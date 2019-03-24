Борис Михайлов: Думаю, что Кирилл Капризов к играм со СКА будет готов

Наш хоккейный чемпионат вступает в заключительную стадию. Стали известны четыре команды, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина. На Западе сойдутся два лидера сезона - ЦСКА и СКА, победившие «Динамо» и «Локомотив».

На Востоке в финал конференции пробились «Авангард» и «Салават Юлаев». Омские «Ястребы» в полуфинале заклевали «Барыс», а уфимцы разобрали грозный «Автомобилист». Кстати, счет во всех сериях - 4:1.

- ЦСКА в этом сезоне уже называют хоккейным спецназом. За счет чего команде с минимальными потерями удалось дойти до финала конференции? - вопрос легендарному хоккеисту Борису Михайлову.

- Я бы не сказал, что было так легко - все игры были очень напряженные, боевые. А победили за счет мастерства, подготовленности и полной самоотдачи в каждой игре.

- Действительно, игры с «Динамо» были жесткими. Говорили, что на Кирилла Капризова даже объявили охоту, и ему сильно досталось в одном из матчей. Как он, отошел к финальной серии?

- Я думаю, что он к играм со СКА будет готов.

- ЦСКА имеет сейчас преимущество своей площадки - это важно для плей-офф?

- Если дело дойдет до седьмого матча, то он будет проходить на своей площадке. Вот и вся разница.

- Борис Петрович, противостояние ЦСКА - СКА уже называют досрочным финалом.

- Я так сказать не могу, потому что на Востоке за выход в финал будут бороться тоже сильные команды. «Авангард» почти весь сезон играл очень надежно. И то, что они хорошо подготовились к плей-офф, заслуга тренера. С перебоем играла Уфа, но она доказала, что это мастеровитая, хорошая команда, достойная играть в финале Восточной конференции.

- Борис Петрович, тем не менее, ждем возвращения Кубка Гагарина в Москву?

- Я не гадалка. Но желание такое есть…

Расписание

Матчи ЦСКА и СКА пройдут 28 и 30 марта, а также 1 и 3 апреля. 5,7 и 9 апреля – в случае необходимости. Серия начнётся в Москве.

Матчи "Авангарда" и "Салавата Юлаева" пройдут 29 и 31 марта, а также 2 и 4 апреля. 6, 8 и 10 апреля – в случае необходимости. Серия начнётся на площадке "Авангарда".