2019-03-22T10:30:33+03:00
Политика

Обозреватель «КП» Виктор Баранец о включении в «Миротворец» за книгу «Спецоперация Крым-2014»: Спасибо за рекламу!

Наш журналист отметил, что не в первый раз попадает в такие "расстрельные" списки за свою принципиальную позицию [видео]
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
В «расстрельных» украинских списках оказался военный обозреватель «КП», член общественного совета при министерстве обороны РФ Виктор Баранец. Фото: Баранов ИгорьВ «расстрельных» украинских списках оказался военный обозреватель «КП», член общественного совета при министерстве обороны РФ Виктор Баранец. Фото: Баранов Игорь
Изменить размер текста:

В пятницу, 22 марта, стало известно, что еще один автор «Комсомольской правды» был внесен в базу сайта «Миротворец», который уже давно публикует личные данные «врагов украинского народа». Так, в «расстрельных» списках оказался военный обозреватель «КП», член общественного совета при министерстве обороны РФ Виктор Баранец.

Как уточняется на скандальном интернет-ресурсе, обозреватель «Комсомолки» попал в «черный список» за «героизацию российской агрессии на Украине», а конкретно - новую книгу полковника про Крым.

Сам Виктор Николаевич так комментирует свое попадание на скандальный интернет-ресурс:

- Я не впервой попадаю вот в такие "расстрельные" списки за свою позицию. Так было в августе 1991-го, когда меня признали пособником ГКЧП, так было во время "второй" чеченской войны, когда боевики меня приговорили к смертной казни за мои репортажи в КП с фронта, так вот и сейчас я оказался в длиннющем перечне этого безумного сайта "Миротворец". И это, по сути, признание того, что ты оказался в рядах самых активных борцов с киевской хунтой. Если идейный враг признает твой весомый вклад в эту борьбу, - это даже приятно. К тому же для меня весьма почетно быть в одном окопе с коллегами-журналистами из КП и других российских изданий.

Наш журналист отметил, что не в первый раз попадает в такие "расстрельные" списки за свою принципиальную позицию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наш журналист отметил, что не в первый раз попадает в такие "расстрельные" списки за свою принципиальную позициюФото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, украинские националисты требовали внести меня в "трибунальные" списки "Миротворца" еще в те дни, когда я впервые опубликовал в "Комсомолке" отрывки из готовящейся к печати моей книги о возращении Крыма. А сейчас, когда уже вышло мое документально-художественное исследование "Спецоперация Крым-2014", их, видимо, совсем допекло, - они даже публикуют на своем сайте "обвинительный отрывок" из книги. Спасибо за рекламу!

Виктор Баранец включен в «Миротворец» за книгу «Спецоперация Крым-2014»

Виктор Баранец включен в «Миротворец» за книгу «Спецоперация Крым-2014»

А еще я думаю, что все эти списки в "Миротворце" - это агония самых тупых бандеровцев. Их сайт скоро загорится и лопнет от бесконечного перечисления фамилий 7 миллионов дончан-луганчан, 2 с лишним миллионов крымчан и десятков миллионов других россиян, словом и делом противостоящих киевской хунте.

Как говорил герой одного из кинофильмов: "Всех не перестреляешь! Нас много на каждом километре!".

Виктор Баранец о включении в список "Миротворец".

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в базе данных «Миротворца» значится уже немало знаменитостей. Там есть и политики, и актеры, и певцы. А еще в списке «врагов украинского народа» находятся военкоры «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин.

КСТАТИ

«Спецоперация Крым 2014»

Неизвестные подробности возвращения Крыма в Россию и ранее никогда не публиковавшиеся документы - в новой книге Виктора Баранца (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Виктор БАРАНЕЦ

 
Читайте также
Губермать сдала своих замов. А они - сдали все ее траты на банкеты, рыбалку, оленей и смартфоны
Как команда экс-главы Мурманской области собирала деньги с бизнесменов на благие нужды, а тратила — на личные. И этот скандал довел одних до отставки, других — до уголовных дел. Расследование Владимира Ворсобина
Виктор Черномырдин: Когда НАТО перестало бомбить Белград, мы договорились с США, чтобы таких войн больше не было
Об этом спецпредставитель Президента РФ по урегулированию кризиса вокруг Югославии рассказывал нашему обозревателю Александру Гамову еще 20 лет назад
Новости 24
Росстат назвал регионы России, лидирующие по скорости трудоустройства безработных
В Совете Федерации прокомментировали решение ЕС по отсрочке Brexit
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В России могут ввести обязательную маркировку лифтов и деталей
В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату
Будущих замполитов научат «работать с душой солдата»
Премьер Финляндии сомневается, что британский парламент одобрит соглашение о Brexit
Ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA стартовала с космодрома Куру
В Китае выясняют есть ли иностранцы среди 640 пострадавших от взрыва на химзаводе
Российские власти одобрили соглашение о военном сотрудничестве с Мали
В аэропорту Токио на ВПП столкнулись два самолета
Губернаторов и министров обяжут хвалить подчиненных
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Помпео заявил, что США накажут всех причастных к аресту секретаря Гуаидо
Соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин продлят на три месяца
Погода в Москве на 22 марта 2019 года: ожидаются мокрый снег с дождем и сильный ветер
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
Помпео: США надеются на мирное урегулирование палестино-израильского конфликта
После взрыва на химзаводе в Китае в больницы поступили около 640 пострадавших
Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 44 человек
В Амстердаме решили запретить водить туристов в квартал красных фонарей
Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы
Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Лидеры ЕС согласились отложить Brexit до 22 мая
В Липецке грузовик столкнулся с железнодорожным составом из локомотива и цистерны с топливом
Умерла актриса театра и кино Маргарита Жарова
В России прокомментировали заявление Трампа о признании Голан частью Израиля