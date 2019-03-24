Закулисье «Давай поженимся»: кому достаются лучшие мужья из телепрограммы

Программа «Давай поженимся!» в эфире каждый будний день вот уже 10 лет. И если вы мечтаете найти «вторую половину» и не стесняетесь сделать это на глазах всей страны, то можно использовать телешанс на личное счастье. Рассказываем о том, что происходит за кулисами «Давай поженимся!» и о самых необычных парах телепередачи.

Пришел, увидел, полюбил

Кандидаты на участие в «Давай поженимся!» заполняют анкеты на официальном сайте канала. Сотрудники проекта делают предварительный отбор анкет и приглашают женихов и невест всех возрастов на собеседование: убедится в их намерениях, коммуникабельности, услышать любовные истории прошлого из первых уст. После этого и подбирают участников для каждой программы. Конечно, женских анкет гораздо больше, чем мужских.

Оригинальная история любви случилась у Владимира Максимова. Мужчина дважды участвовал в «Давай поженимся!». Первый раз он был одним из трех женихов-претендентов для главной героини телепроекта, но женщина выбрала другого кандидата. Еще на первом «отборочном этапе» собеседований Максимову приглянулась продюсер «Давай поженимся!» Екатерина Муравицкая. Но его знаки внимания остались без внимания – Катя была замужем. Через некоторое время перспективного жениха редактора решили вновь позвать на «Давай поженимся!» - в этот раз он стал главным героем. И выбрал на проекте девушку, с которой стал встречаться. Так как у Муравицкой и Максимова сложились приятельские отношения, то они даже какое-то время после эфира дружили парами: продюсер с мужем и Владимир с избранницей с «Давай поженимся!». У редакторов проекта есть традиция – переписываться с героями, узнавать, как развиваются отношения...

Прошло время, и однажды, накануне нового года Владимир Максимов позвонил Екатерине Муравицкой – оказалось, что к тому времени она развелась с мужем, а он расстался с девушкой с проекта. Пара общалась, а спустя время у ребят начались отношения. И вот уже восемь лет Владимир и Екатерина счастливы в браке.

Продюсер "Давай поженимся!" Екатерина Муравицкая познакомилась с мужем на передаче.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Неожиданный поворот

Успешные женщины, которым «немного за тридцать», мечтают о состоявшихся мужьях-ровесниках, вот только эти мужчины порой выбирают 20-летних красоток. Но опытные редактора умеют подбирать героев. Одни пары после эфира играют свадьбу, другие расходятся, а кто-то, «засветившись» на ТВ, быстро находит мужа или жену.

Одна из таких героинь – Валентина. Миловидная блондинка рассказала Ларисе Гузеевой свою печальную историю – она потеряла дочь и мечтала о женском счастье. Ведущая так расчувствовалась, что подарила героине браслет на счастье со словами: «Спаси вас Бог!».

Валентина рассказала о новой жизни после "Давай поженимся!". На фото с дочерью Сергея. Фото: кадр из программы.

«Я ушла с программы с одним парнем, но мы с ним не сошлись, прям в этот же день и разошлись, - рассказала героиня «Давай поженимся» Валентина. - Программу с моим участием смотрели Сергей и сестра его покойной жены. Они меня нашли через интернет…» Вдовцу Сергею приглянулась Валентина, а еще она оказалась удивительно похожа на его умершую жену. Женщине вдовец понравился, и она быстро нашла общий язык с детьми Сергея, а их у него шесть.

Еще один нетипичный случай на «Давай поженимся!» Геннадий так и не нашел на программе невесту. Но в эфире Геннадия увидела подруга, с которой он расстался 10 лет назад, позвонила и они вновь вместе. Мужчина в эфире рассказал о том, что много лет назад бывшая жена запретила ему общаться с сыном. После эфира парень нашел отца и отношения между ними наладились.

Геннадий после эфира "Давай поженимся!" воссоединился с давней подругой. Фото: кадр из программы.

Кстати, часто бывшие подруги и жены, узнав, что их экс-избранник собрался на «Давай поженимся!» вдруг начинают ревновать – так некоторые пары воссоединяются после расставания.

Звездный брак

Пять лет назад радиоведущая Алиса Селезнева вышла замуж за бизнесмена Артема Плаксина. Пара познакомилась на «Давай поженимся!». «В конце передачи Артем встал на одно колено и надел мне на палец колечко с бриллиантом, которое я ношу до сих пор», - вспоминала Алиса. Но на «Давай поженимся!» Селезневу смутило то, что Плаксин был женат 19 дней и развелся из-за измены супруги, причем женщина была беременна. Когда Артем предложил Алисе встретится после эфира, она в начале уточнила: «Чей ребенок?» Когда узнала, что не его – продолжила общение. Плаксин завоевал избранницу. Расписались они в ЗАГСе без церемоний: «Затем вернулись домой, смотрели «Декстера» под пончики и радовались, что не надо сейчас исполнять для гостей «Горько!» Это была наша свадьба мечты!»

Алиса Селезнева с мужем Артемом Плаксиным на программе и сейчас.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алиса говорит, что сейчас очень счастлива. Также как сотни женщин, которые однажды решились заполнить анкету. Вдруг повезет?