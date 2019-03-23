Видеоблогеры становятся кумирами миллионов и выводят молодёжь из «виртуала» на улицы не только в России, но теперь и в Германии. В четверг вечером на Александерплатц, одной из главных площадей Берлина, собралась толпа из четырёхсот агрессивно настроенных юношей (в основном парней «с миграционным происхождением»).

Причиной несанкционированного митинга стал конфликт между двумя популярными блогерами. Один из них, житель Штутгарта и автор YouTube-канала на 260 тысяч подписчиков под названием ThatsBekir («Это Бекир»), решил организовать на Александерплатц этакую «встречу читателей», которую и анонсировал в своём видеоблоге.

Данный план, однако, не понравился его «собрату по цеху» — берлинцу под сетевым прозвищем Bahar Al Amood (Бахар-аль-Амуд). Тут посчитал действие штутгартца «вторжением на свою территорию», а может, просто завидовал, имея в 20 раз меньше подписчиков, чем Бекир: всего 13 тысяч.

Ситуация осложнялась тем, что ранее в «сторис» — коротких публичных видеосообщениях в Инстаграме — каждый из блогеров назвал другого «сыном шлюхи». Что по ближневосточным понятием (а оба парня и большинство их сетевых фанатов, как вы поняли, являются выходцами именно оттуда) — тяжелейшее оскорбление.

В итоге встреча двух видеоблогеров (и их многочисленных групп поддержки) после попыток выяснения, кто кому насолил, плавно переросла в массовую драку. Для подавления «интернет-бунта» прибыла сотня полицейских, вынужденных применить слезоточивый газ. Девять самых активных драчунов задержаны, сообщает местная телерадиосеть RBB.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698890" frameborder="0"></iframe> В центре Берлина мигранты устроили массовую драку из-за конфликта на YouTube.

Будут ли привлечены к ответственности сами видеоблогеры, пока не ясно. Их интернет-каналы (где ранее каждый из этой горячей парочки публиковал призывы к насилию в адрес оппонента) по-прежнему доступны — хотя в иных случаях, например, при малейшем намёке на пресловутую «российскую пропаганду», западные соцсети моментально блокируют «неугодные» ресурсы вместе с их авторами.

Звонок в Берлин

— Два дня назад на Александерплатц мы наблюдали бесчинства со стороны мигрантов из стран, где силён радикальный исламизм. Германская администрация [сейчас у власти в ФРГ находится блок Ангелы Меркель — Ред.] позволила им попасть в нашу страну так же, как теперь позволяет им такие акты насилия, — сказал «КП» депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн. — Наши крупные СМИ выставляют всё так, будто это «просто конфликт блогеров с YouTube». Но проблема куда глубже. Мы в АдГ выступаем за то, чтобы лишить мигрантов-преступников права пребывать в Германии и навести в миграционной политике порядок.