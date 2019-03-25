Пчелы, кофе и острова: чего нас лишает глобальное потепление

Разными ужасами и катастрофами из-за глобального потепления климатологи пугают нас уже давно, пересказывать их не буду. Но страшнее вот что. Все чаще о необратимых изменениях на Земле говорят не будушем времени (затопит, погубит, исчезнет...), а как о факте. Вымер. Пропал. Исчезает на глазах. Это уже не прогнозы на сто лет вперед, а то, что происходит прямо сейчас.

Чего нас уже лишили или скоро лишат изменения климата?

ОСТРОВА В АРКТИКЕ

В Арктике бесследно пропадают острова! Остров, который пропал без вести, имеет красивое название - Перламутровый. Он входил в арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа, был полностью покрыт ледником. А теперь исчез!

По спутниковым снимкам сотрудники национального парка "Русская Арктика" обнаружили пропажу еще два года назад. Летом 2018 года гидрографическая экспедиция Северного флота подтвердила: да, острова Перламутровый и правда больше нет.

Казалось бы, ничего страшного - небольшой безжизненный кусочек земли в Северном Ледовитом океане. Но проблема в том, что в высоких широтах такое случается все чаще. И

- Это связано с изменениями климата планеты, которые преподнесут нам еще немало сюрпризов, - объясняет директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. - Очень многое открывается по мере деградации ледников. Нам важно понять причины, почему остров Перламутровый исчез, ведь это частное следствие происходящих глобальных изменений в арктической зоне России.

Фото Сергея Горшкова, предоставлено пресс-службой национального парка "Русская Арктика".

О том, что глобальное потепление угрожает островам, климатологи говорят давно. Но обычно речь идет о тропических островах и коралловых атоллах, которые могут уйти под воду из-за подъема уровня Мирового океана. Курортные Мальдивы, например. Тамошнее правительство уже не раз устраивало заседания кабинета министров под водой, чтобы привлечь внимание к проблеме изменений климата. Но, оказывается, в российской Арктике все происходит быстрее.

ПЧЕЛЫ, БАБОЧКИ И ЖУКИ

Пчелы и жуки, конечно, еще не исчезли. Но их стало намного меньше: за последние 35 лет аж на 45%, почти вдвое! Насекомые вымирают в 8 раз быстрее, чем млекопитающие иои птицы – эта цифра названа в журнале Biological Conservation.

А кто же без них будет опылять цветы? От опыления зависит 75% всех урожаев в мире! Что будут есть насекомоядные животные – ящерицы, лягушки, птицы? Особенно ученых беспокоит судьба пчел. До такой степени, что в горах Аризоны американские исследователи провели эксперимент.

Там живут дикие пчелы, селятся в скалистых трещинах и других укромных местах. Точнее, жили – сейчас пчел осталось очень мало. Чтобы понять, что случилось, ученые построили несколько ульев-лабораторий. И создали в каждом из них свой микроклимат – где потеплее, как сейчас в Аризоне, а где похолоднее, в соответствии с климатическими нормами полувековой давности.

Глобальное потепление стало причиной уменьшения популяции пчел, что грозит падением урожайности.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так вот. Пчелы в “прохладных” ульях отлично себя чувствуют, процветают и размножаются. А в теплых за год вымерло 35%, за второй год 70% “населения”. То же самое происходит и в природе. Скорее всего, дело в том, что в тепле пчелы не впадают в полноценную спячку. И к весне остаются без сил.

КОФЕ

Любимый утренний напиток глобальное потепление атакует с двух сторон. Во-первых, меняется климат Латинской Америки. В тех местах, где расположены главные кофейные плантации, становится слишком жарко и сухо. По прогнозам ученых, к 2050 году площадь их уменьшится на 80%. Под ударом в первую очередь кофе из Никарагуа, Гондураса и Венесуэлы.

А во-вторых – те самые пчелы! Они ведь опыляют и кофейные деревья тоже. Меньше пчел, меньше урожай ароматных зерен. Исследователи уже ломают головы над тем, каким путем пойти фермерам и плантаторам: то ли своих пчел холить и лелеять, то ли африканских завозить (им жара ни по чем), то ли переходить на опыление дронами. Экспериментальные образцы дронов-опылителей уже созданы в Японии.

АВСТРАЛИЙСКАЯ КРЫСА

Австалийскую рифовую мозаичнохвостую крысу вы наверняка не видели, да и слышали вряд ли. А теперь шанса с ней познакомиться нет. Она стала первым видом животных, который исчез с лица Земли из-за глобального потепления. И это признано официально Министерством экологии и энергетики Австралии. Говорят, в свое время и динозавры, и мамонты стали жертвами климатических катаклизмов, но кто ж теперь у них спросит.

Крыса называлась рифовой потому, что жила небольшом острове у Большого Барьерного рифа, и давно уже считалась редким видом. В конце 20 века мозаичнохвостых грызунов была сотня, в начале 21-го осталось не больше дюжины. Почему именно изменения климата считают крысеубийцей? Из-за повышения уровня моря и участившихся бурь на песчаном острове просто не осталось места и нормальных условий для жизни грызунов, считают экологи.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ КОРАЛЛЫ

Таиланд, Египет, разноцветные кораллы и яркие рыбки... Любите поплавать среди них с маской? Увы: в слишком теплой воде нежные кораллы гибнут и становятся белесого цвета. Потепление уже «отбелило» кораллы Большого Барьерного рифа (там пострадало 90% кораллов) и Сейшельских островов. К 2016 году погибли 20% кораллов в мире. На очереди, по прогнозам экспертов Программы ООН по окружающей среде, Тайвань, Карибские острова и Французская Полинезия. И дело не только в дайверах, конечно. Коралловые рифы - сложная экосистема, состоящая из рыб, микроорганизмов, водорослей. И гибель кораллов грозит им всем необратимыми последствиями.