2019-03-24T07:25:18+03:00
Спорт

Алину Загитову хотели снять с чемпионата мира по фигурному катанию 2019 за 3 дня до старта

В этом призналась тренер спортсменки Этери Тутберидзе [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова после победы на чемпионате мира 2019.Алина Загитова после победы на чемпионате мира 2019.Фото: REUTERS
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Российская фигуристка Алина Загитова могла и вовсе не попасть на победный для себя чемпионат мира 2019 в японской Сайтаме. 16-летняя спортсменка перед стартом турнира имела шансы вообще сняться с чемпионата. Об этом рассказала в эфире программы "Живая жизнь" Алексея Ягудина на Первом канале личный тренер фигуристки - Этери Тутберидзе.

- Я просто счастлива, меня уже "отпустило", - говорит Тутберидзе в интервью Ягудину.

- Но ведь еще же впереди командный чемпионат мира.

- Это пока что еще под вопросом, - отмечает тренер.

- С какими прогнозами вы прилетели в Японию?

- Мы приехали в Японию с мыслями выйти на лед. Очень тяжело шла подготовка, морально было тяжело. Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований. Но не снялись, мы все вместе, включая Алину и федерацию, решили, что мы едем и боремся, - призналась специалист.

Напомним, что в пятницу, 22 марта по итогам произвольной программы 16-летняя российская фигуристка Алина Загитова впервые в карьере одержала победу на чемпионате мира. Суммарно за два выступления она набрала 237,50 балла. И за два сезона она выиграла все возможные турниры - чемпионат Европы, мира и Олимпиаду. Кроме того, в ее активе - серебро командного турнира Олимпиады 2018 в Пхенчхане.

В нынешнем сезоне единственным стартом, где Загитова не побывала в тройке призеров, стал чемпионат России. В декабре в Саранске она была пятой.

Алина Загитова. Произвольная программа. Чемпионат мира 2019. Видео.Прокат Алины Загитовой в произвольной программе чемпионата мира 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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