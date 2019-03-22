Обозреватель «КП» Виктор Баранец о включении в «Миротворец» за книгу «Спецоперация Крым-2014»: Спасибо за рекламу!

В пятницу, 22 марта, стало известно, что еще один автор «Комсомольской правды» был внесен в базу сайта «Миротворец», который уже давно публикует личные данные «врагов украинского народа». Так, в «расстрельных» списках оказался военный обозреватель «КП», член общественного совета при министерстве обороны РФ Виктор Баранец.

Как уточняется на скандальном интернет-ресурсе, обозреватель «Комсомолки» попал в «черный список» за «героизацию российской агрессии на Украине», а конкретно - новую книгу полковника про Крым.

Сам Виктор Николаевич так комментирует свое попадание на скандальный интернет-ресурс:

- Я не впервой попадаю вот в такие "расстрельные" списки за свою позицию. Так было в августе 1991-го, когда меня признали пособником ГКЧП, так было во время "второй" чеченской войны, когда боевики меня приговорили к смертной казни за мои репортажи в КП с фронта, так вот и сейчас я оказался в длиннющем перечне этого безумного сайта "Миротворец". И это, по сути, признание того, что ты оказался в рядах самых активных борцов с киевской хунтой. Если идейный враг признает твой весомый вклад в эту борьбу, - это даже приятно. К тому же для меня весьма почетно быть в одном окопе с коллегами-журналистами из КП и других российских изданий.

Наш журналист отметил, что не в первый раз попадает в такие "расстрельные" списки за свою принципиальную позициюФото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, украинские националисты требовали внести меня в "трибунальные" списки "Миротворца" еще в те дни, когда я впервые опубликовал в "Комсомолке" отрывки из готовящейся к печати моей книги о возращении Крыма. А сейчас, когда уже вышло мое документально-художественное исследование "Спецоперация Крым-2014", их, видимо, совсем допекло, - они даже публикуют на своем сайте "обвинительный отрывок" из книги. Спасибо за рекламу!

Виктор Баранец включен в «Миротворец» за книгу «Спецоперация Крым-2014»

А еще я думаю, что все эти списки в "Миротворце" - это агония самых тупых бандеровцев. Их сайт скоро загорится и лопнет от бесконечного перечисления фамилий 7 миллионов дончан-луганчан, 2 с лишним миллионов крымчан и десятков миллионов других россиян, словом и делом противостоящих киевской хунте.

Как говорил герой одного из кинофильмов: "Всех не перестреляешь! Нас много на каждом километре!".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698643" frameborder="0"></iframe> Виктор Баранец о включении в список "Миротворец".

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в базе данных «Миротворца» значится уже немало знаменитостей. Там есть и политики, и актеры, и певцы. А еще в списке «врагов украинского народа» находятся военкоры «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин.

КСТАТИ

«Спецоперация Крым 2014»

Неизвестные подробности возвращения Крыма в Россию и ранее никогда не публиковавшиеся документы - в новой книге Виктора Баранца (подробности)