2019-03-23T13:31:41+03:00
Происшествия

Вечеринка в честь дня рождения московского предпринимателя в одной из башен Москва-Сити закончилась стрельбой

Один человек ранен, возбуждено уголовное дело
Анастасия ВАРДАНЯН
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Огнестрельное ранение из травматического пистолета получил 47-летний участник драки.Огнестрельное ранение из травматического пистолета получил 47-летний участник драки.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Вечером в пятницу, 22 марта, в ресторане башни «Око» Москва-Сити собралась шумная компания. С размахом отмечали 50-летие московского предпринимателя Дмитрия Павлова. Известный в криминальных кругах по кличке Павлик, бизнесмен денег на праздник в честь себя любимого не жалел. Гостей развлекали именитые звезды эстрады. По словам сотрудников банкетного зала, ссора среди гостей началась в тот момент, когда на сцене пел Валерий Меладзе. Конфликт закончился на улице. У входа в башню началась драка, а потом и стрельба.

- Огнестрельное ранение из травматического пистолета получил 47-летний участник драки. Всего пострадали семь человек, в том числе сотрудники службы охраны, - сообщили «КП» источники правоохранительных органах.

Очевидцы вызвали скорую и полицию. Но раненый мужчина вместо благодарности просто скрылся с места драки на черном внедорожнике. Правда, далеко уехать не получилось. Джип с раненым мужчиной остановили сотрудники ДПС. Сейчас он находится в больнице.

Уголовное дело возбудили в тот же вечер. В списке подозреваемых четыре человека. Однако пока обвинение никому из них не предъявлено. Учитывая криминальное прошлое некоторых из участников конфликта, разбираться в истории будет отдел по расследованию особо важных дел.

- Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство». В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в Следственном комитете России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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