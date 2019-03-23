Порошенко: Медведчук и Бойко хотят посадить Украину на иглу одобрения «Газпрома»

Поездка кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор – право народа» и члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Москву вызвала настоящую волну в информационно-политическом пространстве Незалежной. Патриоты разной степени радикализма обвинили их во всех мыслимых и немыслимых прегрешениях. Обвинения в том, что они в разгар «агрессии» поехали на «поклон» к руководству «страны-агрессора» зазвучали со всех сторон.

Не стал исключением и занимающий ныне пост президента Украины Петр Порошенко, изо всех сил старающийся сейчас обеспечить себе прохождение во второй тур выборов президента, первый тур которых должен состояться в следующее воскресенье. Сейчас Порошенко уверенно бьется за третье-четвертое место и любые более-менее успешные действия конкурентов для него все равно что полоснуть ножом по сердцу.

Порошенко и так уже пообещал не повышать тарифы на газ в мае, как это планировалось Кабинетом министров сделать в мае. Объяснил он это якобы благоприятной конъюнктурой на рынке. Но не факт, что она не изменится в худшую сторону через месяц-другой. Другое новое обещание Порошенко касается пенсионеров – они, дескать, получат по дополнительной пенсии - за март и за апрель. Правда, не все, а лишь те, что получают социальную минимальную пенсию. Но, сами понимаете, кто им может это обеспечить. Один-единственный человек. Который как раз есть в списке кандидатов на президентское место.

А тут – такая зрада! Поехали договариваться, чтобы и Украину газом обеспечить, и транзит газа и даже – в результате: снижение тарифов. Петро тоже нечто подобное пообещал. Аж на целых 2 процента. А эти говорят сразу о 25%. И Петр Алексеевич не мог такого стерпеть. В субботу он выехал на заседание Совета регионального развития в Черновцы. Это у него такая форма прикрытия своей предвыборной активности, чтобы не уходить на период выборной кампании в отпуск. И уж там оттянулся по полной.

- Что они поехали туда вымаливать? Какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руки, ползли на коленях и просили у Путина? – спросил он, обводя присутствовавших тяжелым взглядом. Все молчали, потому что понимали, что на этот вопрос Порошенко требует ответа не от них. И Петр Алексеевич сам же ответил. - Эти поползли, а другие тут с экранов телевидения информируют, что они тут станут на колени и будут петь. Друзья, хочу напомнить всем – Москва слезам не верит.

Медведчук и Бойко встречались совсем даже не с Путиным, а с российским премьером Дмитрием Медведевым, но Порошенко никто не поправил. Все прекрасно понимали, что в «стране-агрессоре» для Порошенко есть лишь один человек, которого он считает своим собственным злым роком.

Между тем, Порошенко не собирался останавливаться.

- Москва видит сильную украинскую армию и понимает, что цена за безответственное решение широкой агрессии против нашего государства значительно возрастет, - «объяснил» он новые «коварные» замыслы Кремля. - Поэтому у Путина есть план сменить тактику: идти не через победу на фронте – она уже для него невозможна, – а сменить власть в Украине изнутри, поскольку тогда станет возможным и изменение нашего европейского и евроатлантического курса.

А как же именно Москва хочет с помощью Медведчука и Бойко сделать с Украиной. И на это у Порошенко тоже есть ответ.

- Экономику они обсуждают, - ворчливо повторил Порошенко и рассказал, как обстоит все «на самом деле». - Они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов. Они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас.

То есть все вот так просто. Как выражалась недавно одна «богиня» рекламы и маркетинга – посадить Украину на иглу газпромовского одобрения. И получается – этого достаточно, чтобы развалить целую страну и сменить в ней власть? Для обычной страны этого, наверное, маловато будет. А вот для Украины, получается, в самый раз.

P.S. На этом сказки от Порошенко в Черновцах не закончились. Выступая все на том же Совете он заявил о новой перемоге, которая свидетельствует о правильности выбранного Украиной пути.

- Украина идет правильным путем, демонстрируя весомые результаты, - важно оглядывая присутствующих, рассказал он очередную сказку. - Важно вспоминать, как настойчиво мы шли к каждому отдельному пункту этого результата - создание армии, подписание и ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС. Оно является беспрецедентным соглашением. Сейчас Британия обращается к Украине, чтобы рассказали об условиях соглашения, чтобы взять его как базу.

То есть Великобритания изучает опыт Украины, чтобы взять его за основу будущих отношений с ЕС? Мы не ослышались, нет? А что, Великобритания не в курсе этого Соглашения, которое британский парламент ратифицировал дважды, а потом еще и подписала королева. Это похоже на другое высказывание того же персонажа, что военные НАТО учатся у ВСУ побеждать русских. А ведь говорят еще, что именно британские юристы готовили само Соглашение. Конечно, им теперь обязательно надо изучить, что же они там наворотили. Может, чтобы сделать все от противного?

Чтобы воспринять слова Пети с тем эффектом, на который он рассчитывает, надо не только память иметь, как у золотых рыбок. Но и разум такой же.

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