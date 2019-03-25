2019-03-25T12:19:44+03:00
Звезды

Певец Потап предпочел Насти Каменских бывшую супругу

Поклонники уверены, музыкант разорвал отношения с певицей
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Певица Настя Каменских.Певица Настя Каменских.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Уж сколько раз поклонники Потапа и Насти Каменских разводили и вновь женили пару, что сами звезды уже не сосчитают. Говорили и о скорой свадьбе, и о планировании совместного ребенка, однако, сама пара эту информацию никак старалась не комментировать. И только недавно после почти десятилетнего сотрудничества дуэта Потап подтвердил свой роман с Настей. Однако, рано фанаты радовались, на премию YUNA 2019 певцы пришли порознь. Более того, Потап пришел на мероприятие с бывшей супругой Ириной Горовой и всю церемонию игнорировал свою нынешнюю любовь.

Более того, Потап не поднялся вместе с Настей на сцену, когда ей вручили приз в номинации «Лучший эстрадный хит». Жюри отметило её песню «Тримай», премьера которой состоялась весной прошлого года. Надо отметить, что и Каменских в своей благодарственной речи даже не упомянула Потапа. А ведь именно он является автором хита, принесшего ей победу.

Судя по всему, между влюбленными произошел серьезный конфликт, который вылился в такое игнорирование друг друга даже прилюдно. Тут надо отметить, что с бывшей женой Потап и не прекращал общаться все эти годы. В 2014 году он официально развелся, но не вычеркнул Ирину из своей жизни. Экс-супруги вместе воспитывают сына Андрея, а также работают в одной компании. Кстати, Горовая опубликовала с церемонии совместные с Потапом и сыном фото, а вот Насти ни на одном из них не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потап и Настя Каменских собираются пожениться

Напомним, что недавно в СМИ появилось интервью с мамой Потапа Людмилой Анатольевной, которая рассказала журналистам, что Настя Каменских уже практически является членом их семьи. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Минфин РФ запретит россиянам переводить средства в онлайн-казино
Король Испании почти час не мог выйти из самолета из-за короткого трапа
Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив
Треть украинцев готовы поддержать Зеленского на президентских выборах
Экс-сотрудник СБУ рассказал о присутствии наемников в войсках Украины
В Казахстане могут переименовать еще три города
Нюша «подешевела» после рождения ребенка
В Генпрокуратуре РФ рассказали о числе нарушений правил безопасности в местах массового пребывания
Правительство обсудит с нефтяниками продление заморозки цен на топливо 26 марта
Диагностировать рак легких смогут без рентгена
Сын Трампа требует наказать людей, обвинивших его отца в сговоре с РФ
Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни
Минкульт не исключает запрет посещения музеев России с сумками и рюкзаками
Василий Прозоров: Теракты и диверсии на Донбассе готовили в СБУ и ССО
Госдума назвала заявление Порошенко о "смертоносном оружии" выдумкой
Итальянского журналиста отказались пускать на Украину
Израиль сдвигает войска к границе Газа после обстрела
Россияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортам
Роскосмос намерен защитить лунную программу к середине 2019 года
Гидрометцентр: В марте может согреть только душевное тепло