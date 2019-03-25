Певец Потап предпочел Насти Каменских бывшую супругу

Уж сколько раз поклонники Потапа и Насти Каменских разводили и вновь женили пару, что сами звезды уже не сосчитают. Говорили и о скорой свадьбе, и о планировании совместного ребенка, однако, сама пара эту информацию никак старалась не комментировать. И только недавно после почти десятилетнего сотрудничества дуэта Потап подтвердил свой роман с Настей. Однако, рано фанаты радовались, на премию YUNA 2019 певцы пришли порознь. Более того, Потап пришел на мероприятие с бывшей супругой Ириной Горовой и всю церемонию игнорировал свою нынешнюю любовь.

Более того, Потап не поднялся вместе с Настей на сцену, когда ей вручили приз в номинации «Лучший эстрадный хит». Жюри отметило её песню «Тримай», премьера которой состоялась весной прошлого года. Надо отметить, что и Каменских в своей благодарственной речи даже не упомянула Потапа. А ведь именно он является автором хита, принесшего ей победу.

Судя по всему, между влюбленными произошел серьезный конфликт, который вылился в такое игнорирование друг друга даже прилюдно. Тут надо отметить, что с бывшей женой Потап и не прекращал общаться все эти годы. В 2014 году он официально развелся, но не вычеркнул Ирину из своей жизни. Экс-супруги вместе воспитывают сына Андрея, а также работают в одной компании. Кстати, Горовая опубликовала с церемонии совместные с Потапом и сыном фото, а вот Насти ни на одном из них не было.

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Напомним, что недавно в СМИ появилось интервью с мамой Потапа Людмилой Анатольевной, которая рассказала журналистам, что Настя Каменских уже практически является членом их семьи. (подробности)