2019-03-24T14:12:21+03:00
Туризм

Россияне смогут свободно отдохнуть в Черногории три месяца

Это правило распространяется на период с 15 апреля по 31 октября
Арина СУВОРОВА
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В обычное время граждане РФ могут находиться на территории Черногории без визы в течение 30 дней при наличии действительного загранпаспорта.В обычное время граждане РФ могут находиться на территории Черногории без визы в течение 30 дней при наличии действительного загранпаспорта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европа уже приступила к подготовке к туристическому сезону. Чтобы заполучить к себе российских туристов, власти Черногории пошли на беспрецедентные меры. Правительство решило увеличить срок безвизового пребывания в стране для россиян до 90 дней. Это решение касается исключительно туристического сезона — с 15 апреля до 31 октября.

Помимо россиян подобными привилегиями смогут воспользоваться туристы из Армении и Казахстана. Правда, они смогут находиться в Черногории без визы чуть меньше - 30 дней.

Пока это решение черногорского правительства официально не опубликовано. Но уже сейчас можно предположить, что власти не откажутся от этой затеи. Подгорица ежегодно вводила подобный льготный визовый режим для россиян.

В обычное время граждане РФ могут находиться на территории Черногории без визы в течение 30 дней при наличии действительного загранпаспорта.

Но Черногория далеко не первая страна, на территории которой россияне смогут находиться 90 дней. Подобная привилегия уже предоставила нашим гражданам Аргентина, Перу, Бразилия, Венесуэла, Боливия, Абхазия, Азербайджан, Кипр, Македония, Израиль и многие страны Африки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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