В Москве у 14-летней школьницы ищут ВИЧ после укола иголкой в метро

В Москве неизвестный мужчина напал на 14-летнюю девочку в метро. Злодей уколол ее иголкой. Теперь у школьницы ищут ВИЧ.

В начале марта девочка возвращалась домой на метро после занятий в школе. В переходе на станции "Курская" к ней неожиданно подскочил мужчина и ткнул иголкой в кисть правой руки.

Напуганная девочка стала звонить родителям. Она также обратилась за помощью к сотруднику полиции, дежурившему на станции.

Ребенок не смог описать приметы злоумышленника. Он действовал молниеносно и ретировался также быстро, как и возник на пути школьницы.

Как сообщает источник kp.ru, стражи порядка из УВД на Московском метрополитене, к сожалению, тоже ничем не смогли помочь и задержать мужчину с иголкой по горячим следам. Инцидент произошел в слепой зоне. Возможно, злодей специально поджидал свою жертву в том месте, где нет камер наблюдения.

После жуткого инцидента девочка с родителями отправилась по врачам. Она сдала многочисленные анализы на все заболевания, которые могут передаваться подобным путем. К счастью, пока ни один из них не оказался положительным.

Но само страшное впереди. Подростку предстоит пережить тяжелейшие полгода. Именно через шесть месяцев проявляется ВИЧ. В конце лета школьница точно узнает, заразили ее через укол или нет.