+03:00
Наука

Зонд InSight, углубляясь в недра Марса, уткнулся во что-то невероятно твердое

Ученые гадают, что за аномалия стала препятствием
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Что-то пошло не так.Что-то пошло не так.
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Зонд InSight начал долбить Марс 2 марта. В недра соседней планеты — в первые в истории - проник штырь специальной установки, названной HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package). Набор для изучения Теплового Потока и Физических Свойств, в дословном переводе.

Штырь углубился примерно на 30 сантиметров. И замер, отклонившись от вертикали примерно на 15 градусов.

«Проходческая» часть установки напоминает отбойный молоток. Его наконечник - штырь или «крот» (mole ), как называют его ученые, ударяет в грунт и тем самым проникает все глубже и глубже. В первой серии было нанесено 4 тысячи ударов за четыре часа работы. Далее автоматика остановила процесс.

Устройство "крота".

Устройство "крота".

Как рассказал Тильман Спон (Tilman Spohn) - руководитель экспериментов с с НРЗ из Немецкого аэрокосмического центра (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - DLR), «крот» наткнулся на что-то твердое.

Но что конкретно стало препятствием? Может быть камень, может быть, слой гальки. Или что-то еще. Никто пока не знает. Кроме уфологов, конечно. Им со всей очевидностью кажется, что на пути «крота» попалось некое бетонное или даже металлическое сооружение, построенное марсианами в стародавние времена и скрытое под слоем грунта. Такое случается с древними постройками.

Работы по углублению в недра пока остановлены. Специалисты особой аварийной команды - The Anomaly Response Team - думают, что делать дальше. Полагают, что весьма разумным будет снова подолбить Марс минут эдак 10-15. Тогда сейсмограф, стоящий неподалеку, уловит некие специфические колебания, что-то зафиксирует и камера. Собранные таким образом данные, возможно, позволят определить, во что все-таки уткнулся «крот».

Подобный «тест» намечен на конец марта.

В ходе эксперимента НРЗ предстоит углубиться в марсианский грунт примерно на 5 метров. Однако, как заверили в NASA, не будет большой беды, если получится проникнуть хотя бы на 3 метра. И не столь уж важно, сколько времени на это уйдет — то есть, нынешняя задержка не принципиальна.

Рано или поздно погруженные в скважину датчики позволят оценить, идет ли из марсианских недр хоть какое-то тепло, прогревается ли грунт под солнечными лучами, как меняется его температура в течение года.

Вид на НР3 сверху.

Вид на НР3 сверху.

Попутно исследователи хотели бы определить плотность марсианской почвы. И может быть, наткнуться на скопления воды в ней. Но это — как повезет.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Исследовательский космический аппарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) добрался до Марса 26 ноября 2018 года. Мягко сел, «понял», что жив и здоров, осмотрелся, передал фото окрестностей, сделал селфи и теперь работает.

Рядом с НРЗ стоит другой прибор - сейсмограф высокой точности под названием SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure). Он уже зарегистрировал несколько слабых колебаний почвы - микро марсотрясений, как назвали их ученые. Возможно, они стали «отзвуками» ударов метеоритов. Или были спровоцированы некими явлениями в атмосфере. Чувствительность SEIS позволяет реагировать и такие сейсмические события. Но главная задача прибора — уловить тектоническую активность недр Марса. Если она, конечно, имеется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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